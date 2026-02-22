Magical Kenya Open presented by absa Scores

Sunday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Final Round
|Casey Jarvis, South Africa (585), $390,432
|62-65-66-62—255
|Davis Bryant, United States (389), $252,632
|67-63-64-64—258
|Hennie Du Plessis, South Africa (219), $144,689
|68-61-65-65—259
|Francesco Laporta, Italy (175), $114,833
|66-64-65-65—260
|Nathan Kimsey, England (185), $88,881
|66-66-64-65—261
|Jacob Skov Olesen, Denmark (135), $88,881
|67-64-65-65—261
|Matthew Jordan, England (105), $68,900
|68-66-66-62—262
|Angel Ayora Fanegas, Spain (87), $57,416
|64-65-64-70—263
|Cameron Adam, Scotland (65), $43,223
|69-63-66-66—264
|Ricardo Gouveia, Portugal (65), $43,223
|64-65-67-68—264
|Frederic Lacroix, France (65), $43,223
|65-62-72-65—264
|Romain Langasque, France (65), $43,223
|68-66-67-63—264
|Sebastian Soderberg, Sweden (65), $43,223
|66-68-66-64—264
|Oihan Guillamoundeguy, France (50), $33,072
|65-67-70-63—265
|Tapio Pulkkanen, Finland (50), $33,072
|66-65-67-67—265
|Antoine Rozner, France (50), $33,072
|65-66-66-68—265
|Benjamin Schmidt, England (50), $33,072
|69-67-63-66—265
|Jorge Campillo, Spain (42), $27,652
|69-67-64-66—266
|Aaron Cockerill, Canada (42), $27,652
|66-69-62-69—266
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (42), $27,652
|68-67-66-65—266
|Jacques Kruyswijk, South Africa (42), $27,652
|67-67-67-65—266
|Ryan Van Velzen, South Africa (42), $27,652
|66-65-66-69—266
|Gregorio De Leo, Italy (36), $23,541
|68-64-69-66—267
|Wenyi Ding, China (36), $23,541
|68-66-69-64—267
|Manuel Elvira, Spain (36), $23,541
|67-66-67-67—267
|Alex Fitzpatrick, England (36), $23,541
|66-69-66-66—267
|Joakim Lagergren, Sweden (36), $23,541
|64-69-65-69—267
|Jason Scrivener, Australia (36), $23,541
|65-69-67-66—267
|Thriston Lawrence, South Africa (30), $19,751
|65-66-71-66—268
|Alexander Levy, France (30), $19,751
|66-69-66-67—268
|Mikael Lindberg, Sweden (30), $19,751
|64-68-70-66—268
|Daniel Rodrigues, Portugal (30), $19,751
|66-67-69-66—268
|Jack Senior, England (30), $19,751
|70-66-68-64—268
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (25), $15,703
|63-68-67-71—269
|Joe Dean, England (25), $15,703
|69-67-67-66—269
|Andreas Halvorsen, Norway (25), $15,703
|66-70-69-64—269
|Scott Jamieson, Scotland (25), $15,703
|68-67-67-67—269
|Niklas Lemke, Sweden (25), $15,703
|62-69-72-66—269
|David Ravetto, France (25), $15,703
|69-66-66-68—269
|Maximilian Steinlechner, Austria (25), $15,703
|66-66-69-68—269
|Euan Walker, Scotland (25), $15,703
|69-67-66-67—269
|Adri Arnaus, Spain (20), $12,402
|67-66-69-68—270
|Jordan Gumberg, United States (20), $12,402
|66-68-70-66—270
|Tobias Jonsson, Sweden (20), $12,402
|66-70-68-66—270
|David Law, Scotland (20), $12,402
|63-68-69-70—270
|Mike Toorop, Netherlands (20), $12,402
|67-68-71-64—270
|Bernd Wiesberger, Austria (20), $12,402
|67-67-69-67—270
|Fred Biondi, Brazil (16), $9,876
|66-69-69-67—271
|Sadom Kaewkanjana, Thailand (16), $9,876
|66-68-70-67—271
|Zander Lombard, South Africa (16), $9,876
|68-68-72-63—271
|Shubhankar Sharma, India (16), $9,876
|71-65-68-67—271
|Mark Power, Ireland (0), $9,876
|67-65-66-73—271
|Veer Ahlawat, India (14), $8,115
|67-67-69-69—272
|David Micheluzzi, Australia (14), $8,115
|69-66-67-70—272
|Marcel Siem, Germany (14), $8,115
|70-66-67-69—272
|Alejandro Del Rey, Spain (11), $7,120
|72-62-67-72—273
|Angel Hidalgo, Spain (11), $7,120
|69-66-72-66—273
|Ryggs Johnston, United States (11), $7,120
|64-72-70-67—273
|Richard Sterne, South Africa (11), $7,120
|70-66-68-69—273
|Justin Harding, South Africa (0), $7,120
|66-67-71-69—273
|Andres Gallegos, Argentina (9), $5,971
|68-68-68-70—274
|James Morrison, England (9), $5,971
|67-68-69-70—274
|Yurav Premlall, South Africa (9), $5,971
|69-66-69-70—274
|Daniel Van Tonder, South Africa (9), $5,971
|68-66-69-71—274
|Njoroge Njonge Kibugu, Kenya (0), $5,971
|66-69-74-65—274
|Lukas Nemecz, Austria (8), $5,282
|68-68-71-68—275
|Matthew Baldwin, England (7), $4,938
|66-70-73-67—276
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (7), $4,938
|67-67-75-67—276
|Jeff Winther, Denmark (0), $4,593
|70-64-69-WD
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.