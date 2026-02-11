Live Radio
Home » Sports » NCAA Men's Basketball Top…

NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

February 11, 2026, 1:04 AM

Tuesday

No. 1 Arizona (23-1) did not play. Next: vs. No. 16 Texas Tech, Saturday.

No. 2 Michigan (22-1) did not play. Next: at Northwestern, Wednesday.

No. 3 Houston (22-2) beat Utah 66-52. Next: vs. Kansas State, Saturday.

No. 4 Duke (22-2) beat Pittsburgh 70-54. Next: vs. No. 20 Clemson, Saturday.

No. 5 Iowa State (21-3) lost to TCU 62-55. Next: vs. No. 9 Kansas, Saturday.

No. 6 UConn (22-2) did not play. Next: at Butler, Wednesday.

No. 7 Nebraska (21-3) lost to No. 13 Purdue 80-77, OT. Next: vs. Northwestern, Saturday.

No. 8 Illinois (20-5) lost to Wisconsin 92-90, OT. Next: vs. Indiana, Sunday.

No. 9 Kansas (19-5) did not play. Next: at No. 5 Iowa State, Saturday.

No. 10 Michigan State (20-4) did not play. Next: at Wisconsin, Friday.

No. 11 North Carolina (19-5) lost to Miami (FL) 75-66. Next: vs. Pittsburgh, Saturday.

No. 12 Gonzaga (24-2) beat Washington State 83-53. Next: at Santa Clara, Saturday.

No. 13 Purdue (20-4) beat No. 7 Nebraska 80-77, OT. Next: at Iowa, Saturday.

No. 14 Florida (17-6) did not play. Next: at Georgia, Wednesday.

No. 15 Virginia (21-3) beat Florida State 61-58. Next: at Ohio State, Saturday.

No. 16 Texas Tech (17-6) did not play. Next: vs. Colorado, Wednesday.

No. 17 St. John’s (19-5) did not play. Next: at Providence, Saturday.

No. 18 Saint Louis (23-1) did not play. Next: at Loyola Chicago, Friday.

No. 19 Vanderbilt (20-4) beat Auburn 84-76. Next: vs. Texas A&M, Saturday.

No. 20 Clemson (20-4) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Wednesday.

No. 21 Arkansas (18-6) beat LSU 91-62. Next: vs. Auburn, Saturday.

No. 22 BYU (18-6) beat Baylor 99-94. Next: vs. Colorado, Saturday.

No. 23 Miami (OH) (24-0) did not play. Next: vs. Ohio, Friday.

No. 24 Louisville (18-6) did not play. Next: at Baylor, Saturday.

No. 25 Kentucky (17-7) did not play. Next: at No. 14 Florida, Saturday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Latest News
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up