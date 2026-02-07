Live Radio
Home » Sports » Friday's Scores

Friday’s Scores

The Associated Press

February 7, 2026, 12:51 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Acadiana 49, Barbe 41

Albany 60, Bogalusa 21

Anacoco 59, Hicks 44

Arcadia 70, Haynesville 22

Ascension Catholic 56, East Iberville 23

Ascension Christian School 43, St. John 39

Ascension Episcopal 45, Gueydan 9

Avoyelles 63, Rapides 54

B.T. Washington 51, Loyola Prep 31

Berwick 60, Donaldsonville 25

Carver 48, Easton 38

Cecilia 30, Breaux Bridge 11

Cedar Creek 50, Lincoln Preparatory School 11

Central Catholic 46, Hanson Memorial 35

Church Point 77, Pine Prairie 57

David Thibodaux 39, Westgate 37

Delta Charter 47, Tensas 46

Destrehan 51, H.L. Bourgeois 36

Dodson 45, Forest 38

E.D. White 60, Morgan City 21

East Beauregard 59, Vinton 36

East Feliciana 50, Dunham 40

Ebarb 59, Hornbeck 47

Fairview 83, Pitkin 56

Florien 41, Choudrant 26

French Settlement 55, Northlake Christian 15

Gibsland-Coleman 51, Green Oaks 48

Glen Oaks 51, Collegiate Baton Rouge 24

Hahnville 61, Thibodaux 51

Hammond 46, Covington 38

Harrisonburg 40, Monterey 35

Hathaway 53, Lacassine 44

Haughton 47, Benton 26

Holy Savior Menard 36, Kinder 20

Houma Christian 55, West St. Mary 38

Iota 51, Crowley 14

Iowa 60, Washington-Marion 25

Istrouma 59, Belaire 20

JS Clark Leadership Academy 59, St. Edmund Catholic 42

Jeanerette 80, Centerville 26

LaGrange 67, DeRidder 18

Lafayette 43, Carencro 35

Lafayette Christian Academy 53, Welsh 5

Lake Arthur 55, Lafayette Renaissance 19

Lakeshore 61, Hannan 49

Lakeview 38, Lena Northwood 22

Livonia 59, Beau Chene 23

Logansport 72, Montgomery 6

Loranger 61, Franklinton 26

Mangham 49, Beekman 20

McComb, Miss. 55, Kentwood 17

McGehee 64, St. Martin’s 26

Merryville 66, Basile 11

Minden 46, Bossier 43

Natchitoches Central 55, Captain Shreve 50

North DeSoto 38, Woodlawn (SH) 34

North Vermilion 64, Teurlings Catholic 56

Northside 60, RHS 5

Oak Grove 68, Ferriday 34

Oak Hill 42, Avoyelles Charter 22

Parkview Baptist 65, Geo Next Generation 23

Parkway 53, Airline 42

Peabody 69, West Ouachita 39

Pickering 55, DeQuincy 14

Pine 51, Sumner 16

Plain Dealing 49, Jonesboro-Hodge 46

Plaquemine 62, McKinley 32

Pope John Paul 35, St. Helena 29

Prairieville 80, East Ascension 38

Quitman 52, Simsboro 41

Reeves 74, Northside Christian 33

Ringgold 50, Glenbrook 23

Ruston 62, Alexandria 41

Sacred Heart 68, Pointe Coupee Catholic 44

Saline 48, Claiborne Christian 20

Salmen 61, Northshore 34

Simpson 67, Evans 45

Slidell 54, Chapelle 39

South Beauregard 52, St. Louis 30

South Terrebonne 53, Lutcher 50

Southside 44, Sam Houston 41

Southwood 50, Shreveport Northwood 39

St. James 39, Patterson 24

St. Joseph’s Academy 43, Liberty 38

St. Joseph’s Academy 56, Liberty Magnet 52

St. Thomas Aquinas 59, Independence 23

St. Thomas More 64, Comeaux 27

Sterlington 66, Richwood 33

Sulphur 41, New Iberia 30

Tioga 53, Grant 45

Union Parish 42, D’Arbonne Woods 40

Vandebilt Catholic 42, South Lafourche 28

Varnado 40, Riverside Academy 27

Vermilion Catholic 44, Highland Baptist 33

Vidalia 48, Caldwell Parish 43

Ville Platte 63, Northwest 46

West Feliciana 54, St. Michael 52

West Monroe 69, Pineville 13

Westlake 55, Lake Charles College Prep 25

Westminster Christian 46, North Central 36

Weston 68, Georgetown 33

White Castle 59, North Iberville 30

Willow School 32, Discovery 29

Winnfield 59, Lakeside 26

Woodlawn (BR) 67, Central – B.R. 16

Wossman 64, Franklin Parish 16

Zachary 73, Scotlandville 30

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Brusly vs. Port Allen, ccd.

Delhi Charter vs. Ouachita Christian, ccd.

Marksville vs. Rosepine, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
