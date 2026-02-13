Live Radio
Chubb Classic Par Scores

The Associated Press

February 13, 2026, 5:27 PM

Friday

At The Black Course

Naples, Fla.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,897; Par: 72

First Round

Darren Clarke 34-31—65 -7
Michael Wright 31-34—65 -7
Ricardo Gonzalez 33-33—66 -6
Rob Labritz 34-32—66 -6
Justin Leonard 31-35—66 -6
Scott Parel 33-33—66 -6
Alex Cejka 35-32—67 -5
K.J. Choi 32-35—67 -5
David Toms 33-34—67 -5
Bo Van Pelt 34-33—67 -5
Stephen Ames 34-34—68 -4
Doug Barron 33-35—68 -4
Angel Cabrera 33-35—68 -4
Matt Gogel 34-34—68 -4
Tim Petrovic 33-35—68 -4
Shane Bertsch 34-35—69 -3
Steve Flesch 34-35—69 -3
Harrison Frazar 34-35—69 -3
Paul Goydos 32-37—69 -3
Robert Karlsson 34-35—69 -3
Rod Pampling 33-36—69 -3
Duffy Waldorf 33-36—69 -3
Joe Durant 34-36—70 -2
Tommy Gainey 35-35—70 -2
Brian Gay 35-35—70 -2
J.J. Henry 32-38—70 -2
Miguel Angel Jimenez 33-37—70 -2
George McNeill 33-37—70 -2
Rocco Mediate 33-37—70 -2
Dicky Pride 34-36—70 -2
Heath Slocum 35-35—70 -2
Paul Stankowski 34-36—70 -2
Boo Weekley 34-36—70 -2
David Duval 35-36—71 -1
Mathew Goggin 32-39—71 -1
Bernhard Langer 34-37—71 -1
Jeff Maggert 34-37—71 -1
Scott McCarron 36-35—71 -1
Michael Muehr 34-37—71 -1
Tom Pernice 33-38—71 -1
Brett Quigley 34-37—71 -1
Ken Tanigawa 34-37—71 -1
Charlie Wi 35-36—71 -1
Steve Allan 35-37—72 E
Stuart Appleby 35-37—72 E
Jason Bohn 34-38—72 E
Mark Calcavecchia 33-39—72 E
Robert Gamez 35-37—72 E
Richard Green 35-37—72 E
Andrew Johnson 34-38—72 E
Soren Kjeldsen 36-36—72 E
Billy Mayfair 37-35—72 E
Woody Austin 36-37—73 +1
Mark Hensby 37-36—73 +1
John Huston 36-37—73 +1
Brandt Jobe 35-38—73 +1
Jerry Kelly 37-36—73 +1
Davis Love III 37-36—73 +1
Olin Browne 36-38—74 +2
Chris DiMarco 34-40—74 +2
Lee Janzen 35-39—74 +2
Tag Ridings 35-39—74 +2
Jason Caron 39-36—75 +3
Greg Chalmers 37-38—75 +3
Fred Funk 40-35—75 +3
Corey Pavin 39-36—75 +3
Tom Lehman 36-40—76 +4
Timothy O’Neal 37-39—76 +4
Billy Andrade 37-40—77 +5
Thomas Bjorn 40-37—77 +5
Kirk Triplett 38-39—77 +5
Ken Duke 40-38—78 +6
Brendan Jones 41-37—78 +6
John Rollins 39-39—78 +6
Steve Pate 38-41—79 +7
Mario Tiziani 41-38—79 +7
Randy Leen 40-40—80 +8
Jesper Parnevik 45-44—89 +17

