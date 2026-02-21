Live Radio
Friday’s Scores

The Associated Press

February 21, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Chapman 42, Christ Church Episcopal 26

Holly Hill Academy 46, W. Wyman King Academy 29

SCHSL Playoffs=

Second Round=

Class A=

Lower State=

Latta 45, Lake View 42

Military Magnet Academy 72, Bamberg-Ehrhardt 10

Upper State=

Great Falls 41, Ridge Spring-Monetta 31

Hunter-Kinard-Tyler 76, McCormick 39

Lee Central 48, Ware Shoals 20

Class AAA=

Upper State=

Woodruff 40, West Oak 35

Class AAAA=

Lower State=

Beaufort 70, Bishop England 57

Gray Collegiate Academy 48, Wilson 45

South Florence 54, Midland Valley 41

Upper State=

Camden 70, Blue Ridge 50

D.W. Daniel 75, A.C. Flora 70

South Pointe 84, Wren 38

Westside 62, Travelers Rest 17

Class AAAAA Division I=

Lower State=

Ashley Ridge 51, James Island 43

Lexington 48, River Bluff 45

Wando 61, Summerville 52

Upper State=

Blythewood 56, Clover 39

Dutch Fork 55, James F. Byrnes 52

Mauldin 56, J.L. Mann 50

Class AAAAA Division II=

Lower State=

Goose Creek 92, Lucy Beckham 59

North Myrtle Beach 68, Westwood 33

SCISA Playoffs=

First Round=

Class AA=

Cathedral Academy 44, Oakbrook Prep 31

Class AAA=

Hilton Head Prep 44, Calhoun Academy 40

Pee Dee Academy 30, Colleton Prep 18

Williamsburg Academy 57, Patrick Henry Academy 53

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

