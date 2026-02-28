HSBC Women’s World Championship Par Scores

Saturday
At The New Tanjong
Sentosa Island, Singapore
Purse: $3 million
Yardage: 6,793; Par: 72
Third Round
|Hannah Green
|71-66-68—205
|-11
|Minjee Lee
|72-64-69—205
|-11
|Hae-Ran Ryu
|68-68-70—206
|-10
|Angel Yin
|74-64-68—206
|-10
|Ariya Jutanugarn
|69-67-71—207
|-9
|Linn Grant
|68-69-71—208
|-8
|Auston Kim
|66-69-73—208
|-8
|Ayaka Furue
|71-69-69—209
|-7
|Andrea Lee
|70-69-70—209
|-7
|Julia Lopez Ramirez
|73-66-70—209
|-7
|Pauline Roussin
|71-68-70—209
|-7
|Lindy Duncan
|68-70-72—210
|-6
|Mimi Rhodes
|68-69-73—210
|-6
|Rio Takeda
|71-69-70—210
|-6
|You Min Hwang
|69-71-71—211
|-5
|Allisen Corpuz
|74-69-69—212
|-4
|Karis Davidson
|73-69-70—212
|-4
|Lottie Woad
|73-70-69—212
|-4
|Miyu Yamashita
|68-71-73—212
|-4
|Saki Baba
|72-69-72—213
|-3
|Brooke Henderson
|70-72-71—213
|-3
|Esther Henseleit
|71-68-74—213
|-3
|Charley Hull
|72-67-74—213
|-3
|Akie Iwai
|75-68-70—213
|-3
|Lydia Ko
|70-72-71—213
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|69-68-76—213
|-3
|Yan Liu
|67-74-72—213
|-3
|Gaby Lopez
|75-68-70—213
|-3
|Leona Maguire
|72-68-73—213
|-3
|Jeeno Thitikul
|73-70-70—213
|-3
|Hye Jin Choi
|71-69-74—214
|-2
|Wei-Ling Hsu
|73-73-68—214
|-2
|Sei Young Kim
|71-68-75—214
|-2
|Hyo Joo Kim
|71-68-75—214
|-2
|Mao Saigo
|72-69-73—214
|-2
|Gemma Dryburgh
|72-73-70—215
|-1
|Jin Hee Im
|71-74-70—215
|-1
|Minami Katsu
|74-68-73—215
|-1
|Gurleen Kaur
|71-72-72—215
|-1
|Jennifer Kupcho
|74-69-72—215
|-1
|Brooke Matthews
|69-74-72—215
|-1
|Cassie Porter
|74-70-71—215
|-1
|Jenny Shin
|72-74-69—215
|-1
|Yuri Yoshida
|76-71-68—215
|-1
|Celine Boutier
|69-77-70—216
|E
|Nataliya Guseva
|73-72-71—216
|E
|Ruoning Yin
|72-72-72—216
|E
|Ina Yoon
|73-72-71—216
|E
|Carlota Ciganda
|74-73-70—217
|+1
|Chisato Iwai
|73-69-75—217
|+1
|A Lim Kim
|73-70-74—217
|+1
|Megan Khang
|73-70-75—218
|+2
|Yujie Liu
|75-72-71—218
|+2
|Pajaree Anannarukarn
|77-69-73—219
|+3
|Jin Young Ko
|69-74-76—219
|+3
|Jenny Bae
|75-70-75—220
|+4
|Grace Kim
|73-74-73—220
|+4
|Chanettee Wannasaen
|73-69-78—220
|+4
|Robyn Choi
|73-72-76—221
|+5
|Manon De Roey
|77-73-71—221
|+5
|Mi Hyang Lee
|74-70-77—221
|+5
|Benedetta Moresco
|77-74-70—221
|+5
|Lilia Vu
|75-72-74—221
|+5
|Somi Lee
|75-72-75—222
|+6
|Shannon Tan
|75-75-72—222
|+6
|Xingtong Chen
|70-74-79—223
|+7
|Lucy Li
|75-72-76—223
|+7
|Yuka Saso
|74-75-74—223
|+7
|Yealimi Noh
|76-75-73—224
|+8
|Paula Reto
|77-70-77—224
|+8
|Stephanie Kyriacou
|74-78-77—229
|+13
|Ingrid Lindblad
|78-75-82—235
|+19
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.