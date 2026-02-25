NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Duke (26-2) beat Notre Dame 100-56. Next: vs. No. 11 Virginia, Saturday.
No. 2 Arizona (26-2) beat Baylor 87-80. Next: vs. No. 14 Kansas, Saturday.
No. 3 Michigan (26-2) beat Minnesota 77-67. Next: at No. 10 Illinois, Friday.
No. 4 Iowa State (24-4) beat Utah 75-59. Next: vs. No. 16 Texas Tech, Saturday.
No. 5 Houston (23-5) did not play. Next: vs. Colorado, Saturday.
No. 6 UConn (25-3) did not play. Next: vs. No. 15 St. John’s, Wednesday.
No. 7 Florida (21-6) did not play. Next: at Texas, Wednesday.
No. 8 Purdue (22-5) did not play. Next: vs. No. 13 Michigan State, Thursday.
No. 9 Gonzaga (27-2) did not play. Next: vs. Portland, Wednesday.
No. 10 Illinois (22-6) did not play. Next: vs. No. 3 Michigan, Friday.
No. 11 Virginia (25-3) beat North Carolina State 90-61. Next: at No. 1 Duke, Saturday.
No. 12 Nebraska (23-4) did not play. Next: vs. Maryland, Wednesday.
No. 13 Michigan State (22-5) did not play. Next: at No. 8 Purdue, Thursday.
No. 14 Kansas (21-7) did not play. Next: at No. 2 Arizona, Saturday.
No. 15 St. John’s (22-5) did not play. Next: at No. 6 UConn, Wednesday.
No. 16 Texas Tech (21-7) beat Cincinnati 80-68. Next: at No. 4 Iowa State, Saturday.
No. 17 Alabama (20-7) did not play. Next: vs. Mississippi State, Wednesday.
No. 18 North Carolina (22-6) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 19 BYU (20-8) lost to UCF 97-84. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 20 Arkansas (20-7) did not play. Next: vs. Texas A&M, Wednesday.
No. 21 Miami (OH) (28-0) beat Eastern Michigan 74-64. Next: at Western Michigan, Friday.
No. 22 Tennessee (20-8) lost to Missouri 73-69. Next: vs. No. 17 Alabama, Saturday.
No. 23 Saint Louis (25-3) lost to Dayton 77-62. Next: vs. Duquesne, Saturday.
No. 24 Louisville (20-8) did not play. Next: at Clemson, Saturday.
No. 25 Vanderbilt (21-6) did not play. Next: vs. Georgia, Wednesday.
