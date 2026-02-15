NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (23-2) did not play. Next: vs. No. 22 BYU, Wednesday.
No. 2 Michigan (24-1) did not play. Next: at No. 13 Purdue, Tuesday.
No. 3 Houston (23-2) did not play. Next: at No. 5 Iowa State, Monday.
No. 4 Duke (23-2) did not play. Next: vs. Syracuse, Monday.
No. 5 Iowa State (22-3) did not play. Next: vs. No. 3 Houston, Monday.
No. 6 UConn (24-2) did not play. Next: vs. Creighton, Wednesday.
No. 7 Nebraska (22-3) did not play. Next: at Iowa, Tuesday.
No. 8 Illinois (21-5) beat Indiana 71-51. Next: at USC, Wednesday.
No. 9 Kansas (19-6) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday.
No. 10 Michigan State (20-5) did not play. Next: vs. UCLA, Tuesday.
No. 11 North Carolina (20-5) did not play. Next: at North Carolina State, Tuesday.
No. 12 Gonzaga (25-2) did not play. Next: at San Francisco, Wednesday.
No. 13 Purdue (21-4) did not play. Next: vs. No. 2 Michigan, Tuesday.
No. 14 Florida (19-6) did not play. Next: vs. South Carolina, Tuesday.
No. 15 Virginia (22-3) did not play. Next: at Georgia Tech, Wednesday.
No. 16 Texas Tech (19-6) did not play. Next: at Arizona State, Tuesday.
No. 17 St. John’s (20-5) did not play. Next: at Marquette, Wednesday.
No. 18 Saint Louis (24-1) did not play. Next: at Rhode Island, Tuesday.
No. 19 Vanderbilt (21-4) did not play. Next: at Missouri, Wednesday.
No. 20 Clemson (20-6) did not play. Next: at Wake Forest, Wednesday.
No. 21 Arkansas (19-6) did not play. Next: at Alabama, Wednesday.
No. 22 BYU (19-6) did not play. Next: at No. 1 Arizona, Wednesday.
No. 23 Miami (OH) (25-0) did not play. Next: at UMass, Tuesday.
No. 24 Louisville (19-6) did not play. Next: at SMU, Tuesday.
No. 25 Kentucky (17-8) did not play. Next: vs. Georgia, Tuesday.
