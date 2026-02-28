Live Radio
HSBC Women’s World Championship Par Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 2:42 AM

Saturday

At The New Tanjong

Sentosa Island, Singapore

Purse: $3 million

Yardage: 6,793; Par: 72

Third Round

Hannah Green 71-66-68—205 -11
Minjee Lee 72-64-69—205 -11
Hae-Ran Ryu 68-68-70—206 -10
Angel Yin 74-64-68—206 -10
Ariya Jutanugarn 69-67-71—207 -9
Linn Grant 68-69-71—208 -8
Auston Kim 66-69-73—208 -8
Ayaka Furue 71-69-69—209 -7
Andrea Lee 70-69-70—209 -7
Julia Lopez Ramirez 73-66-70—209 -7
Pauline Roussin 71-68-70—209 -7
Lindy Duncan 68-70-72—210 -6
Mimi Rhodes 68-69-73—210 -6
Rio Takeda 71-69-70—210 -6
You Min Hwang 69-71-71—211 -5
Allisen Corpuz 74-69-69—212 -4
Karis Davidson 73-69-70—212 -4
Lottie Woad 73-70-69—212 -4
Miyu Yamashita 68-71-73—212 -4
Saki Baba 72-69-72—213 -3
Brooke Henderson 70-72-71—213 -3
Esther Henseleit 71-68-74—213 -3
Charley Hull 72-67-74—213 -3
Akie Iwai 75-68-70—213 -3
Lydia Ko 70-72-71—213 -3
Nanna Koerstz Madsen 69-68-76—213 -3
Yan Liu 67-74-72—213 -3
Gaby Lopez 75-68-70—213 -3
Leona Maguire 72-68-73—213 -3
Jeeno Thitikul 73-70-70—213 -3
Hye Jin Choi 71-69-74—214 -2
Wei-Ling Hsu 73-73-68—214 -2
Sei Young Kim 71-68-75—214 -2
Hyo Joo Kim 71-68-75—214 -2
Mao Saigo 72-69-73—214 -2
Gemma Dryburgh 72-73-70—215 -1
Jin Hee Im 71-74-70—215 -1
Minami Katsu 74-68-73—215 -1
Gurleen Kaur 71-72-72—215 -1
Jennifer Kupcho 74-69-72—215 -1
Brooke Matthews 69-74-72—215 -1
Cassie Porter 74-70-71—215 -1
Jenny Shin 72-74-69—215 -1
Yuri Yoshida 76-71-68—215 -1
Celine Boutier 69-77-70—216 E
Nataliya Guseva 73-72-71—216 E
Ruoning Yin 72-72-72—216 E
Ina Yoon 73-72-71—216 E
Carlota Ciganda 74-73-70—217 +1
Chisato Iwai 73-69-75—217 +1
A Lim Kim 73-70-74—217 +1
Megan Khang 73-70-75—218 +2
Yujie Liu 75-72-71—218 +2
Pajaree Anannarukarn 77-69-73—219 +3
Jin Young Ko 69-74-76—219 +3
Jenny Bae 75-70-75—220 +4
Grace Kim 73-74-73—220 +4
Chanettee Wannasaen 73-69-78—220 +4
Robyn Choi 73-72-76—221 +5
Manon De Roey 77-73-71—221 +5
Mi Hyang Lee 74-70-77—221 +5
Benedetta Moresco 77-74-70—221 +5
Lilia Vu 75-72-74—221 +5
Somi Lee 75-72-75—222 +6
Shannon Tan 75-75-72—222 +6
Xingtong Chen 70-74-79—223 +7
Lucy Li 75-72-76—223 +7
Yuka Saso 74-75-74—223 +7
Yealimi Noh 76-75-73—224 +8
Paula Reto 77-70-77—224 +8
Stephanie Kyriacou 74-78-77—229 +13
Ingrid Lindblad 78-75-82—235 +19

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

