Honda LPGA Thailand Par Scores

Saturday
At Pattaya Old Course
Chon Buri, Thailand
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,631; Par: 72
Third Round
|Jeeno Thitikul
|67-63-66—196
|-20
|Hyo Joo Kim
|68-65-65—198
|-18
|Allisen Corpuz
|67-65-67—199
|-17
|Chisato Iwai
|69-62-68—199
|-17
|Somi Lee
|66-61-72—199
|-17
|Lydia Ko
|67-64-69—200
|-16
|Hannah Green
|67-65-69—201
|-15
|Julia Lopez Ramirez
|67-65-69—201
|-15
|Andrea Lee
|68-68-66—202
|-14
|Hye Jin Choi
|66-70-67—203
|-13
|April Angurasaranee
|71-69-64—204
|-12
|Sei Young Kim
|73-65-66—204
|-12
|Auston Kim
|68-69-67—204
|-12
|Mi Hyang Lee
|70-63-71—204
|-12
|Hae-Ran Ryu
|72-64-68—204
|-12
|Chanettee Wannasaen
|65-71-68—204
|-12
|Yuri Yoshida
|69-67-68—204
|-12
|Ariya Jutanugarn
|67-71-67—205
|-11
|Nanna Koerstz Madsen
|69-67-69—205
|-11
|Maja Stark
|68-68-69—205
|-11
|Miyu Yamashita
|68-67-70—205
|-11
|Linn Grant
|68-70-68—206
|-10
|A Lim Kim
|74-68-64—206
|-10
|Lucy Li
|72-69-65—206
|-10
|Leona Maguire
|67-72-67—206
|-10
|Ruoning Yin
|70-69-67—206
|-10
|Nasa Hataoka
|65-72-70—207
|-9
|Brooke Matthews
|72-65-70—207
|-9
|Pajaree Anannarukarn
|68-72-68—208
|-8
|Jenny Bae
|70-69-69—208
|-8
|Minami Katsu
|70-65-73—208
|-8
|Grace Kim
|67-68-73—208
|-8
|Pauline Roussin
|68-71-69—208
|-8
|Ayaka Furue
|69-68-72—209
|-7
|Brooke Henderson
|71-68-70—209
|-7
|Cassie Porter
|67-70-72—209
|-7
|Lottie Woad
|71-71-67—209
|-7
|Lindy Duncan
|70-71-69—210
|-6
|Muni He
|72-64-74—210
|-6
|Jin Hee Im
|69-70-71—210
|-6
|Pornanong Phatlum
|70-68-72—210
|-6
|Celine Boutier
|69-72-70—211
|-5
|Gurleen Kaur
|72-64-75—211
|-5
|Yan Liu
|75-69-67—211
|-5
|Rio Takeda
|72-69-70—211
|-5
|Karis Davidson
|74-66-72—212
|-4
|Akie Iwai
|71-70-71—212
|-4
|Jennifer Kupcho
|68-70-74—212
|-4
|Gaby Lopez
|69-73-70—212
|-4
|Yealimi Noh
|75-70-67—212
|-4
|Ina Yoon
|67-73-72—212
|-4
|Manon De Roey
|72-71-70—213
|-3
|Gemma Dryburgh
|66-73-74—213
|-3
|Nataliya Guseva
|68-74-71—213
|-3
|Megan Khang
|75-69-69—213
|-3
|Jin Young Ko
|72-67-74—213
|-3
|Angel Yin
|69-75-69—213
|-3
|Saki Baba
|70-72-72—214
|-2
|Gianna Clemente
|69-69-76—214
|-2
|Rin Yoshida
|72-71-71—214
|-2
|Ingrid Lindblad
|70-72-74—216
|E
|Yuka Saso
|74-70-73—217
|+1
|Stephanie Kyriacou
|69-77-72—218
|+2
|Esther Henseleit
|74-73-72—219
|+3
|Carlota Ciganda
|75-75-70—220
|+4
|Robyn Choi
|74-74-73—221
|+5
|Naruha Miyata
|72-75-74—221
|+5
|Prim Prachnakorn
|74-72-75—221
|+5
|Wei-Ling Hsu
|73-72-77—222
|+6
|Benedetta Moresco
|74-75-75—224
|+8
|Moriya Jutanugarn
|73-75-77—225
|+9
|Danielle Kang
|73-78-76—227
|+11
