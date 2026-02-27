Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

February 27, 2026, 11:58 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Adirondack 50 31 14 4 1 67 153 134
Wheeling 50 31 14 2 3 67 157 122
Maine 49 27 15 5 2 61 153 124
Reading 51 27 18 5 1 60 149 146
Worcester 50 24 20 5 1 54 134 148
Trois-Rivieres 49 23 22 1 3 50 129 140
Norfolk 50 19 29 2 0 40 147 182
Greensboro 50 15 29 5 1 36 131 179

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 51 32 11 6 2 72 163 110
Atlanta 50 34 13 2 1 71 155 118
South Carolina 52 33 18 1 0 67 155 144
Savannah 51 26 21 3 1 56 157 136
Greenville 50 21 23 5 1 48 137 152
Orlando 53 20 28 4 1 45 133 168
Jacksonville 50 19 25 5 1 44 125 165

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 52 30 14 8 0 68 181 137
Toledo 50 29 13 4 4 66 171 133
Indy 50 24 17 8 1 57 132 137
Bloomington 51 25 22 2 2 54 152 152
Cincinnati 50 24 23 3 0 51 151 181
Kalamazoo 50 22 22 3 3 50 152 181
Iowa 51 17 29 3 2 39 135 177

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 52 41 8 2 1 85 177 111
Idaho 53 33 16 4 0 70 191 171
Allen 52 28 19 5 0 61 176 158
Tahoe 53 27 21 2 3 59 192 187
Wichita 50 22 20 4 4 52 152 156
Rapid City 50 22 24 4 0 48 157 169
Utah 53 20 26 7 0 47 174 197
Tulsa 49 15 29 5 0 35 118 174

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Florida 4, Orlando 1

Friday’s Games

Greensboro 5, Norfolk 3

Indy 5, Iowa 2

Maine 5, Adirondack 0

Reading 4, Greenville 1

South Carolina 4, Savannah 0

Worcester 2, Trois-Rivieres 1

Atlanta 6, Jacksonville 5

Wheeling 7, Kalamazoo 2

Toledo 4, Bloomington 2

Cincinnati 2, Fort Wayne 1

Allen 2, Kansas City 1

Tulsa 2, Rapid City 0

Tahoe 3, Utah 1

Saturday’s Games

Maine at Worcester, 6:05 p.m.

Atlanta at Savannah, 7 p.m.

Florida at Orlando, 7 p.m.

Greenville at Reading, 7 p.m.

Iowa at Indy, 7 p.m.

Norfolk at Greensboro, 7 p.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

Allen at Kansas City, 7:05 p.m.

Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.

Tahoe at Utah, 9:10 p.m.

Wichita at Idaho, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Greensboro, 3 p.m.

Florida at Jacksonville, 3 p.m.

Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.

Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 3:05 p.m.

Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.

Rapid City at Tulsa, 4:05 p.m.

Wheeling at Fort Wayne, 4:10 p.m.

Iowa at Toledo, 5:15 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up