Investec South African Open Championship Scores

Saturday
At Stellenbosch GC
Stellenbosch, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,213; Par: 70
Third Round
|Casey Jarvis, South Africa
|67-68-64—199
|Hennie Du Plessis, South Africa
|70-63-67—200
|Francesco Laporta, Italy
|66-64-70—200
|Calum Hill, Scotland
|70-67-65—202
|Xander Basson, South Africa
|67-70-66—203
|Nathan Kimsey, England
|66-65-72—203
|Kieron Van Wyk, South Africa
|70-69-64—203
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|67-70-67—204
|Dean Burmester, South Africa
|65-67-72—204
|Joe Dean, England
|65-68-71—204
|Branden Grace, South Africa
|69-66-69—204
|Frederic Lacroix, France
|69-71-64—204
|Haydn Porteous, South Africa
|67-69-68—204
|Daniel Van Tonder, South Africa
|72-68-64—204
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-68-67—205
|Alejandro Del Rey, Spain
|65-69-71—205
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|67-68-70—205
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67-67-72—206
|Sam Bairstow, England
|69-70-67—206
|Keenan Davidse, South Africa
|72-66-68—206
|Rikuya Hoshino, Japan
|67-67-72—206
|Romain Langasque, France
|70-68-68—206
|Herman Loubser, South Africa
|66-67-73—206
|Eddie Pepperell, England
|70-67-69—206
|JC Ritchie, South Africa
|71-68-67—206
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|68-71-67—206
|Andy Sullivan, England
|73-67-66—206
|Johannes Veerman, United States
|66-70-70—206
|Ewen Ferguson, Scotland
|68-72-67—207
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-69-67—207
|Oliver Lindell, Finland
|65-72-70—207
|Shaun Norris, South Africa
|70-70-67—207
|Antoine Rozner, France
|68-68-71—207
|Jason Scrivener, Australia
|69-70-68—207
|Darius Van Driel, Netherlands
|71-69-67—207
|Jeff Winther, Denmark
|68-69-70—207
|Todd Clements, England
|70-68-70—208
|Jens Dantorp, Sweden
|72-69-67—208
|Wilco Nienaber, South Africa
|70-66-72—208
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-69-71—208
|Marcus Armitage, England
|70-70-69—209
|Wenyi Ding, China
|69-71-69—209
|Darren Fichardt, South Africa
|70-69-70—209
|Alex Fitzpatrick, England
|68-71-70—209
|Dylan Frittelli, South Africa
|67-73-69—209
|Scott Jamieson, Scotland
|72-69-68—209
|Malcolm Mitchell, South Africa
|70-67-72—209
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-69-70—209
|Hennie Otto, South Africa
|70-68-71—209
|Patrick Reed, United States
|71-69-69—209
|Daniel Rodrigues, Portugal
|72-67-70—209
|Samuel Simpson, South Africa
|70-71-68—209
|Brandon Stone, South Africa
|69-69-71—209
|Altin Van Der Merwe, South Africa
|68-70-71—209
|Pierre Viallaneix, France
|71-65-73—209
|Martin Couvra, France
|73-67-70—210
|Manuel Elvira, Spain
|74-67-69—210
|Julien Guerrier, France
|69-69-72—210
|Matthew Jordan, England
|68-70-72—210
|Dian Kruger, South Africa
|70-68-72—210
|Tyran Snyders, South Africa
|70-70-70—210
|Justin Walters, South Africa
|71-65-74—210
|Louis Albertse, South Africa
|69-70-72—211
|Kota Kaneko, Japan
|71-66-74—211
|Matteo Manassero, Italy
|70-71-70—211
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|75-66-70—211
|Freddy Schott, Germany
|69-72-70—211
|MJ Viljoen, South Africa
|69-68-74—211
|Charl Barnard, South Africa
|71-69-72—212
|Justin Harding, South Africa
|70-71-71—212
|David Ravetto, France
|71-69-72—212
|Ockie Strydom, South Africa
|70-67-75—212
|Robin Williams, South Africa
|68-70-74—212
|Marcus Kinhult, Sweden
|73-68-72—213
|Ugo Coussaud, France
|70-70-74—214
|Logan Leisher, South Africa
|72-69-74—215
|Karabo Mokoena, South Africa
|70-71-74—215
|Ryggs Johnston, United States
|74-67-75—216
