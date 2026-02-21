GIRLS PREP BASKETBALL=
Anderson Co. 53, West Jessamine 41
Betsy Layne 62, Shelby Valley 29
Breckinridge County 62, Owensboro Catholic 58
Buckhorn 76, Jenkins 43
Campbellsville 63, Bardstown 54
Charleston, Mo. 58, Ballard Memorial 41
Conner 61, Lex. Bryan Station 58
Crittenden Co. 70, McLean Co. 49
Danville Christian 60, Wayne Co. 46
Edmonson Co. 53, Ohio Co. 37
Eminence 52, Lou. Fern Creek 33
George Rogers Clark 62, Frederick Douglass 39
Grayson Co. 47, Hancock Co. 30
Henry Clay 61, Villa Madonna 26
Henry Co. 64, Shelby Co. 30
Hickman Co. 51, Dawson Springs 22
Holy Cross (Covington) 66, Holmes (KY) 23
Jackson City 49, Oneida Baptist 41
Knox Central 71, Knott Co. Central 50
LaRue Co. 67, Fort Campbell 13
Leslie Co. 56, Harlan Co. 43
Lloyd Memorial 66, Bellevue (KY) 40
Lou. Assumption 68, Cooper 67
Lou. Butler 68, CEC 30
Lou. Christian Academy 61, Lou. Jeffersontown 8
Lou. Collegiate 67, Fort Knox 45
Lou. Doss 59, Lou. Waggener 29
Lou. DuPont Manual 75, Lou. Male 34
Lou. Holy Cross 64, Lou. Western 41
Lou. Sacred Heart 65, Notre Dame 58, OT
Lou. Seneca 52, Lou. Shawnee 22
Marion County (KY) 58, Danville 50
McCracken County (Paducah) 60, Madisonville 43
McCreary Central 68, Ligon Cogo 25
Model 62, St. Patrick (KY) 46
North Hardin 65, Meade Co. 42
North Laurel 69, Ryle 63
Owensboro Apollo 42, Webster Co. 32
Owsley Co. 57, Wolfe Co. 42
Paintsville 55, Pikeville 50
Pineville 55, Middlesboro 44
Prestonsburg 65, Belfry 52
Pulaski Co. 65, Lincoln Co. 48
Scott County 65, East Jessamine 57
South Laurel 64, Campbell County (KY) 52
South Oldham 57, Nelson Co. 23
Southwestern 76, Somerset 26
St. Henry (KY) 43, Owen County 28
Walton-Verona 68, Bracken Co. 48
Washington Co. 61, Lou. Southern 19
Whitley Co. 58, Casey Co. 54
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
