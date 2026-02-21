All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|48
|30
|13
|2
|3
|65
|147
|114
|Adirondack
|47
|29
|13
|4
|1
|63
|143
|123
|Maine
|47
|25
|15
|5
|2
|57
|143
|122
|Reading
|49
|26
|18
|4
|1
|57
|141
|140
|Worcester
|48
|23
|19
|5
|1
|52
|129
|142
|Trois-Rivieres
|47
|22
|21
|1
|3
|48
|124
|135
|Norfolk
|48
|19
|27
|2
|0
|40
|142
|174
|Greensboro
|47
|13
|28
|5
|1
|32
|121
|169
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|49
|30
|11
|6
|2
|68
|153
|108
|Atlanta
|47
|32
|12
|2
|1
|67
|142
|106
|South Carolina
|51
|32
|18
|1
|0
|65
|151
|144
|Savannah
|48
|25
|19
|3
|1
|54
|150
|125
|Greenville
|48
|21
|21
|5
|1
|48
|134
|143
|Orlando
|51
|20
|26
|4
|1
|45
|131
|158
|Jacksonville
|49
|19
|25
|5
|0
|43
|120
|159
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|50
|29
|13
|8
|0
|66
|174
|132
|Toledo
|47
|28
|12
|4
|3
|63
|164
|123
|Bloomington
|49
|25
|20
|2
|2
|54
|148
|143
|Indy
|48
|22
|17
|8
|1
|53
|121
|133
|Kalamazoo
|48
|22
|20
|3
|3
|50
|148
|168
|Cincinnati
|48
|22
|23
|3
|0
|47
|145
|180
|Iowa
|50
|17
|28
|3
|2
|39
|133
|172
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|50
|40
|8
|1
|1
|82
|172
|106
|Idaho
|51
|33
|14
|4
|0
|70
|185
|161
|Allen
|49
|26
|18
|5
|0
|57
|169
|152
|Tahoe
|50
|25
|20
|2
|3
|55
|179
|174
|Wichita
|49
|21
|20
|4
|4
|50
|149
|154
|Rapid City
|48
|21
|23
|4
|0
|46
|152
|164
|Utah
|50
|19
|25
|6
|0
|44
|164
|189
|Tulsa
|47
|13
|29
|5
|0
|31
|111
|172
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Adirondack 4, Greensboro 3
Kalamazoo 4, Indy 3
Trois-Rivieres 6, Toledo 3
Atlanta 4, South Carolina 2
Norfolk 6, Fort Wayne 5
Florida 3, Jacksonville 2
Iowa 2, Cincinnati 0
Maine 4, Bloomington 1
Kansas City 4, Wichita 3
Utah 3, Allen 2
Worcester 5, Rapid City 4
Tahoe 6, Idaho 0
Saturday’s Games
Toledo 4, Trois-Rivieres 1
Kalamazoo 4, Indy 3
South Carolina 3, Atlanta 2
Adirondack 4, Greensboro 2
Cincinnati 3, Iowa 2
Florida 2, Jacksonville 1
Maine 4, Bloomington 3
Savannah 4, Orlando 1
Fort Wayne 4, Norfolk 1
Greenville 4, Tulsa 3
Kansas City 1, Wichita 0
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Florida at Orlando, 3 p.m.
Greensboro at Adirondack, 3 p.m.
Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Tulsa at Greenville, 3:05 p.m.
Maine at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Kalamazoo at Indy, 10:30 a.m.
