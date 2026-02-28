Live Radio
Investec South African Open Championship Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 10:05 AM

Saturday

At Stellenbosch GC

Stellenbosch, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,213; Par: 70

Third Round

Casey Jarvis, South Africa 67-68-64—199
Hennie Du Plessis, South Africa 70-63-67—200
Francesco Laporta, Italy 66-64-70—200
Calum Hill, Scotland 70-67-65—202
Xander Basson, South Africa 67-70-66—203
Nathan Kimsey, England 66-65-72—203
Kieron Van Wyk, South Africa 70-69-64—203
Angel Ayora Fanegas, Spain 67-70-67—204
Dean Burmester, South Africa 65-67-72—204
Joe Dean, England 65-68-71—204
Branden Grace, South Africa 69-66-69—204
Frederic Lacroix, France 69-71-64—204
Haydn Porteous, South Africa 67-69-68—204
Daniel Van Tonder, South Africa 72-68-64—204
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-68-67—205
Alejandro Del Rey, Spain 65-69-71—205
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-68-70—205
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67-67-72—206
Sam Bairstow, England 69-70-67—206
Keenan Davidse, South Africa 72-66-68—206
Rikuya Hoshino, Japan 67-67-72—206
Romain Langasque, France 70-68-68—206
Herman Loubser, South Africa 66-67-73—206
Eddie Pepperell, England 70-67-69—206
JC Ritchie, South Africa 71-68-67—206
Jayden Trey Schaper, South Africa 68-71-67—206
Andy Sullivan, England 73-67-66—206
Johannes Veerman, United States 66-70-70—206
Ewen Ferguson, Scotland 68-72-67—207
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-69-67—207
Oliver Lindell, Finland 65-72-70—207
Shaun Norris, South Africa 70-70-67—207
Antoine Rozner, France 68-68-71—207
Jason Scrivener, Australia 69-70-68—207
Darius Van Driel, Netherlands 71-69-67—207
Jeff Winther, Denmark 68-69-70—207
Todd Clements, England 70-68-70—208
Jens Dantorp, Sweden 72-69-67—208
Wilco Nienaber, South Africa 70-66-72—208
Bernd Wiesberger, Austria 68-69-71—208
Marcus Armitage, England 70-70-69—209
Wenyi Ding, China 69-71-69—209
Darren Fichardt, South Africa 70-69-70—209
Alex Fitzpatrick, England 68-71-70—209
Dylan Frittelli, South Africa 67-73-69—209
Scott Jamieson, Scotland 72-69-68—209
Malcolm Mitchell, South Africa 70-67-72—209
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-69-70—209
Hennie Otto, South Africa 70-68-71—209
Patrick Reed, United States 71-69-69—209
Daniel Rodrigues, Portugal 72-67-70—209
Samuel Simpson, South Africa 70-71-68—209
Brandon Stone, South Africa 69-69-71—209
Altin Van Der Merwe, South Africa 68-70-71—209
Pierre Viallaneix, France 71-65-73—209
Martin Couvra, France 73-67-70—210
Manuel Elvira, Spain 74-67-69—210
Julien Guerrier, France 69-69-72—210
Matthew Jordan, England 68-70-72—210
Dian Kruger, South Africa 70-68-72—210
Tyran Snyders, South Africa 70-70-70—210
Justin Walters, South Africa 71-65-74—210
Louis Albertse, South Africa 69-70-72—211
Kota Kaneko, Japan 71-66-74—211
Matteo Manassero, Italy 70-71-70—211
Jacob Skov Olesen, Denmark 75-66-70—211
Freddy Schott, Germany 69-72-70—211
MJ Viljoen, South Africa 69-68-74—211
Charl Barnard, South Africa 71-69-72—212
Justin Harding, South Africa 70-71-71—212
David Ravetto, France 71-69-72—212
Ockie Strydom, South Africa 70-67-75—212
Robin Williams, South Africa 68-70-74—212
Marcus Kinhult, Sweden 73-68-72—213
Ugo Coussaud, France 70-70-74—214
Logan Leisher, South Africa 72-69-74—215
Karabo Mokoena, South Africa 70-71-74—215
Ryggs Johnston, United States 74-67-75—216

