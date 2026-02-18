Live Radio
Finland 3, Switzerland 2, OT

The Associated Press

February 18, 2026, 2:50 PM

First Period_1. Switzerland, Damien Riat (Ken Jäger), 14:14. 2. Switzerland, Nino Niederreiter (Pius Suter, Philipp Kurashev), 15:26. Penalties_Damien Riat, Switzerland (interference), 3:13.

Second Period_No scoring. Penalties_Artturi Lehkonen, Finland (tripping), 36:06.

Third Period_3. Finland, Sebastian Aho (Eetu Luostarinen, Esa Lindell), 53:54. 4. Finland, Miro Heiskanen (Roope Hintz, Mikko Rantanen), 58:48 (ea). Penalties_Eetu Luostarinen, Finland (boarding), 41:09. Janis Moser, Switzerland (interference), 47:43.

Overtime_5. Finland, Artturi Lehkonen (Anton Lundell, Esa Lindell), 63:23.

Shots on Goal_Finland 4-16-10-1_31. Switzerland 5-8-10-0_23.

Goalies_Finland, Juuse Saros. Switzerland, Leonardo Genoni.

Referees_Michael Campbell, Canada; Gord Dwyer, Canada. Ryan Daisy, United States; Libor Suchanek, Czech Republic.

