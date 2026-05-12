Sports Betting Line

The Associated Press

May 12, 2026, 11:41 AM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at SAN ANTONIO 10½ (218½) Minnesota

MLB

Tuesday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CLEVELAND -140 LA Angels +118
N.Y Yankees -156 at BALTIMORE +131
Tampa Bay -125 at TORONTO +105
Kansas City -124 at CHICAGO WHITE SOX +104
Seattle -163 at HOUSTON +137

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PITTSBURGH -340 Colorado +270
at CINCINNATI -147 Washington +122
Chicago Cubs -120 at ATLANTA +101
at MILWAUKEE -129 San Diego +109
at LA DODGERS -310 San Francisco +247

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Philadelphia -147 at BOSTON +123
at N.Y METS -152 Detroit +126
Miami -114 at MINNESOTA -106
at TEXAS -130 Arizona +109
at ATHLETICS -153 St. Louis +128

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MONTREAL -142 Buffalo +119
at VEGAS -159 Anaheim +134

Consensus odds provided by Sportradar

