NASCAR Cup Series Cook Out Clash at Bowman Gray Results

The Associated Press

February 4, 2026, 10:46 PM

Wednesday

At Bowman Gray Stadium

Winston-Salem, N.C.

Lap length: 0.25 miles

(Start position in parentheses)

1. (18) Ryan Preece, Ford, 200 laps, 0 points.

2. (2) William Byron, Chevrolet, 200, 0.

3. (16) Ryan Blaney, Ford, 200, 0.

4. (20) Daniel Suárez, Chevrolet, 200, 0.

5. (6) Denny Hamlin, Toyota, 200, 0.

6. (4) Chase Briscoe, Toyota, 200, 0.

7. (15) Austin Dillon, Chevrolet, 200, 0.

8. (8) Chris Buescher, Ford, 200, 0.

9. (9) Ross Chastain, Chevrolet, 200, 0.

10. (23) Alex Bowman, Chevrolet, 200, 0.

11. (14) Joey Logano, Ford, 200, 0.

12. (21) Josh Berry, Ford, 200, 0.

13. (5) Christopher Bell, Toyota, 200, 0.

14. (3) Ty Gibbs, Toyota, 200, 0.

15. (12) Carson Hocevar, Chevrolet, 200, 0.

16. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 200, 0.

17. (11) Chase Elliott, Chevrolet, 200, 0.

18. (19) Connor Zilisch, Chevrolet, 200, 0.

19. (13) Kyle Busch, Chevrolet, 200, 0.

20. (17) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 200, 0.

21. (22) Austin Cindric, Ford, 200, 0.

22. (10) Tyler Reddick, Toyota, 200, 0.

23. (7) Bubba Wallace, Toyota, 199, 0.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 52.329 mph.

Time of Race: 2 hours, 20 minutes, 15 seconds.

Margin of Victory: 1.752 seconds.

Caution Flags: 17 for 17 laps.

Lead Changes: 11 among 7 drivers.

Lap Leaders: K.Larson 0-53; C.Briscoe 54-56; K.Larson 57-70; W.Byron 71-84; C.Briscoe 85-95; T.Gibbs 96-100; C.Briscoe 101-121; C.Hocevar 122-139; S.Van Gisbergen 140-142; R.Preece 143; S.Van Gisbergen 144-155; R.Preece 156-200

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Larson, 2 times for 67 laps; R.Preece, 2 times for 46 laps; C.Briscoe, 3 times for 35 laps; C.Hocevar, 1 time for 18 laps; S.Van Gisbergen, 2 times for 15 laps; W.Byron, 1 time for 14 laps; T.Gibbs, 1 time for 5 laps.

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

