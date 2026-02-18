All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|48
|30
|13
|2
|3
|65
|147
|114
|Adirondack
|45
|27
|13
|4
|1
|59
|135
|118
|Reading
|49
|26
|18
|4
|1
|57
|141
|140
|Maine
|45
|23
|15
|5
|2
|53
|135
|118
|Worcester
|46
|21
|19
|5
|1
|48
|121
|136
|Trois-Rivieres
|45
|21
|20
|1
|3
|46
|117
|128
|Norfolk
|46
|18
|26
|2
|0
|38
|135
|165
|Greensboro
|45
|13
|26
|5
|1
|32
|116
|161
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|45
|31
|12
|1
|1
|64
|136
|101
|Florida
|47
|28
|11
|6
|2
|64
|148
|105
|South Carolina
|49
|31
|17
|1
|0
|63
|146
|138
|Savannah
|47
|24
|19
|3
|1
|52
|146
|124
|Orlando
|50
|20
|25
|4
|1
|45
|130
|154
|Greenville
|46
|19
|21
|5
|1
|44
|127
|138
|Jacksonville
|47
|19
|24
|4
|0
|42
|117
|154
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|48
|28
|13
|7
|0
|63
|165
|125
|Toledo
|45
|27
|11
|4
|3
|61
|157
|116
|Bloomington
|47
|25
|18
|2
|2
|54
|144
|135
|Indy
|46
|22
|17
|6
|1
|51
|115
|125
|Kalamazoo
|46
|20
|20
|3
|3
|46
|140
|162
|Cincinnati
|46
|21
|22
|3
|0
|45
|142
|176
|Iowa
|48
|16
|28
|2
|2
|36
|129
|169
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|48
|38
|8
|1
|1
|78
|167
|103
|Idaho
|49
|32
|13
|4
|0
|68
|183
|154
|Allen
|48
|26
|18
|4
|0
|56
|167
|149
|Tahoe
|48
|24
|20
|2
|2
|52
|172
|172
|Wichita
|47
|21
|19
|3
|4
|49
|146
|149
|Rapid City
|46
|21
|22
|3
|0
|45
|146
|156
|Utah
|49
|18
|25
|6
|0
|42
|161
|187
|Tulsa
|45
|13
|28
|4
|0
|30
|106
|165
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
South Carolina 5, Greenville 2
Fort Wayne 3, Norfolk 1
Kalamazoo 6, Cincinnati 4
Iowa 6, Wichita 3
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Thursday’s Games
Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.
Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.
Friday’s Games
Greensboro at Adirondack, 7 p.m.
Indy at Kalamazoo, 7 p.m.
Toledo at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Atlanta at South Carolina, 7:05 p.m.
Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.
Jacksonville at Florida, 7:30 p.m.
Cincinnati at Iowa, 8 p.m.
Maine at Bloomington, 8 p.m.
Wichita at Kansas City, 8:05 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Indy at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Atlanta at South Carolina, 6:05 p.m.
Cincinnati at Iowa, 7 p.m.
Greensboro at Adirondack, 7 p.m.
Jacksonville at Florida, 7 p.m.
Maine at Bloomington, 7 p.m.
Savannah at Orlando, 7 p.m.
Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.
Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.
Wichita at Kansas City, 7:05 p.m.
Utah at Allen, 8:10 p.m.
Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Tahoe, 10 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.