ECHL Glance

The Associated Press

February 20, 2026, 10:48 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 48 30 13 2 3 65 147 114
Adirondack 46 28 13 4 1 61 139 121
Reading 49 26 18 4 1 57 141 140
Maine 46 24 15 5 2 55 139 119
Worcester 47 22 19 5 1 50 124 138
Trois-Rivieres 46 22 20 1 3 48 123 131
Norfolk 47 19 26 2 0 40 141 170
Greensboro 46 13 27 5 1 32 119 165

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 46 32 12 1 1 66 140 103
Florida 48 29 11 6 2 66 151 107
South Carolina 50 31 18 1 0 63 148 142
Savannah 47 24 19 3 1 52 146 124
Greenville 47 20 21 5 1 46 130 140
Orlando 50 20 25 4 1 45 130 154
Jacksonville 48 19 24 5 0 43 119 157

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 49 28 13 8 0 64 170 131
Toledo 46 27 12 4 3 61 160 122
Bloomington 48 25 19 2 2 54 145 139
Indy 47 22 17 7 1 52 118 129
Kalamazoo 47 21 20 3 3 48 144 165
Cincinnati 47 21 23 3 0 45 142 178
Iowa 49 17 28 2 2 38 131 169

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 49 39 8 1 1 80 171 106
Idaho 50 33 13 4 0 70 185 155
Allen 49 26 18 5 0 57 169 152
Tahoe 49 24 20 2 3 53 173 174
Wichita 48 21 20 3 4 49 149 153
Rapid City 47 21 23 3 0 45 148 159
Utah 50 19 25 6 0 44 164 189
Tulsa 46 13 28 5 0 31 108 168

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Greenville 3, Tulsa 2

Worcester 3, Rapid City 2

Friday’s Games

Adirondack 4, Greensboro 3

Kalamazoo 4, Indy 3

Trois-Rivieres 6, Toledo 3

Atlanta 4, South Carolina 2

Norfolk 6, Fort Wayne 5

Florida 3, Jacksonville 2

Iowa 2, Cincinnati 0

Maine 4, Bloomington 1

Kansas City 4, Wichita 3

Utah 3, Allen 2

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Indy at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Atlanta at South Carolina, 6:05 p.m.

Cincinnati at Iowa, 7 p.m.

Greensboro at Adirondack, 7 p.m.

Jacksonville at Florida, 7 p.m.

Maine at Bloomington, 7 p.m.

Savannah at Orlando, 7 p.m.

Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.

Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.

Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.

Utah at Allen, 8:10 p.m.

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Savannah, 3 p.m.

Florida at Orlando, 3 p.m.

Greensboro at Adirondack, 3 p.m.

Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Tulsa at Greenville, 3:05 p.m.

Maine at Bloomington, 5 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

