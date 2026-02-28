Live Radio
Cognizant Classic in The Palm Beaches Par Scores

The Associated Press

February 28, 2026, 2:42 PM

Saturday

At PGA National Golf Club Champion Course

Palm Beach Gardens, Fla.

Purse: $9.6 million

Yardage: 7,223; Par: 71

Third Round

Shane Lowry 70-67-63—200 -13
Austin Smotherman 62-69-69—200 -13
Nicolas Echavarria 63-72-66—201 -12
Taylor Moore 67-67-67—201 -12
Jimmy Stanger 69-68-65—202 -11
Ricky Castillo 69-70-64—203 -10
A.J. Ewart 71-64-68—203 -10
Joel Dahmen 68-68-68—204 -9
Beau Hossler 68-73-64—205 -8
Patton Kizzire 70-72-63—205 -8
Keith Mitchell 68-73-64—205 -8
Zecheng Dou 72-68-66—206 -7
Mark Hubbard 69-68-69—206 -7
Takumi Kanaya 73-66-67—206 -7
William Mouw 68-70-68—206 -7
Aaron Rai 68-69-69—206 -7
Kristoffer Reitan 67-70-69—206 -7
Matti Schmid 69-70-67—206 -7
Adrien Dumont De Chassart 71-71-65—207 -6
Rasmus Hojgaard 69-72-66—207 -6
Thorbjorn Olesen 70-69-68—207 -6
Chad Ramey 68-70-69—207 -6
Zachary Bauchou 70-71-67—208 -5
Steven Fisk 69-70-69—208 -5
Lee Hodges 69-72-67—208 -5
Nicolai Hojgaard 70-72-66—208 -5
Max Homa 73-66-69—208 -5
Matthieu Pavon 71-69-68—208 -5
Kevin Roy 67-72-69—208 -5
Kevin Streelman 69-70-69—208 -5
Sudarshan Yellamaraju 68-72-68—208 -5
Daniel Berger 67-71-71—209 -4
Eric Cole 71-69-69—209 -4
Ryan Gerard 73-67-69—209 -4
Garrick Higgo 71-71-67—209 -4
Mackenzie Hughes 75-65-69—209 -4
Brooks Koepka 74-66-69—209 -4
Rasmus Neergaard-Petersen 70-70-69—209 -4
Pontus Nyholm 67-70-72—209 -4
Ben Silverman 73-67-69—209 -4
Jordan L. Smith 71-71-67—209 -4
Christiaan Bezuidenhout 71-70-69—210 -3
Michael Brennan 68-70-72—210 -3
Daniel Brown 69-72-69—210 -3
Austin Eckroat 71-70-69—210 -3
Patrick Fishburn 73-68-69—210 -3
Hank Lebioda 68-69-73—210 -3
Chandler Phillips 74-68-68—210 -3
Adrien Saddier 69-72-69—210 -3
Matt Wallace 73-68-69—210 -3
David Ford 72-70-69—211 -2
Billy Horschel 69-73-69—211 -2
Chan Kim 69-71-71—211 -2
Hao-Tong Li 71-71-69—211 -2
John Parry 71-70-70—211 -2
Seamus Power 71-67-73—211 -2
Jackson Suber 67-74-70—211 -2
Max McGreevy 68-72-72—212 -1
Alex Smalley 72-69-71—212 -1
Emiliano Grillo 71-71-71—213 E
Davis Thompson 70-71-72—213 E
Danny Walker 72-69-72—213 E
Carson Young 70-69-74—213 E
Tom Kim 75-67-72—214 +1
Adam Schenk 69-73-72—214 +1
Dylan Wu 73-69-75—217 +4
Joe Highsmith 70-72-76—218 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

