Finland 11, Italy 0
First Period_1. Finland, Sebastian Asho (Mikko Rantanen and Artturi Lehkonen), 6:49. 2. Finland, Mikael Granlund (Mikko Rantanen and Miro Heiskanen), 9:31. 3. Finland, Kaapo Kakko (Niko Mikkola and Rasmus Ristolainen), 10:18. Penalties_Mats Frycklund, Italy (hooking), 8:51.
Second Period_4. Finland, Joel Kiviranta (Niko Mikkola and Rasmus Ristolainen), 24:04. 5. Finland, Kaapo Kakko (Eetu Luostarinen), 27:39. 6. Finland, Mikael Granlund (Kaapo Kakko and Eetu Luostarinen), 37:36. Penalties_Daniel Glira, Italy (interference), 30:19. Jason Seed, Italy (hooking), 32:15.
Third Period— 7. Finland, Miro Heiskanen (Mikko Rantanen), 41:04. 8. Finland, Artturi Lehkonen (Teuvo Teravainen), 41:34. 9. Finland, Sebastian Aho (Atturi Lehkonen and Henri Jokiharju), 43:43. 10. Finland, Joel Armia (Erik Haula), 53:26. 11. Finland, Joel Kiviranta (Joel Armia and Erik Haula), 57:13. Penalties_Marco Zanetti, Italy (tripping), 40:41.
Shots on Goal_Finland 13-25-24-62. Italy 2-6-7-15.
Goalies_Finland, Joonas Korpisalo, Juuse Saros. Italy, Damian Clara, Davide Fadani.
Referees_Christopher Holm, Sweden, Wes MaCauley, Canada, Albert Ankerst Jerne, Denmark, Matt MacPherson, Canada.
