Magical Kenya Open presented by absa Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 5:55 AM

Saturday

At Karen Country Club

Nairobi, Kenya

Purse: $2.7 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Third Round

Angel Ayora Fanegas, Spain 64-65-64—193
Casey Jarvis, South Africa 62-65-66—193
Davis Bryant, United States 67-63-64—194
Hennie Du Plessis, South Africa 68-61-65—194
Francesco Laporta, Italy 66-64-65—195
Ricardo Gouveia, Portugal 64-65-67—196
Nathan Kimsey, England 66-66-64—196
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-64-65—196
Aaron Cockerill, Canada 66-69-62—197
Antoine Rozner, France 65-66-66—197
Ryan Van Velzen, South Africa 66-65-66—197
Cameron Adam, Scotland 69-63-66—198
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 63-68-67—198
Joakim Lagergren, Sweden 64-69-65—198
Mark Power, Ireland 67-65-66—198
Tapio Pulkkanen, Finland 66-65-67—198
Frederic Lacroix, France 65-62-72—199
Benjamin Schmidt, England 69-67-63—199
Jorge Campillo, Spain 69-67-64—200
Manuel Elvira, Spain 67-66-67—200
Matthew Jordan, England 68-66-66—200
David Law, Scotland 63-68-69—200
Sebastian Soderberg, Sweden 66-68-66—200
Gregorio De Leo, Italy 68-64-69—201
Alejandro Del Rey, Spain 72-62-67—201
Alex Fitzpatrick, England 66-69-66—201
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-67-66—201
Jacques Kruyswijk, South Africa 67-67-67—201
Romain Langasque, France 68-66-67—201
Alexander Levy, France 66-69-66—201
David Ravetto, France 69-66-66—201
Jason Scrivener, Australia 65-69-67—201
Maximilian Steinlechner, Austria 66-66-69—201
Adri Arnaus, Spain 67-66-69—202
Oihan Guillamoundeguy, France 65-67-70—202
Scott Jamieson, Scotland 68-67-67—202
Thriston Lawrence, South Africa 65-66-71—202
Mikael Lindberg, Sweden 64-68-70—202
David Micheluzzi, Australia 69-66-67—202
Daniel Rodrigues, Portugal 66-67-69—202
Euan Walker, Scotland 69-67-66—202
Veer Ahlawat, India 67-67-69—203
Joe Dean, England 69-67-67—203
Wenyi Ding, China 68-66-69—203
Niklas Lemke, Sweden 62-69-72—203
Marcel Siem, Germany 70-66-67—203
Daniel Van Tonder, South Africa 68-66-69—203
Bernd Wiesberger, Austria 67-67-69—203
Jeff Winther, Denmark 70-64-69—203
Fred Biondi, Brazil 66-69-69—204
Andres Gallegos, Argentina 68-68-68—204
Jordan Gumberg, United States 66-68-70—204
Justin Harding, South Africa 66-67-71—204
Tobias Jonsson, Sweden 66-70-68—204
Sadom Kaewkanjana, Thailand 66-68-70—204
James Morrison, England 67-68-69—204
Yurav Premlall, South Africa 69-66-69—204
Jack Senior, England 70-66-68—204
Shubhankar Sharma, India 71-65-68—204
Richard Sterne, South Africa 70-66-68—204
Andreas Halvorsen, Norway 66-70-69—205
Ryggs Johnston, United States 64-72-70—206
Mike Toorop, Netherlands 67-68-71—206
Angel Hidalgo, Spain 69-66-72—207
Lukas Nemecz, Austria 68-68-71—207
Zander Lombard, South Africa 68-68-72—208
Matthew Baldwin, England 66-70-73—209
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 67-67-75—209
Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 66-69-74—209

