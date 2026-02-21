GIRLS PREP BASKETBALL=
Chapman 42, Christ Church Episcopal 26
Holly Hill Academy 46, W. Wyman King Academy 29
SCHSL Playoffs=
Second Round=
Class A=
Lower State=
Latta 45, Lake View 42
Military Magnet Academy 72, Bamberg-Ehrhardt 10
Upper State=
Great Falls 41, Ridge Spring-Monetta 31
Hunter-Kinard-Tyler 76, McCormick 39
Lee Central 48, Ware Shoals 20
Class AAA=
Upper State=
Woodruff 40, West Oak 35
Class AAAA=
Lower State=
Beaufort 70, Bishop England 57
Gray Collegiate Academy 48, Wilson 45
South Florence 54, Midland Valley 41
Upper State=
Camden 70, Blue Ridge 50
D.W. Daniel 75, A.C. Flora 70
South Pointe 84, Wren 38
Westside 62, Travelers Rest 17
Class AAAAA Division I=
Lower State=
Ashley Ridge 51, James Island 43
Lexington 48, River Bluff 45
Wando 61, Summerville 52
Upper State=
Blythewood 56, Clover 39
Dutch Fork 55, James F. Byrnes 52
Mauldin 56, J.L. Mann 50
Class AAAAA Division II=
Lower State=
Goose Creek 92, Lucy Beckham 59
North Myrtle Beach 68, Westwood 33
SCISA Playoffs=
First Round=
Class AA=
Cathedral Academy 44, Oakbrook Prep 31
Class AAA=
Hilton Head Prep 44, Calhoun Academy 40
Pee Dee Academy 30, Colleton Prep 18
Williamsburg Academy 57, Patrick Henry Academy 53
