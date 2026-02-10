Germany 2, Italy 1
First Period_Penalties_Luisa Welcke, Germany (slashing), 3:34. Anna Caumo, Italy (illegal hit), 12:12. Emily Nix, Germany (delaying the game), 15:52.
Second Period_1. Italy, Justine Reyes (Anna Caumo and Kristin Della Rovere), 20:21. 2. Germany, Emily Nix (Laura Kluge and Daria Gleissner), 32:47. Penalties_Nadia Mattivi, Italy (tripping), 27:21. Charlott Schaffrath, Germany (tripping), 33:51.
Third Period_3. Germany, Laura Kluge (Katarina Jobst-Smith), 58:31. Penalties_Sara Kanepple, Italy (illegal hit), 47:16. Matilde Fantin, Italy (interference), 50:19. Matilde Fantin, Italy (kneeing), 53:29. Katarina Jobst-Smith, Germany (hooking), 55:47.
Shots on Goal_Germany 11-3-10_24. Italy 10-9-5_24.
Goalies_Germany, Sandra Abstreiter, Lisa Hemmerle. Italy, Gabriella Durante, Martina Fedel.
Referees_Ida Henriksson, Sweden. Cianna Murray, Canada. Jennifer Cameron-Ward, United States. Erin Zach, Canada.
