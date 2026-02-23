Live Radio
Home » Sports » Monday's Scores

Monday’s Scores

The Associated Press

February 23, 2026, 10:02 PM

BOYS PREP BASKETBALL=

LaFayette 45, Lanett 38, OT

AHSAA Playoffs=

Class 7A=

Regional Semifinal=

Hoover (AL) 60, Huntsville 54

Sparkman 52, Vestavia Hills 51

Class 5A=

Regional Final=

Guntersville 68, East Limestone 60

Class 4A=

Regional Finals=

Ashville 86, Madison Academy 78, OT

Class 2A=

Regional Finals=

Providence Christian 67, Luverne 46

Red Bay 64, Cold Springs 52

Class 1A=

Regional Finals=

Brantley 75, McIntosh High School 58

Hubbertville 82, Addison 54

R.C. Hatch 55, Francis Marion 42

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up