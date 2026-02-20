All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|48
|30
|13
|2
|3
|65
|147
|114
|Adirondack
|46
|28
|13
|4
|1
|61
|139
|121
|Reading
|49
|26
|18
|4
|1
|57
|141
|140
|Maine
|46
|24
|15
|5
|2
|55
|139
|119
|Worcester
|47
|22
|19
|5
|1
|50
|124
|138
|Trois-Rivieres
|46
|22
|20
|1
|3
|48
|123
|131
|Norfolk
|47
|19
|26
|2
|0
|40
|141
|170
|Greensboro
|46
|13
|27
|5
|1
|32
|119
|165
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|46
|32
|12
|1
|1
|66
|140
|103
|Florida
|48
|29
|11
|6
|2
|66
|151
|107
|South Carolina
|50
|31
|18
|1
|0
|63
|148
|142
|Savannah
|47
|24
|19
|3
|1
|52
|146
|124
|Greenville
|47
|20
|21
|5
|1
|46
|130
|140
|Orlando
|50
|20
|25
|4
|1
|45
|130
|154
|Jacksonville
|48
|19
|24
|5
|0
|43
|119
|157
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|49
|28
|13
|8
|0
|64
|170
|131
|Toledo
|46
|27
|12
|4
|3
|61
|160
|122
|Bloomington
|48
|25
|19
|2
|2
|54
|145
|139
|Indy
|47
|22
|17
|7
|1
|52
|118
|129
|Kalamazoo
|47
|21
|20
|3
|3
|48
|144
|165
|Cincinnati
|47
|21
|23
|3
|0
|45
|142
|178
|Iowa
|49
|17
|28
|2
|2
|38
|131
|169
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|49
|39
|8
|1
|1
|80
|171
|106
|Idaho
|50
|33
|13
|4
|0
|70
|185
|155
|Allen
|49
|26
|18
|5
|0
|57
|169
|152
|Tahoe
|49
|24
|20
|2
|3
|53
|173
|174
|Wichita
|48
|21
|20
|3
|4
|49
|149
|153
|Rapid City
|47
|21
|23
|3
|0
|45
|148
|159
|Utah
|50
|19
|25
|6
|0
|44
|164
|189
|Tulsa
|46
|13
|28
|5
|0
|31
|108
|168
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Greenville 3, Tulsa 2
Worcester 3, Rapid City 2
Friday’s Games
Adirondack 4, Greensboro 3
Kalamazoo 4, Indy 3
Trois-Rivieres 6, Toledo 3
Atlanta 4, South Carolina 2
Norfolk 6, Fort Wayne 5
Florida 3, Jacksonville 2
Iowa 2, Cincinnati 0
Maine 4, Bloomington 1
Kansas City 4, Wichita 3
Utah 3, Allen 2
Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Indy at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Atlanta at South Carolina, 6:05 p.m.
Cincinnati at Iowa, 7 p.m.
Greensboro at Adirondack, 7 p.m.
Jacksonville at Florida, 7 p.m.
Maine at Bloomington, 7 p.m.
Savannah at Orlando, 7 p.m.
Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.
Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Florida at Orlando, 3 p.m.
Greensboro at Adirondack, 3 p.m.
Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Tulsa at Greenville, 3:05 p.m.
Maine at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
