HSBC Women’s World Championship Scores

Saturday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
Third Round
|Hannah Green
|71-66-68—205
|Minjee Lee
|72-64-69—205
|Hae-Ran Ryu
|68-68-70—206
|Angel Yin
|74-64-68—206
|Ariya Jutanugarn
|69-67-71—207
|Linn Grant
|68-69-71—208
|Auston Kim
|66-69-73—208
|Ayaka Furue
|71-69-69—209
|Andrea Lee
|70-69-70—209
|Julia Lopez Ramirez
|73-66-70—209
|Pauline Roussin
|71-68-70—209
|Lindy Duncan
|68-70-72—210
|Mimi Rhodes
|68-69-73—210
|Rio Takeda
|71-69-70—210
|You Min Hwang
|69-71-71—211
|Allisen Corpuz
|74-69-69—212
|Karis Davidson
|73-69-70—212
|Lottie Woad
|73-70-69—212
|Miyu Yamashita
|68-71-73—212
|Saki Baba
|72-69-72—213
|Brooke Henderson
|70-72-71—213
|Esther Henseleit
|71-68-74—213
|Charley Hull
|72-67-74—213
|Akie Iwai
|75-68-70—213
|Lydia Ko
|70-72-71—213
|Nanna Koerstz Madsen
|69-68-76—213
|Yan Liu
|67-74-72—213
|Gaby Lopez
|75-68-70—213
|Leona Maguire
|72-68-73—213
|Jeeno Thitikul
|73-70-70—213
|Hye Jin Choi
|71-69-74—214
|Wei-Ling Hsu
|73-73-68—214
|Sei Young Kim
|71-68-75—214
|Hyo Joo Kim
|71-68-75—214
|Mao Saigo
|72-69-73—214
|Gemma Dryburgh
|72-73-70—215
|Jin Hee Im
|71-74-70—215
|Minami Katsu
|74-68-73—215
|Gurleen Kaur
|71-72-72—215
|Jennifer Kupcho
|74-69-72—215
|Brooke Matthews
|69-74-72—215
|Cassie Porter
|74-70-71—215
|Jenny Shin
|72-74-69—215
|Yuri Yoshida
|76-71-68—215
|Celine Boutier
|69-77-70—216
|Nataliya Guseva
|73-72-71—216
|Ruoning Yin
|72-72-72—216
|Ina Yoon
|73-72-71—216
|Carlota Ciganda
|74-73-70—217
|Chisato Iwai
|73-69-75—217
|A Lim Kim
|73-70-74—217
|Megan Khang
|73-70-75—218
|Yujie Liu
|75-72-71—218
|Pajaree Anannarukarn
|77-69-73—219
|Jin Young Ko
|69-74-76—219
|Jenny Bae
|75-70-75—220
|Grace Kim
|73-74-73—220
|Chanettee Wannasaen
|73-69-78—220
|Robyn Choi
|73-72-76—221
|Manon De Roey
|77-73-71—221
|Mi Hyang Lee
|74-70-77—221
|Benedetta Moresco
|77-74-70—221
|Lilia Vu
|75-72-74—221
|Somi Lee
|75-72-75—222
|Shannon Tan
|75-75-72—222
|Xingtong Chen
|70-74-79—223
|Lucy Li
|75-72-76—223
|Yuka Saso
|74-75-74—223
|Yealimi Noh
|76-75-73—224
|Paula Reto
|77-70-77—224
|Stephanie Kyriacou
|74-78-77—229
|Ingrid Lindblad
|78-75-82—235
