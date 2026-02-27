Draw list for the Champions League knockout bracket

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Friday for the Champions League knockout bracket:
Round of 16
First leg
March 10-11
Paris Saint-Germain vs. Chelsea
Galatasaray vs. Liverpool
Real Madrid vs. Manchester City
Atalanta vs. Bayern Munich
Newcastle vs. Barcelona
Atletico Madrid vs. Tottenham
Bodø/Glimt vs. Sporting Lisbon
Bayer Leverkusen vs. Arsenal
Second leg
March 17-18
Chelsea vs. Paris Saint-Germain
Liverpool vs. Galatasaray
Manchester City vs. Real Madrid
Bayern Munich vs. Atalanta
Barcelona vs. Newcastle
Tottenham vs. Atletico Madrid
Sporting Lisbon vs. Bodø/Glimt
Arsenal vs. Bayer Leverkusen
Quarterfinals
First leg
April 7-8
Paris Saint-Germain or Chelsea vs. Galatasaray or Liverpool
Real Madrid or Manchester City vs. Atalanta or Bayern Munich
Newcastle or Barcelona vs. Atletico Madrid or Tottenham
Bodø/Glimt or Sporting Lisbon vs. Bayer Leverkusen or Arsenal
Second leg
April 14-15
Galatasaray or Liverpool vs. Paris Saint-Germain or Chelsea
Atalanta or Bayern Munich vs. Real Madrid or Manchester City
Atletico Madrid or Tottenham vs. Newcastle or Barcelona
Bayer Leverkusen or Arsenal vs. Bodø/Glimt or Sporting Lisbon
