ECHL Glance

The Associated Press

February 16, 2026, 9:11 PM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 48 30 13 2 3 65 147 114
Adirondack 45 27 13 4 1 59 135 118
Reading 49 26 18 4 1 57 141 140
Maine 45 23 15 5 2 53 135 118
Worcester 46 21 19 5 1 48 121 136
Trois-Rivieres 45 21 20 1 3 46 117 128
Norfolk 45 18 25 2 0 38 134 162
Greensboro 45 13 26 5 1 32 116 161

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 45 31 12 1 1 64 136 101
Florida 47 28 11 6 2 64 148 105
South Carolina 48 30 17 1 0 61 141 136
Savannah 47 24 19 3 1 52 146 124
Orlando 50 20 25 4 1 45 130 154
Greenville 45 19 20 5 1 44 125 133
Jacksonville 47 19 24 4 0 42 117 154

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 45 27 11 4 3 61 157 116
Fort Wayne 47 27 13 7 0 61 162 124
Bloomington 47 25 18 2 2 54 144 135
Indy 46 22 17 6 1 51 115 125
Cincinnati 45 21 21 3 0 45 138 170
Kalamazoo 45 19 20 3 3 44 134 158
Iowa 47 15 28 2 2 34 123 166

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 48 38 8 1 1 78 167 103
Idaho 49 32 13 4 0 68 183 154
Allen 48 26 18 4 0 56 167 149
Tahoe 48 24 20 2 2 52 172 172
Wichita 46 21 18 3 4 49 143 143
Rapid City 46 21 22 3 0 45 146 156
Utah 49 18 25 6 0 42 161 187
Tulsa 45 13 28 4 0 30 106 165

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Sunday’s Games

Indy 3, Cincinnati 1

Norfolk 5, Greensboro 3

Savannah 4, Greenville 3

South Carolina 3, Jacksonville 1

Trois-Rivieres 4, Worcester 1

Wichita 4, Idaho 1

Allen 2, Tulsa 1

Reading 3, Wheeling 2

Fort Wayne 4, Toledo 3

Monday’s Games

Kansas City 4, Orlando 0

Adirondack 4, Atlanta 3

Bloomington 4, Utah 3

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

Greenville at South Carolina, 10:30 a.m.

Fort Wayne at Norfolk, 7:05 p.m.

Kalamazoo at Cincinnati, 7:35 p.m.

Wichita at Iowa, 8 p.m.

Idaho at Tahoe, 10 p.m.

Thursday’s Games

Tulsa at Greenville, 7:05 p.m.

Worcester at Rapid City, 9:05 p.m.

