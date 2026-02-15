NBA All-Star Game Scores

2026 — USA Stars 47, USA Stripes 21
2025 — Shaq’s OGs 41, Chuck’s Global Stars 25
2024 — East 211, West 186
2023 — Team Giannis 184, Team LeBron 175
2022 — Team LeBron 163, Team Durant 160
2021 — Team LeBron 170, Team Durant 150
2020 — Team LeBron 157, Team Giannis 155
2019 — Team LeBron 178, Team Giannis 164
2018 — Team LeBron 148, Team Stephen 145
2017 — West 192, East 182
2016 — West 196, East 173
2015 — West 163, East 158
2014 — East 163, West 155
2013 — West 143, East 138
2012 — West 152, East 149
2011 — West 148, East 143
2010 — East 141, West 139
2009 — West 146, East 119
2008 — East 134, West 128
2007 — West 153, East 132
2006 — East 122, West 120
2005 — East 125, West 115
2004 — West 136, East 132
2003 — West 155, East 145, 2OT
2002 — West 135, East 120
2001 — East 111, West 110
2000 — West 137, East 126
1999 — No game.
1998 — East 135, West 114
1997 — East 132, West 120
1996 — East 129, West 118
1995 — West 139, East 112
1994 — East 127, West 118
1993 — West 135, East 132, OT
1992 — West 153, East 113
1991 — East 116, West 114
1990 — East 130, West 113
1989 — West 143, East 134
1988 — East 138, West 133
1987 — West 154, East 149, OT
1986 — East 139, West 132
1985 — West 140, East 129
1984 — East 154, West 145, OT
1983 — East 132, West 123
1982 — East 120, West 118
1981 — East 123, West 120
1980 — East 144, West 136, OT
1979 — West 134, East 129
1978 — East 133, West 125
1977 — West 125, East 124
1976 — East 123, West 109
1975 — East 108, West 102
1974 — West 134, East 123
1973 — East 104, West 84
1972 — West 112, East 110
1971 — West 108, East 107
1970 — East 142, West 135
1969 — East 123, West 112
1968 — East 144, West 124
1967 — West 135, East 120
1966 — East 137, West 94
1965 — East 124, West 123
1964 — East 111, West 107
1963 — East 115, West 108
1962 — West 150, East 130
1961 — West 153, East 131
1960 — East 125, West 115
1959 — West 124, East 108
1958 — East 130, West 118
1957 — East 109, West 97
1956 — West 108, East 94
1955 — East 100, West 91
1954 — East 98, West 93, OT
1953 — West 79, East 75
1952 — East 108, West 91
1951 — East 111, West 94
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.