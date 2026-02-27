Live Radio
Draw list for the Champions League knockout bracket

The Associated Press

February 27, 2026, 6:25 AM

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Friday for the Champions League knockout bracket:

Round of 16

First leg

March 10-11

Paris Saint-Germain vs. Chelsea

Galatasaray vs. Liverpool

Real Madrid vs. Manchester City

Atalanta vs. Bayern Munich

Newcastle vs. Barcelona

Atletico Madrid vs. Tottenham

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisbon

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

Second leg

March 17-18

Chelsea vs. Paris Saint-Germain

Liverpool vs. Galatasaray

Manchester City vs. Real Madrid

Bayern Munich vs. Atalanta

Barcelona vs. Newcastle

Tottenham vs. Atletico Madrid

Sporting Lisbon vs. Bodø/Glimt

Arsenal vs. Bayer Leverkusen

___

Quarterfinals

First leg

April 7-8

Paris Saint-Germain or Chelsea vs. Galatasaray or Liverpool

Real Madrid or Manchester City vs. Atalanta or Bayern Munich

Newcastle or Barcelona vs. Atletico Madrid or Tottenham

Bodø/Glimt or Sporting Lisbon vs. Bayer Leverkusen or Arsenal

Second leg

April 14-15

Galatasaray or Liverpool vs. Paris Saint-Germain or Chelsea

Atalanta or Bayern Munich vs. Real Madrid or Manchester City

Atletico Madrid or Tottenham vs. Newcastle or Barcelona

Bayer Leverkusen or Arsenal vs. Bodø/Glimt or Sporting Lisbon

___

AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

