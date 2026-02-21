Finland 6, Slovakia 1
1st period_1. Finland, Sebastian Aho (Artturi Lehkonen and Miro Heiskanen), 7:27. Penalties_Oliver Okuliar, Slovakia (holding), 19:34.
2nd period_2. Finland, Erik Haula (joel Armia and Eeli Tolvanen), 28:05. 3. Slovakia, Tomas Tatar (Martin Fehervary), 39:30. Penalties_Erik Haula, Finland (delaying the game), 23:08. Arturri Lehkonen, Finland (interference on a goalkeeper), 30:55.
3rd period_4. Finland, Roope Hintz (Miro Heiskanen and Eeli Tolvanen), 48:27. 5. Finland, Kaapo Kakko, 49:09. 6. Finland, Joel Armia (Roope Hintz), 55:32. 7. Finland, Erik Haula (Joel Armia and Rasmus Ristolainen), 58:42. Penalties_Pavol Regenda, Slovakia (slashing), 40:39. Adam Ruzicka, Slovakia (tripping), 47:47.
Shots on Goal_Slovakia 6-15-10_31. Finland 10-12-13_35.
Goalies_Slovakia, Samuel Hlavaj, Stanislav Skorvanek. Finland, Kevin Lankinen, Juuse Saros.
Referees_Michael Campbell, Canada, Mikael Holm, Sweden, Daniel Hynek, Czech Republic, Libor Suchanek.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.