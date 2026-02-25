Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

February 25, 2026, 11:47 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Adirondack 49 31 13 4 1 67 153 129
Wheeling 49 30 14 2 3 65 150 120
Maine 48 26 15 5 2 59 148 124
Reading 50 26 18 5 1 58 145 145
Worcester 49 23 20 5 1 52 132 147
Trois-Rivieres 48 23 21 1 3 50 128 138
Norfolk 49 19 28 2 0 40 144 177
Greensboro 49 14 29 5 1 34 126 176

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 50 31 11 6 2 70 159 109
Atlanta 49 33 13 2 1 69 149 113
South Carolina 51 32 18 1 0 65 151 144
Savannah 50 26 20 3 1 56 157 132
Greenville 49 21 22 5 1 48 136 148
Orlando 52 20 27 4 1 45 132 164
Jacksonville 49 19 25 5 0 43 120 159

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 51 30 13 8 0 68 180 135
Toledo 49 28 13 4 4 64 167 131
Indy 49 23 17 8 1 55 127 135
Bloomington 50 25 21 2 2 54 150 148
Kalamazoo 49 22 21 3 3 50 150 174
Cincinnati 49 23 23 3 0 49 149 180
Iowa 50 17 28 3 2 39 133 172

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 51 41 8 1 1 84 176 109
Idaho 53 33 16 4 0 70 191 171
Allen 51 27 19 5 0 59 174 157
Tahoe 51 26 20 2 3 57 186 178
Wichita 50 22 20 4 4 52 152 156
Rapid City 49 22 23 4 0 48 157 167
Utah 51 19 25 7 0 45 165 191
Tulsa 48 14 29 5 0 33 116 174

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Tuesday’s Games

Indy 6, Kalamazoo 2

Atlanta 7, Savannah 4

Wednesday’s Games

Adirondack 5, Reading 4

Greensboro 3, Norfolk 2

Fort Wayne 6, Wheeling 3

Cincinnati 4, Toledo 0

Kansas City 4, Allen 3

Wichita 3, Idaho 2

Tahoe at Utah, 9:10 p.m.

Thursday’s Games

Orlando at Florida, 7:30 p.m.

Friday’s Games

Greenville at Reading, 7 p.m.

Iowa at Indy, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Norfolk at Greensboro, 7 p.m.

South Carolina at Savannah, 7 p.m.

Worcester at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Atlanta at Jacksonville, 7:10 p.m.

Kalamazoo at Wheeling, 7:10 p.m.

Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.

Cincinnati at Fort Wayne, 7:35 p.m.

Allen at Kansas City, 8:05 p.m.

Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.

Tahoe at Utah, 9:10 p.m.

Saturday’s Games

Maine at Worcester, 6:05 p.m.

Atlanta at Savannah, 7 p.m.

Florida at Orlando, 7 p.m.

Greenville at Reading, 7 p.m.

Iowa at Indy, 7 p.m.

Norfolk at Greensboro, 7 p.m.

South Carolina at Jacksonville, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

Allen at Kansas City, 7:05 p.m.

Bloomington at Toledo, 7:15 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Rapid City at Tulsa, 8:05 p.m.

Tahoe at Utah, 9:10 p.m.

Wichita at Idaho, 9:10 p.m.

