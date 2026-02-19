Live Radio
Magical Kenya Open presented by absa Scores

The Associated Press

February 19, 2026, 10:44 AM

Thursday

At Karen Country Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,056; Par: 70

First Round

Casey Jarvis, South Africa 30-32—62
Niklas Lemke, Sweden 33-29—62
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 30-33—63
David Law, Scotland 31-32—63
Angel Ayora Fanegas, Spain 31-33—64
Ricardo Gouveia, Portugal 32-32—64
Ryggs Johnston, United States 34-30—64
Joakim Lagergren, Sweden 32-32—64
Mikael Lindberg, Sweden 32-32—64
Oihan Guillamoundeguy, France 33-32—65
Frederic Lacroix, France 33-32—65
Thriston Lawrence, South Africa 35-30—65
Rocco Repetto Taylor, Spain 33-32—65
Antoine Rozner, France 33-32—65
Jason Scrivener, Australia 34-31—65
Matthew Baldwin, England 34-32—66
Fred Biondi, Brazil 34-32—66
Aaron Cockerill, Canada 31-35—66
Alex Fitzpatrick, England 31-35—66
Jordan Gumberg, United States 35-31—66
Andreas Halvorsen, Norway 33-33—66
Justin Harding, South Africa 33-33—66
Tobias Jonsson, Sweden 30-36—66
Sadom Kaewkanjana, Thailand 34-32—66
Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 35-31—66
Nathan Kimsey, England 34-32—66
Francesco Laporta, Italy 33-33—66
Alexander Levy, France 35-31—66
Tapio Pulkkanen, Finland 33-33—66
Daniel Rodrigues, Portugal 33-33—66
Sebastian Soderberg, Sweden 33-33—66
Maximilian Steinlechner, Austria 33-33—66
Ryan Van Velzen, South Africa 34-32—66
Veer Ahlawat, India 34-33—67
Adri Arnaus, Spain 35-32—67
Joshua Berry, England 36-31—67
Davis Bryant, United States 33-34—67
Jens Dantorp, Sweden 35-32—67
Manuel Elvira, Spain 34-33—67
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 32-35—67
Calum Hill, Scotland 35-32—67
Jacques Kruyswijk, South Africa 32-35—67
Joost Luiten, Netherlands 35-32—67
Matteo Manassero, Italy 35-32—67
James Morrison, England 34-33—67
Jacob Skov Olesen, Denmark 34-33—67
Mark Power, Ireland 35-32—67
Mike Toorop, Netherlands 33-34—67
Bernd Wiesberger, Austria 31-36—67
Albin Bergstrom, Sweden 35-33—68
Dan Bradbury, England 35-33—68
Gregorio De Leo, Italy 35-33—68
Wenyi Ding, China 34-34—68
Hennie Du Plessis, South Africa 33-35—68
Andres Gallegos, Argentina 35-33—68
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-34—68
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-32—68
Scott Jamieson, Scotland 35-33—68
Matthew Jordan, England 37-31—68
Romain Langasque, France 33-35—68
Pablo Larrazabal, Spain 35-33—68
Zander Lombard, South Africa 35-33—68
Lukas Nemecz, Austria 33-35—68
Freddy Schott, Germany 35-33—68
Hugo Townsend, Sweden 36-32—68
Darius Van Driel, Netherlands 32-36—68
Daniel Van Tonder, South Africa 36-32—68
Quim Vidal, Spain 34-34—68
Cameron Adam, Scotland 38-31—69
Jack Buchanan, Australia 34-35—69
Jorge Campillo, Spain 37-32—69
Joe Dean, England 35-34—69
Angel Hidalgo, Spain 33-36—69
David Micheluzzi, Australia 35-34—69
Celestin Nsazuwera, Rwanda 35-34—69
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 32-37—69
Yurav Premlall, South Africa 34-35—69
David Ravetto, France 38-31—69
Yuvraj Sandhu, India 34-35—69
Benjamin Schmidt, England 34-35—69
Marcel Schneider, Germany 37-32—69
Callum Tarren, England 34-35—69
Euan Walker, Scotland 35-34—69
Jack Yule, England 34-35—69
Lucas Bjerregaard, Denmark 34-36—70
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 36-34—70
Filippo Celli, Italy 34-36—70
Todd Clements, England 35-35—70
Quentin Debove, France 36-34—70
Michael Hollick, South Africa 36-34—70
Maximilian Kieffer, Germany 35-35—70
Marcus Kinhult, Sweden 36-34—70
Hunter Logan, United States 35-35—70
Stefano Mazzoli, Italy 35-35—70
Guido Migliozzi, Italy 36-34—70
Edwin Mudanyi, Kenya 37-33—70
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-35—70
Renato Paratore, Italy 34-36—70
Yannik Paul, Germany 35-35—70
Jack Senior, England 36-34—70
Marcel Siem, Germany 35-35—70
Richard Sterne, South Africa 35-35—70
Jeff Winther, Denmark 38-32—70
Daniel Young, Scotland 33-37—70
Yanhan Zhou, China 38-32—70
Jastas Madoya Asena, Kenya 37-34—71
Jonathan Broomhead, South Africa 36-35—71
MJ Daffue, South Africa 35-36—71
Mutahi Kibugu, Kenya 34-37—71
John Lejirma, Kenya 37-34—71
Jovan Rebula, South Africa 37-34—71
JC Ritchie, South Africa 36-35—71
Brandon Robinson-Thompson, England 36-35—71
Shubhankar Sharma, India 35-36—71
Connor Syme, Scotland 37-34—71
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-36—71
Clement Charmasson, France 35-37—72
Alejandro Del Rey, Spain 34-38—72
Ewen Ferguson, Scotland 38-34—72
Joel Girrbach, Switzerland 36-36—72
Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 35-37—72
Anthony Quayle, Australia 36-36—72
Jaydeep Singh Sandhu, Kenya 37-35—72
Clement Sordet, France 34-38—72
Felix Mory, France 41-32—73
Daniel Nduva, Kenya 36-37—73
Samuel Njoroge, Kenya 40-33—73
Greg Snow, Kenya 39-34—73
David Wakhu, Kenya 37-36—73
CJ Wangai, Kenya 37-36—73
Adam Blomme, Sweden 37-37—74
Francis Epe, Nigeria 36-38—74
Shashwat Harish, India 38-36—74
Tom Vaillant, France 40-34—74
Robin Williams, South Africa 39-35—74
Rikuya Hoshino, Japan 39-36—75
Junaid Manji, Kenya 39-36—75
Dan Erickson, United States 37-39—76
Mohit Mediratta, Kenya 39-37—76
Ryan Peake, Australia 38-38—76
Michael Karanga, Kenya 39-38—77
Mike Kisia, Kenya 37-40—77
Daniel Kiragu, Kenya 36-42—78
Connor McKinney, Australia 41-38—79

