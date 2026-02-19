Magical Kenya Open presented by absa Scores

Thursday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
First Round
|Casey Jarvis, South Africa
|30-32—62
|Niklas Lemke, Sweden
|33-29—62
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|30-33—63
|David Law, Scotland
|31-32—63
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|31-33—64
|Ricardo Gouveia, Portugal
|32-32—64
|Ryggs Johnston, United States
|34-30—64
|Joakim Lagergren, Sweden
|32-32—64
|Mikael Lindberg, Sweden
|32-32—64
|Oihan Guillamoundeguy, France
|33-32—65
|Frederic Lacroix, France
|33-32—65
|Thriston Lawrence, South Africa
|35-30—65
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|33-32—65
|Antoine Rozner, France
|33-32—65
|Jason Scrivener, Australia
|34-31—65
|Matthew Baldwin, England
|34-32—66
|Fred Biondi, Brazil
|34-32—66
|Aaron Cockerill, Canada
|31-35—66
|Alex Fitzpatrick, England
|31-35—66
|Jordan Gumberg, United States
|35-31—66
|Andreas Halvorsen, Norway
|33-33—66
|Justin Harding, South Africa
|33-33—66
|Tobias Jonsson, Sweden
|30-36—66
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|34-32—66
|Njoroge Njonge Kibugu, Kenya
|35-31—66
|Nathan Kimsey, England
|34-32—66
|Francesco Laporta, Italy
|33-33—66
|Alexander Levy, France
|35-31—66
|Tapio Pulkkanen, Finland
|33-33—66
|Daniel Rodrigues, Portugal
|33-33—66
|Sebastian Soderberg, Sweden
|33-33—66
|Maximilian Steinlechner, Austria
|33-33—66
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34-32—66
|Veer Ahlawat, India
|34-33—67
|Adri Arnaus, Spain
|35-32—67
|Joshua Berry, England
|36-31—67
|Davis Bryant, United States
|33-34—67
|Jens Dantorp, Sweden
|35-32—67
|Manuel Elvira, Spain
|34-33—67
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|32-35—67
|Calum Hill, Scotland
|35-32—67
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|32-35—67
|Joost Luiten, Netherlands
|35-32—67
|Matteo Manassero, Italy
|35-32—67
|James Morrison, England
|34-33—67
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|34-33—67
|Mark Power, Ireland
|35-32—67
|Mike Toorop, Netherlands
|33-34—67
|Bernd Wiesberger, Austria
|31-36—67
|Albin Bergstrom, Sweden
|35-33—68
|Dan Bradbury, England
|35-33—68
|Gregorio De Leo, Italy
|35-33—68
|Wenyi Ding, China
|34-34—68
|Hennie Du Plessis, South Africa
|33-35—68
|Andres Gallegos, Argentina
|35-33—68
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|34-34—68
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-32—68
|Scott Jamieson, Scotland
|35-33—68
|Matthew Jordan, England
|37-31—68
|Romain Langasque, France
|33-35—68
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-33—68
|Zander Lombard, South Africa
|35-33—68
|Lukas Nemecz, Austria
|33-35—68
|Freddy Schott, Germany
|35-33—68
|Hugo Townsend, Sweden
|36-32—68
|Darius Van Driel, Netherlands
|32-36—68
|Daniel Van Tonder, South Africa
|36-32—68
|Quim Vidal, Spain
|34-34—68
|Cameron Adam, Scotland
|38-31—69
|Jack Buchanan, Australia
|34-35—69
|Jorge Campillo, Spain
|37-32—69
|Joe Dean, England
|35-34—69
|Angel Hidalgo, Spain
|33-36—69
|David Micheluzzi, Australia
|35-34—69
|Celestin Nsazuwera, Rwanda
|35-34—69
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|32-37—69
|Yurav Premlall, South Africa
|34-35—69
|David Ravetto, France
|38-31—69
|Yuvraj Sandhu, India
|34-35—69
|Benjamin Schmidt, England
|34-35—69
|Marcel Schneider, Germany
|37-32—69
|Callum Tarren, England
|34-35—69
|Euan Walker, Scotland
|35-34—69
|Jack Yule, England
|34-35—69
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|34-36—70
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|36-34—70
|Filippo Celli, Italy
|34-36—70
|Todd Clements, England
|35-35—70
|Quentin Debove, France
|36-34—70
|Michael Hollick, South Africa
|36-34—70
|Maximilian Kieffer, Germany
|35-35—70
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-34—70
|Hunter Logan, United States
|35-35—70
|Stefano Mazzoli, Italy
|35-35—70
|Guido Migliozzi, Italy
|36-34—70
|Edwin Mudanyi, Kenya
|37-33—70
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-35—70
|Renato Paratore, Italy
|34-36—70
|Yannik Paul, Germany
|35-35—70
|Jack Senior, England
|36-34—70
|Marcel Siem, Germany
|35-35—70
|Richard Sterne, South Africa
|35-35—70
|Jeff Winther, Denmark
|38-32—70
|Daniel Young, Scotland
|33-37—70
|Yanhan Zhou, China
|38-32—70
|Jastas Madoya Asena, Kenya
|37-34—71
|Jonathan Broomhead, South Africa
|36-35—71
|MJ Daffue, South Africa
|35-36—71
|Mutahi Kibugu, Kenya
|34-37—71
|John Lejirma, Kenya
|37-34—71
|Jovan Rebula, South Africa
|37-34—71
|JC Ritchie, South Africa
|36-35—71
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-35—71
|Shubhankar Sharma, India
|35-36—71
|Connor Syme, Scotland
|37-34—71
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|35-36—71
|Clement Charmasson, France
|35-37—72
|Alejandro Del Rey, Spain
|34-38—72
|Ewen Ferguson, Scotland
|38-34—72
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-36—72
|Dismas Indiza Anyonyi, Kenya
|35-37—72
|Anthony Quayle, Australia
|36-36—72
|Jaydeep Singh Sandhu, Kenya
|37-35—72
|Clement Sordet, France
|34-38—72
|Felix Mory, France
|41-32—73
|Daniel Nduva, Kenya
|36-37—73
|Samuel Njoroge, Kenya
|40-33—73
|Greg Snow, Kenya
|39-34—73
|David Wakhu, Kenya
|37-36—73
|CJ Wangai, Kenya
|37-36—73
|Adam Blomme, Sweden
|37-37—74
|Francis Epe, Nigeria
|36-38—74
|Shashwat Harish, India
|38-36—74
|Tom Vaillant, France
|40-34—74
|Robin Williams, South Africa
|39-35—74
|Rikuya Hoshino, Japan
|39-36—75
|Junaid Manji, Kenya
|39-36—75
|Dan Erickson, United States
|37-39—76
|Mohit Mediratta, Kenya
|39-37—76
|Ryan Peake, Australia
|38-38—76
|Michael Karanga, Kenya
|39-38—77
|Mike Kisia, Kenya
|37-40—77
|Daniel Kiragu, Kenya
|36-42—78
|Connor McKinney, Australia
|41-38—79
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.