Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
LaFayette 45, Lanett 38, OT
AHSAA Playoffs=
Class 7A=
Regional Semifinal=
Hoover (AL) 60, Huntsville 54
Sparkman 52, Vestavia Hills 51
Class 5A=
Regional Final=
Guntersville 68, East Limestone 60
Class 4A=
Regional Finals=
Ashville 86, Madison Academy 78, OT
Class 2A=
Regional Finals=
Providence Christian 67, Luverne 46
Red Bay 64, Cold Springs 52
Class 1A=
Regional Finals=
Brantley 75, McIntosh High School 58
Hubbertville 82, Addison 54
R.C. Hatch 55, Francis Marion 42
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
