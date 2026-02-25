All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Adirondack
|49
|31
|13
|4
|1
|67
|153
|129
|Wheeling
|49
|30
|14
|2
|3
|65
|150
|120
|Maine
|48
|26
|15
|5
|2
|59
|148
|124
|Reading
|50
|26
|18
|5
|1
|58
|145
|145
|Worcester
|49
|23
|20
|5
|1
|52
|132
|147
|Trois-Rivieres
|48
|23
|21
|1
|3
|50
|128
|138
|Norfolk
|49
|19
|28
|2
|0
|40
|144
|177
|Greensboro
|49
|14
|29
|5
|1
|34
|126
|176
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|50
|31
|11
|6
|2
|70
|159
|109
|Atlanta
|49
|33
|13
|2
|1
|69
|149
|113
|South Carolina
|51
|32
|18
|1
|0
|65
|151
|144
|Savannah
|50
|26
|20
|3
|1
|56
|157
|132
|Greenville
|49
|21
|22
|5
|1
|48
|136
|148
|Orlando
|52
|20
|27
|4
|1
|45
|132
|164
|Jacksonville
|49
|19
|25
|5
|0
|43
|120
|159
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|51
|30
|13
|8
|0
|68
|180
|135
|Toledo
|49
|28
|13
|4
|4
|64
|167
|131
|Indy
|49
|23
|17
|8
|1
|55
|127
|135
|Bloomington
|50
|25
|21
|2
|2
|54
|150
|148
|Kalamazoo
|49
|22
|21
|3
|3
|50
|150
|174
|Cincinnati
|49
|23
|23
|3
|0
|49
|149
|180
|Iowa
|50
|17
|28
|3
|2
|39
|133
|172
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|51
|41
|8
|1
|1
|84
|176
|109
|Idaho
|53
|33
|16
|4
|0
|70
|191
|171
|Allen
|51
|27
|19
|5
|0
|59
|174
|157
|Tahoe
|51
|26
|20
|2
|3
|57
|186
|178
|Wichita
|50
|22
|20
|4
|4
|52
|152
|156
|Rapid City
|49
|22
|23
|4
|0
|48
|157
|167
|Utah
|51
|19
|25
|7
|0
|45
|165
|191
|Tulsa
|48
|14
|29
|5
|0
|33
|116
|174
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
Indy 6, Kalamazoo 2
Atlanta 7, Savannah 4
Wednesday’s Games
Adirondack 5, Reading 4
Greensboro 3, Norfolk 2
Fort Wayne 6, Wheeling 3
Cincinnati 4, Toledo 0
Kansas City 4, Allen 3
Wichita 3, Idaho 2
Tahoe at Utah, 9:10 p.m.
Thursday’s Games
Orlando at Florida, 7:30 p.m.
Friday’s Games
Greenville at Reading, 7 p.m.
Iowa at Indy, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
Norfolk at Greensboro, 7 p.m.
South Carolina at Savannah, 7 p.m.
Worcester at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7:10 p.m.
Kalamazoo at Wheeling, 7:10 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Cincinnati at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Allen at Kansas City, 8:05 p.m.
Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Utah, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Maine at Worcester, 6:05 p.m.
Atlanta at Savannah, 7 p.m.
Florida at Orlando, 7 p.m.
Greenville at Reading, 7 p.m.
Iowa at Indy, 7 p.m.
Norfolk at Greensboro, 7 p.m.
South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
Allen at Kansas City, 7:05 p.m.
Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.
Tahoe at Utah, 9:10 p.m.
Wichita at Idaho, 9:10 p.m.
