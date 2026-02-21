Live Radio
Friday's Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Anderson Co. 53, West Jessamine 41

Betsy Layne 62, Shelby Valley 29

Breckinridge County 62, Owensboro Catholic 58

Buckhorn 76, Jenkins 43

Campbellsville 63, Bardstown 54

Charleston, Mo. 58, Ballard Memorial 41

Conner 61, Lex. Bryan Station 58

Crittenden Co. 70, McLean Co. 49

Danville Christian 60, Wayne Co. 46

Edmonson Co. 53, Ohio Co. 37

Eminence 52, Lou. Fern Creek 33

George Rogers Clark 62, Frederick Douglass 39

Grayson Co. 47, Hancock Co. 30

Henry Clay 61, Villa Madonna 26

Henry Co. 64, Shelby Co. 30

Hickman Co. 51, Dawson Springs 22

Holy Cross (Covington) 66, Holmes (KY) 23

Jackson City 49, Oneida Baptist 41

Knox Central 71, Knott Co. Central 50

LaRue Co. 67, Fort Campbell 13

Leslie Co. 56, Harlan Co. 43

Lloyd Memorial 66, Bellevue (KY) 40

Lou. Assumption 68, Cooper 67

Lou. Butler 68, CEC 30

Lou. Christian Academy 61, Lou. Jeffersontown 8

Lou. Collegiate 67, Fort Knox 45

Lou. Doss 59, Lou. Waggener 29

Lou. DuPont Manual 75, Lou. Male 34

Lou. Holy Cross 64, Lou. Western 41

Lou. Sacred Heart 65, Notre Dame 58, OT

Lou. Seneca 52, Lou. Shawnee 22

Marion County (KY) 58, Danville 50

McCracken County (Paducah) 60, Madisonville 43

McCreary Central 68, Ligon Cogo 25

Model 62, St. Patrick (KY) 46

North Hardin 65, Meade Co. 42

North Laurel 69, Ryle 63

Owensboro Apollo 42, Webster Co. 32

Owsley Co. 57, Wolfe Co. 42

Paintsville 55, Pikeville 50

Pineville 55, Middlesboro 44

Prestonsburg 65, Belfry 52

Pulaski Co. 65, Lincoln Co. 48

Scott County 65, East Jessamine 57

South Laurel 64, Campbell County (KY) 52

South Oldham 57, Nelson Co. 23

Southwestern 76, Somerset 26

St. Henry (KY) 43, Owen County 28

Walton-Verona 68, Bracken Co. 48

Washington Co. 61, Lou. Southern 19

Whitley Co. 58, Casey Co. 54

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

