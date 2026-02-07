GIRLS PREP BASKETBALL=
Acadiana 49, Barbe 41
Albany 60, Bogalusa 21
Anacoco 59, Hicks 44
Arcadia 70, Haynesville 22
Ascension Catholic 56, East Iberville 23
Ascension Christian School 43, St. John 39
Ascension Episcopal 45, Gueydan 9
Avoyelles 63, Rapides 54
B.T. Washington 51, Loyola Prep 31
Berwick 60, Donaldsonville 25
Carver 48, Easton 38
Cecilia 30, Breaux Bridge 11
Cedar Creek 50, Lincoln Preparatory School 11
Central Catholic 46, Hanson Memorial 35
Church Point 77, Pine Prairie 57
David Thibodaux 39, Westgate 37
Delta Charter 47, Tensas 46
Destrehan 51, H.L. Bourgeois 36
Dodson 45, Forest 38
E.D. White 60, Morgan City 21
East Beauregard 59, Vinton 36
East Feliciana 50, Dunham 40
Ebarb 59, Hornbeck 47
Fairview 83, Pitkin 56
Florien 41, Choudrant 26
French Settlement 55, Northlake Christian 15
Gibsland-Coleman 51, Green Oaks 48
Glen Oaks 51, Collegiate Baton Rouge 24
Hahnville 61, Thibodaux 51
Hammond 46, Covington 38
Harrisonburg 40, Monterey 35
Hathaway 53, Lacassine 44
Haughton 47, Benton 26
Holy Savior Menard 36, Kinder 20
Houma Christian 55, West St. Mary 38
Iota 51, Crowley 14
Iowa 60, Washington-Marion 25
Istrouma 59, Belaire 20
JS Clark Leadership Academy 59, St. Edmund Catholic 42
Jeanerette 80, Centerville 26
LaGrange 67, DeRidder 18
Lafayette 43, Carencro 35
Lafayette Christian Academy 53, Welsh 5
Lake Arthur 55, Lafayette Renaissance 19
Lakeshore 61, Hannan 49
Lakeview 38, Lena Northwood 22
Livonia 59, Beau Chene 23
Logansport 72, Montgomery 6
Loranger 61, Franklinton 26
Mangham 49, Beekman 20
McComb, Miss. 55, Kentwood 17
McGehee 64, St. Martin’s 26
Merryville 66, Basile 11
Minden 46, Bossier 43
Natchitoches Central 55, Captain Shreve 50
North DeSoto 38, Woodlawn (SH) 34
North Vermilion 64, Teurlings Catholic 56
Northside 60, RHS 5
Oak Grove 68, Ferriday 34
Oak Hill 42, Avoyelles Charter 22
Parkview Baptist 65, Geo Next Generation 23
Parkway 53, Airline 42
Peabody 69, West Ouachita 39
Pickering 55, DeQuincy 14
Pine 51, Sumner 16
Plain Dealing 49, Jonesboro-Hodge 46
Plaquemine 62, McKinley 32
Pope John Paul 35, St. Helena 29
Prairieville 80, East Ascension 38
Quitman 52, Simsboro 41
Reeves 74, Northside Christian 33
Ringgold 50, Glenbrook 23
Ruston 62, Alexandria 41
Sacred Heart 68, Pointe Coupee Catholic 44
Saline 48, Claiborne Christian 20
Salmen 61, Northshore 34
Simpson 67, Evans 45
Slidell 54, Chapelle 39
South Beauregard 52, St. Louis 30
South Terrebonne 53, Lutcher 50
Southside 44, Sam Houston 41
Southwood 50, Shreveport Northwood 39
St. James 39, Patterson 24
St. Joseph’s Academy 43, Liberty 38
St. Joseph’s Academy 56, Liberty Magnet 52
St. Thomas Aquinas 59, Independence 23
St. Thomas More 64, Comeaux 27
Sterlington 66, Richwood 33
Sulphur 41, New Iberia 30
Tioga 53, Grant 45
Union Parish 42, D’Arbonne Woods 40
Vandebilt Catholic 42, South Lafourche 28
Varnado 40, Riverside Academy 27
Vermilion Catholic 44, Highland Baptist 33
Vidalia 48, Caldwell Parish 43
Ville Platte 63, Northwest 46
West Feliciana 54, St. Michael 52
West Monroe 69, Pineville 13
Westlake 55, Lake Charles College Prep 25
Westminster Christian 46, North Central 36
Weston 68, Georgetown 33
White Castle 59, North Iberville 30
Willow School 32, Discovery 29
Winnfield 59, Lakeside 26
Woodlawn (BR) 67, Central – B.R. 16
Wossman 64, Franklin Parish 16
Zachary 73, Scotlandville 30
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Brusly vs. Port Allen, ccd.
Delhi Charter vs. Ouachita Christian, ccd.
Marksville vs. Rosepine, ccd.
