Honda LPGA Thailand Par Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 4:04 AM

Saturday

At Pattaya Old Course

Chon Buri, Thailand

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,631; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 67-63-66—196 -20
Hyo Joo Kim 68-65-65—198 -18
Allisen Corpuz 67-65-67—199 -17
Chisato Iwai 69-62-68—199 -17
Somi Lee 66-61-72—199 -17
Lydia Ko 67-64-69—200 -16
Hannah Green 67-65-69—201 -15
Julia Lopez Ramirez 67-65-69—201 -15
Andrea Lee 68-68-66—202 -14
Hye Jin Choi 66-70-67—203 -13
April Angurasaranee 71-69-64—204 -12
Sei Young Kim 73-65-66—204 -12
Auston Kim 68-69-67—204 -12
Mi Hyang Lee 70-63-71—204 -12
Hae-Ran Ryu 72-64-68—204 -12
Chanettee Wannasaen 65-71-68—204 -12
Yuri Yoshida 69-67-68—204 -12
Ariya Jutanugarn 67-71-67—205 -11
Nanna Koerstz Madsen 69-67-69—205 -11
Maja Stark 68-68-69—205 -11
Miyu Yamashita 68-67-70—205 -11
Linn Grant 68-70-68—206 -10
A Lim Kim 74-68-64—206 -10
Lucy Li 72-69-65—206 -10
Leona Maguire 67-72-67—206 -10
Ruoning Yin 70-69-67—206 -10
Nasa Hataoka 65-72-70—207 -9
Brooke Matthews 72-65-70—207 -9
Pajaree Anannarukarn 68-72-68—208 -8
Jenny Bae 70-69-69—208 -8
Minami Katsu 70-65-73—208 -8
Grace Kim 67-68-73—208 -8
Pauline Roussin 68-71-69—208 -8
Ayaka Furue 69-68-72—209 -7
Brooke Henderson 71-68-70—209 -7
Cassie Porter 67-70-72—209 -7
Lottie Woad 71-71-67—209 -7
Lindy Duncan 70-71-69—210 -6
Muni He 72-64-74—210 -6
Jin Hee Im 69-70-71—210 -6
Pornanong Phatlum 70-68-72—210 -6
Celine Boutier 69-72-70—211 -5
Gurleen Kaur 72-64-75—211 -5
Yan Liu 75-69-67—211 -5
Rio Takeda 72-69-70—211 -5
Karis Davidson 74-66-72—212 -4
Akie Iwai 71-70-71—212 -4
Jennifer Kupcho 68-70-74—212 -4
Gaby Lopez 69-73-70—212 -4
Yealimi Noh 75-70-67—212 -4
Ina Yoon 67-73-72—212 -4
Manon De Roey 72-71-70—213 -3
Gemma Dryburgh 66-73-74—213 -3
Nataliya Guseva 68-74-71—213 -3
Megan Khang 75-69-69—213 -3
Jin Young Ko 72-67-74—213 -3
Angel Yin 69-75-69—213 -3
Saki Baba 70-72-72—214 -2
Gianna Clemente 69-69-76—214 -2
Rin Yoshida 72-71-71—214 -2
Ingrid Lindblad 70-72-74—216 E
Yuka Saso 74-70-73—217 +1
Stephanie Kyriacou 69-77-72—218 +2
Esther Henseleit 74-73-72—219 +3
Carlota Ciganda 75-75-70—220 +4
Robyn Choi 74-74-73—221 +5
Naruha Miyata 72-75-74—221 +5
Prim Prachnakorn 74-72-75—221 +5
Wei-Ling Hsu 73-72-77—222 +6
Benedetta Moresco 74-75-75—224 +8
Moriya Jutanugarn 73-75-77—225 +9
Danielle Kang 73-78-76—227 +11

