Hilton Grand Vacations Tournament of Champions Scores

Saturday
At Lake Nona Golf & Country Club
Orlando, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 6,624; Par: 72
Final Round
|Nelly Korda, $315,000
|68-71-64—203
|Amy Yang, $224,001
|68-69-69—206
|Brooke Henderson, $162,497
|73-70-66—209
|Lydia Ko, $125,704
|69-67-74—210
|You Min Hwang, $91,980
|71-67-73—211
|Miyu Yamashita, $91,980
|74-69-68—211
|Jeeno Thitikul, $64,999
|67-72-73—212
|Lottie Woad, $64,999
|67-69-76—212
|Ayaka Furue, $45,192
|74-66-73—213
|Nasa Hataoka, $45,192
|66-71-76—213
|A Lim Kim, $45,192
|69-69-75—213
|Somi Lee, $45,192
|69-74-70—213
|Hae-Ran Ryu, $45,192
|73-69-71—213
|Rose Zhang, $45,192
|70-73-70—213
|Akie Iwai, $34,584
|69-71-74—214
|Jasmine Suwannapura, $34,584
|73-72-69—214
|Linn Grant, $28,861
|67-75-73—215
|Charley Hull, $28,861
|70-71-74—215
|Yealimi Noh, $28,861
|72-70-73—215
|Lilia Vu, $28,861
|72-68-75—215
|Chanettee Wannasaen, $28,861
|67-72-76—215
|Ruoning Yin, $28,861
|72-69-74—215
|Ingrid Lindblad, $25,265
|69-69-78—216
|Madelene Sagstrom, $23,425
|75-70-72—217
|Linnea Strom, $23,425
|71-73-73—217
|Patty Tavatanakit, $23,425
|70-73-74—217
|Lauren Coughlin, $21,277
|77-71-70—218
|Chisato Iwai, $21,277
|75-68-75—218
|Miranda Wang, $19,990
|71-75-74—220
|Maja Stark, $18,518
|71-76-74—221
|Rio Takeda, $18,518
|74-70-77—221
|Bailey Tardy, $18,518
|72-73-76—221
|Jin Hee Im, $17,046
|72-76-75—223
|Jennifer Kupcho, $16,004
|75-73-77—225
|Mao Saigo, $16,004
|72-73-80—225
|Austin Ernst, $15,084
|74-79-76—229
|Yuka Saso, $14,165
|79-78-73—230
|Angel Yin, $14,165
|76-76-78—230
|Moriya Jutanugarn, $13,244
|74-85-76—235
