NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Michigan (25-1) beat No. 7 Purdue 91-80. Next: at No. 3 Duke, Saturday.
No. 2 Houston (23-3) did not play. Next: vs. No. 4 Arizona, Saturday.
No. 3 Duke (24-2) did not play. Next: vs. No. 1 Michigan, Saturday.
No. 4 Arizona (23-2) did not play. Next: vs. No. 23 BYU, Wednesday.
No. 5 UConn (24-2) did not play. Next: vs. Creighton, Wednesday.
No. 6 Iowa State (23-3) did not play. Next: at No. 23 BYU, Saturday.
No. 7 Purdue (21-5) lost to No. 1 Michigan 91-80. Next: vs. Indiana, Friday.
No. 8 Kansas (19-6) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday.
No. 9 Nebraska (22-4) lost to Iowa 57-52. Next: vs. Penn State, Saturday.
No. 10 Illinois (21-5) did not play. Next: at USC, Wednesday.
No. 11 Gonzaga (25-2) did not play. Next: at San Francisco, Wednesday.
No. 12 Florida (20-6) beat South Carolina 76-62. Next: at Ole Miss, Saturday.
No. 13 Texas Tech (19-7) lost to Arizona State 72-67. Next: vs. Kansas State, Saturday.
No. 14 Virginia (22-3) did not play. Next: at Georgia Tech, Wednesday.
No. 15 Michigan State (21-5) beat UCLA 82-59. Next: vs. Ohio State, Sunday.
No. 16 North Carolina (20-6) lost to North Carolina State 82-58. Next: at Syracuse, Saturday.
No. 17 St. John’s (20-5) did not play. Next: at Marquette, Wednesday.
No. 18 Saint Louis (24-2) lost to Rhode Island 81-76. Next: vs. VCU, Friday.
No. 19 Vanderbilt (21-4) did not play. Next: at Missouri, Wednesday.
No. 20 Arkansas (19-6) did not play. Next: at No. 25 Alabama, Wednesday.
No. 21 Louisville (19-7) lost to SMU 95-85. Next: vs. Georgia Tech, Saturday.
No. 22 Miami (OH) (26-0) beat UMass 86-77. Next: vs. Bowling Green, Friday.
No. 23 BYU (19-6) did not play. Next: at No. 4 Arizona, Wednesday.
No. 24 Wisconsin (18-8) lost to Ohio State 86-69. Next: vs. Iowa, Sunday.
No. 25 Alabama (18-7) did not play. Next: vs. No. 20 Arkansas, Wednesday.
