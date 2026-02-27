All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Adirondack
|50
|31
|14
|4
|1
|67
|153
|134
|Wheeling
|50
|31
|14
|2
|3
|67
|157
|122
|Maine
|49
|27
|15
|5
|2
|61
|153
|124
|Reading
|51
|27
|18
|5
|1
|60
|149
|146
|Worcester
|50
|24
|20
|5
|1
|54
|134
|148
|Trois-Rivieres
|49
|23
|22
|1
|3
|50
|129
|140
|Norfolk
|50
|19
|29
|2
|0
|40
|147
|182
|Greensboro
|50
|15
|29
|5
|1
|36
|131
|179
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|51
|32
|11
|6
|2
|72
|163
|110
|Atlanta
|50
|34
|13
|2
|1
|71
|155
|118
|South Carolina
|52
|33
|18
|1
|0
|67
|155
|144
|Savannah
|51
|26
|21
|3
|1
|56
|157
|136
|Greenville
|50
|21
|23
|5
|1
|48
|137
|152
|Orlando
|53
|20
|28
|4
|1
|45
|133
|168
|Jacksonville
|50
|19
|25
|5
|1
|44
|125
|165
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|52
|30
|14
|8
|0
|68
|181
|137
|Toledo
|50
|29
|13
|4
|4
|66
|171
|133
|Indy
|50
|24
|17
|8
|1
|57
|132
|137
|Bloomington
|51
|25
|22
|2
|2
|54
|152
|152
|Cincinnati
|50
|24
|23
|3
|0
|51
|151
|181
|Kalamazoo
|50
|22
|22
|3
|3
|50
|152
|181
|Iowa
|51
|17
|29
|3
|2
|39
|135
|177
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|52
|41
|8
|2
|1
|85
|177
|111
|Idaho
|53
|33
|16
|4
|0
|70
|191
|171
|Allen
|52
|28
|19
|5
|0
|61
|176
|158
|Tahoe
|53
|27
|21
|2
|3
|59
|192
|187
|Wichita
|50
|22
|20
|4
|4
|52
|152
|156
|Rapid City
|50
|22
|24
|4
|0
|48
|157
|169
|Utah
|53
|20
|26
|7
|0
|47
|174
|197
|Tulsa
|49
|15
|29
|5
|0
|35
|118
|174
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Florida 4, Orlando 1
Friday’s Games
Greensboro 5, Norfolk 3
Indy 5, Iowa 2
Maine 5, Adirondack 0
Reading 4, Greenville 1
South Carolina 4, Savannah 0
Worcester 2, Trois-Rivieres 1
Atlanta 6, Jacksonville 5
Wheeling 7, Kalamazoo 2
Toledo 4, Bloomington 2
Cincinnati 2, Fort Wayne 1
Allen 2, Kansas City 1
Tulsa 2, Rapid City 0
Tahoe 3, Utah 1
Saturday’s Games
Maine at Worcester, 6:05 p.m.
Atlanta at Savannah, 7 p.m.
Florida at Orlando, 7 p.m.
Greenville at Reading, 7 p.m.
Iowa at Indy, 7 p.m.
Norfolk at Greensboro, 7 p.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Allen at Kansas City, 7:05 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Utah, 9:10 p.m.
Wichita at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Greensboro, 3 p.m.
Florida at Jacksonville, 3 p.m.
Trois-Rivieres at Maine, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 3:05 p.m.
Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.
Rapid City at Tulsa, 4:05 p.m.
Wheeling at Fort Wayne, 4:10 p.m.
Iowa at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
