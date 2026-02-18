Finland 3, Switzerland 2, OT
First Period_1. Switzerland, Damien Riat (Ken Jäger), 14:14. 2. Switzerland, Nino Niederreiter (Pius Suter, Philipp Kurashev), 15:26. Penalties_Damien Riat, Switzerland (interference), 3:13.
Second Period_No scoring. Penalties_Artturi Lehkonen, Finland (tripping), 36:06.
Third Period_3. Finland, Sebastian Aho (Eetu Luostarinen, Esa Lindell), 53:54. 4. Finland, Miro Heiskanen (Roope Hintz, Mikko Rantanen), 58:48 (ea). Penalties_Eetu Luostarinen, Finland (boarding), 41:09. Janis Moser, Switzerland (interference), 47:43.
Overtime_5. Finland, Artturi Lehkonen (Anton Lundell, Esa Lindell), 63:23.
Shots on Goal_Finland 4-16-10-1_31. Switzerland 5-8-10-0_23.
Goalies_Finland, Juuse Saros. Switzerland, Leonardo Genoni.
Referees_Michael Campbell, Canada; Gord Dwyer, Canada. Ryan Daisy, United States; Libor Suchanek, Czech Republic.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.