NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 Michigan (25-2) did not play. Next: vs. Minnesota, Tuesday.
No. 2 Houston (23-4) did not play. Next: at No. 8 Kansas, Monday.
No. 3 Duke (25-2) did not play. Next: at Notre Dame, Tuesday.
No. 4 Arizona (25-2) did not play. Next: at Baylor, Tuesday.
No. 5 UConn (25-3) did not play. Next: vs. No. 17 St. John’s, Wednesday.
No. 6 Iowa State (23-4) did not play. Next: at Utah, Tuesday.
No. 7 Purdue (22-5) did not play. Next: vs. No. 15 Michigan State, Thursday.
No. 8 Kansas (20-7) did not play. Next: vs. No. 2 Houston, Monday.
No. 9 Nebraska (23-4) did not play. Next: vs. Maryland, Wednesday.
No. 10 Illinois (22-6) did not play. Next: vs. No. 1 Michigan, Friday.
No. 11 Gonzaga (27-2) did not play. Next: vs. Portland, Wednesday.
No. 12 Florida (21-6) did not play. Next: at Texas, Wednesday.
No. 13 Texas Tech (20-7) did not play. Next: vs. Cincinnati, Tuesday.
No. 14 Virginia (24-3) did not play. Next: vs. North Carolina State, Tuesday.
No. 15 Michigan State (22-5) beat Ohio State 66-60. Next: at No. 7 Purdue, Thursday.
No. 16 North Carolina (21-6) did not play. Next: vs. No. 21 Louisville, Monday.
No. 17 St. John’s (22-5) did not play. Next: at No. 5 UConn, Wednesday.
No. 18 Saint Louis (25-2) did not play. Next: at Dayton, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (21-6) did not play. Next: vs. Georgia, Wednesday.
No. 20 Arkansas (20-7) did not play. Next: vs. Texas A&M, Wednesday.
No. 21 Louisville (20-7) did not play. Next: at No. 16 North Carolina, Monday.
No. 22 Miami (OH) (27-0) did not play. Next: at Eastern Michigan, Tuesday.
No. 23 BYU (20-7) did not play. Next: vs. UCF, Tuesday.
No. 24 Wisconsin (19-8) beat Iowa 84-71. Next: at Oregon, Wednesday.
No. 25 Alabama (20-7) did not play. Next: vs. Mississippi State, Wednesday.
