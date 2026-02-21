Magical Kenya Open presented by absa Par Scores

Saturday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Third Round
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|64-65-64—193
|-17
|Casey Jarvis, South Africa
|62-65-66—193
|-17
|Davis Bryant, United States
|67-63-64—194
|-16
|Hennie Du Plessis, South Africa
|68-61-65—194
|-16
|Francesco Laporta, Italy
|66-64-65—195
|-15
|Ricardo Gouveia, Portugal
|64-65-67—196
|-14
|Nathan Kimsey, England
|66-66-64—196
|-14
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-64-65—196
|-14
|Aaron Cockerill, Canada
|66-69-62—197
|-13
|Antoine Rozner, France
|65-66-66—197
|-13
|Ryan Van Velzen, South Africa
|66-65-66—197
|-13
|Cameron Adam, Scotland
|69-63-66—198
|-12
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|63-68-67—198
|-12
|Joakim Lagergren, Sweden
|64-69-65—198
|-12
|Mark Power, Ireland
|67-65-66—198
|-12
|Tapio Pulkkanen, Finland
|66-65-67—198
|-12
|Frederic Lacroix, France
|65-62-72—199
|-11
|Benjamin Schmidt, England
|69-67-63—199
|-11
|Jorge Campillo, Spain
|69-67-64—200
|-10
|Manuel Elvira, Spain
|67-66-67—200
|-10
|Matthew Jordan, England
|68-66-66—200
|-10
|David Law, Scotland
|63-68-69—200
|-10
|Sebastian Soderberg, Sweden
|66-68-66—200
|-10
|Gregorio De Leo, Italy
|68-64-69—201
|-9
|Alejandro Del Rey, Spain
|72-62-67—201
|-9
|Alex Fitzpatrick, England
|66-69-66—201
|-9
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|68-67-66—201
|-9
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|67-67-67—201
|-9
|Romain Langasque, France
|68-66-67—201
|-9
|Alexander Levy, France
|66-69-66—201
|-9
|David Ravetto, France
|69-66-66—201
|-9
|Jason Scrivener, Australia
|65-69-67—201
|-9
|Maximilian Steinlechner, Austria
|66-66-69—201
|-9
|Adri Arnaus, Spain
|67-66-69—202
|-8
|Oihan Guillamoundeguy, France
|65-67-70—202
|-8
|Scott Jamieson, Scotland
|68-67-67—202
|-8
|Thriston Lawrence, South Africa
|65-66-71—202
|-8
|Mikael Lindberg, Sweden
|64-68-70—202
|-8
|David Micheluzzi, Australia
|69-66-67—202
|-8
|Daniel Rodrigues, Portugal
|66-67-69—202
|-8
|Euan Walker, Scotland
|69-67-66—202
|-8
|Veer Ahlawat, India
|67-67-69—203
|-7
|Joe Dean, England
|69-67-67—203
|-7
|Wenyi Ding, China
|68-66-69—203
|-7
|Niklas Lemke, Sweden
|62-69-72—203
|-7
|Marcel Siem, Germany
|70-66-67—203
|-7
|Daniel Van Tonder, South Africa
|68-66-69—203
|-7
|Bernd Wiesberger, Austria
|67-67-69—203
|-7
|Jeff Winther, Denmark
|70-64-69—203
|-7
|Fred Biondi, Brazil
|66-69-69—204
|-6
|Andres Gallegos, Argentina
|68-68-68—204
|-6
|Jordan Gumberg, United States
|66-68-70—204
|-6
|Justin Harding, South Africa
|66-67-71—204
|-6
|Tobias Jonsson, Sweden
|66-70-68—204
|-6
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|66-68-70—204
|-6
|James Morrison, England
|67-68-69—204
|-6
|Yurav Premlall, South Africa
|69-66-69—204
|-6
|Jack Senior, England
|70-66-68—204
|-6
|Shubhankar Sharma, India
|71-65-68—204
|-6
|Richard Sterne, South Africa
|70-66-68—204
|-6
|Andreas Halvorsen, Norway
|66-70-69—205
|-5
|Ryggs Johnston, United States
|64-72-70—206
|-4
|Mike Toorop, Netherlands
|67-68-71—206
|-4
|Angel Hidalgo, Spain
|69-66-72—207
|-3
|Lukas Nemecz, Austria
|68-68-71—207
|-3
|Zander Lombard, South Africa
|68-68-72—208
|-2
|Matthew Baldwin, England
|66-70-73—209
|-1
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|67-67-75—209
|-1
|Njoroge Njonge Kibugu, Kenya
|66-69-74—209
|-1
