Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

February 21, 2026, 9:54 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 48 30 13 2 3 65 147 114
Adirondack 47 29 13 4 1 63 143 123
Maine 47 25 15 5 2 57 143 122
Reading 49 26 18 4 1 57 141 140
Worcester 48 23 19 5 1 52 129 142
Trois-Rivieres 47 22 21 1 3 48 124 135
Norfolk 48 19 27 2 0 40 142 174
Greensboro 47 13 28 5 1 32 121 169

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 49 30 11 6 2 68 153 108
Atlanta 47 32 12 2 1 67 142 106
South Carolina 51 32 18 1 0 65 151 144
Savannah 48 25 19 3 1 54 150 125
Greenville 48 21 21 5 1 48 134 143
Orlando 51 20 26 4 1 45 131 158
Jacksonville 49 19 25 5 0 43 120 159

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 50 29 13 8 0 66 174 132
Toledo 47 28 12 4 3 63 164 123
Bloomington 49 25 20 2 2 54 148 143
Indy 48 22 17 8 1 53 121 133
Kalamazoo 48 22 20 3 3 50 148 168
Cincinnati 48 22 23 3 0 47 145 180
Iowa 50 17 28 3 2 39 133 172

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 50 40 8 1 1 82 172 106
Idaho 51 33 14 4 0 70 185 161
Allen 49 26 18 5 0 57 169 152
Tahoe 50 25 20 2 3 55 179 174
Wichita 49 21 20 4 4 50 149 154
Rapid City 48 21 23 4 0 46 152 164
Utah 50 19 25 6 0 44 164 189
Tulsa 47 13 29 5 0 31 111 172

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Adirondack 4, Greensboro 3

Kalamazoo 4, Indy 3

Trois-Rivieres 6, Toledo 3

Atlanta 4, South Carolina 2

Norfolk 6, Fort Wayne 5

Florida 3, Jacksonville 2

Iowa 2, Cincinnati 0

Maine 4, Bloomington 1

Kansas City 4, Wichita 3

Utah 3, Allen 2

Worcester 5, Rapid City 4

Tahoe 6, Idaho 0

Saturday’s Games

Toledo 4, Trois-Rivieres 1

Kalamazoo 4, Indy 3

South Carolina 3, Atlanta 2

Adirondack 4, Greensboro 2

Cincinnati 3, Iowa 2

Florida 2, Jacksonville 1

Maine 4, Bloomington 3

Savannah 4, Orlando 1

Fort Wayne 4, Norfolk 1

Greenville 4, Tulsa 3

Kansas City 1, Wichita 0

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Savannah, 3 p.m.

Florida at Orlando, 3 p.m.

Greensboro at Adirondack, 3 p.m.

Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Tulsa at Greenville, 3:05 p.m.

Maine at Bloomington, 5 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Kalamazoo at Indy, 10:30 a.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up