Cubs 8, Guardians 6

ABS Challenge_Amaya (Ball-Confirmed); Rocchio (Strike-Confirmed); Hoskins (Strike-Overturned to Ball); Chourio, Jai (Strike-Confirmed); Armas (Strike-Confirmed).
Pitches-strikes_Allen, L.T. 51-34; Gaddis 11-7; Messick 46-35; Leftwich 3-3; Miller 25-11; Driver 22-15; Cabrera, E 31-20; Rolison 13-9; Palencia, D 13-7; Snider 12-9; Webb, J 15-13; Hodge 29-16; Beede 20-12; Roberts 9-6; Hollowell 16-11.
Groundouts-flyouts_Allen, L.T. 3-3; Messick 3-3; Miller 1-0; Driver 1-0; Cabrera, E 0-2; Rolison 3-0; Palencia, D 0-1; Snider 1-0; Webb, J 1-1; Hodge 2-0; Roberts 3-0; Hollowell 2-0.
Batters faced_Allen, L.T. 12; Gaddis 3; Messick 12; Leftwich 1; Miller 4; Driver 5; Cabrera, E 6; Rolison 4; Palencia, D 3; Snider 3; Webb, J 4; Hodge 7; Beede 3; Roberts 3; Hollowell 5.
Inherited runners-scored_Leftwich 1-0; Driver 3-3; Beede 1-1.
Umpires_HP: Dexter Kelley; 1B: Chad Whitson; 2B: Jonathan Parra; 3B: Willie Traynor.
T_2:45. A_11,217.
