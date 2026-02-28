Live Radio
Home » Sports » HSBC Women's World Championship Scores

HSBC Women’s World Championship Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 2:42 AM

Saturday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

Third Round

Hannah Green 71-66-68—205
Minjee Lee 72-64-69—205
Hae-Ran Ryu 68-68-70—206
Angel Yin 74-64-68—206
Ariya Jutanugarn 69-67-71—207
Linn Grant 68-69-71—208
Auston Kim 66-69-73—208
Ayaka Furue 71-69-69—209
Andrea Lee 70-69-70—209
Julia Lopez Ramirez 73-66-70—209
Pauline Roussin 71-68-70—209
Lindy Duncan 68-70-72—210
Mimi Rhodes 68-69-73—210
Rio Takeda 71-69-70—210
You Min Hwang 69-71-71—211
Allisen Corpuz 74-69-69—212
Karis Davidson 73-69-70—212
Lottie Woad 73-70-69—212
Miyu Yamashita 68-71-73—212
Saki Baba 72-69-72—213
Brooke Henderson 70-72-71—213
Esther Henseleit 71-68-74—213
Charley Hull 72-67-74—213
Akie Iwai 75-68-70—213
Lydia Ko 70-72-71—213
Nanna Koerstz Madsen 69-68-76—213
Yan Liu 67-74-72—213
Gaby Lopez 75-68-70—213
Leona Maguire 72-68-73—213
Jeeno Thitikul 73-70-70—213
Hye Jin Choi 71-69-74—214
Wei-Ling Hsu 73-73-68—214
Sei Young Kim 71-68-75—214
Hyo Joo Kim 71-68-75—214
Mao Saigo 72-69-73—214
Gemma Dryburgh 72-73-70—215
Jin Hee Im 71-74-70—215
Minami Katsu 74-68-73—215
Gurleen Kaur 71-72-72—215
Jennifer Kupcho 74-69-72—215
Brooke Matthews 69-74-72—215
Cassie Porter 74-70-71—215
Jenny Shin 72-74-69—215
Yuri Yoshida 76-71-68—215
Celine Boutier 69-77-70—216
Nataliya Guseva 73-72-71—216
Ruoning Yin 72-72-72—216
Ina Yoon 73-72-71—216
Carlota Ciganda 74-73-70—217
Chisato Iwai 73-69-75—217
A Lim Kim 73-70-74—217
Megan Khang 73-70-75—218
Yujie Liu 75-72-71—218
Pajaree Anannarukarn 77-69-73—219
Jin Young Ko 69-74-76—219
Jenny Bae 75-70-75—220
Grace Kim 73-74-73—220
Chanettee Wannasaen 73-69-78—220
Robyn Choi 73-72-76—221
Manon De Roey 77-73-71—221
Mi Hyang Lee 74-70-77—221
Benedetta Moresco 77-74-70—221
Lilia Vu 75-72-74—221
Somi Lee 75-72-75—222
Shannon Tan 75-75-72—222
Xingtong Chen 70-74-79—223
Lucy Li 75-72-76—223
Yuka Saso 74-75-74—223
Yealimi Noh 76-75-73—224
Paula Reto 77-70-77—224
Stephanie Kyriacou 74-78-77—229
Ingrid Lindblad 78-75-82—235

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up