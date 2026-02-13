Chubb Classic Par Scores

Friday
At The Black Course
Naples, Fla.
Purse: $1.8 million
Yardage: 6,897; Par: 72
First Round
|Darren Clarke
|34-31—65
|-7
|Michael Wright
|31-34—65
|-7
|Ricardo Gonzalez
|33-33—66
|-6
|Rob Labritz
|34-32—66
|-6
|Justin Leonard
|31-35—66
|-6
|Scott Parel
|33-33—66
|-6
|Alex Cejka
|35-32—67
|-5
|K.J. Choi
|32-35—67
|-5
|David Toms
|33-34—67
|-5
|Bo Van Pelt
|34-33—67
|-5
|Stephen Ames
|34-34—68
|-4
|Doug Barron
|33-35—68
|-4
|Angel Cabrera
|33-35—68
|-4
|Matt Gogel
|34-34—68
|-4
|Tim Petrovic
|33-35—68
|-4
|Shane Bertsch
|34-35—69
|-3
|Steve Flesch
|34-35—69
|-3
|Harrison Frazar
|34-35—69
|-3
|Paul Goydos
|32-37—69
|-3
|Robert Karlsson
|34-35—69
|-3
|Rod Pampling
|33-36—69
|-3
|Duffy Waldorf
|33-36—69
|-3
|Joe Durant
|34-36—70
|-2
|Tommy Gainey
|35-35—70
|-2
|Brian Gay
|35-35—70
|-2
|J.J. Henry
|32-38—70
|-2
|Miguel Angel Jimenez
|33-37—70
|-2
|George McNeill
|33-37—70
|-2
|Rocco Mediate
|33-37—70
|-2
|Dicky Pride
|34-36—70
|-2
|Heath Slocum
|35-35—70
|-2
|Paul Stankowski
|34-36—70
|-2
|Boo Weekley
|34-36—70
|-2
|David Duval
|35-36—71
|-1
|Mathew Goggin
|32-39—71
|-1
|Bernhard Langer
|34-37—71
|-1
|Jeff Maggert
|34-37—71
|-1
|Scott McCarron
|36-35—71
|-1
|Michael Muehr
|34-37—71
|-1
|Tom Pernice
|33-38—71
|-1
|Brett Quigley
|34-37—71
|-1
|Ken Tanigawa
|34-37—71
|-1
|Charlie Wi
|35-36—71
|-1
|Steve Allan
|35-37—72
|E
|Stuart Appleby
|35-37—72
|E
|Jason Bohn
|34-38—72
|E
|Mark Calcavecchia
|33-39—72
|E
|Robert Gamez
|35-37—72
|E
|Richard Green
|35-37—72
|E
|Andrew Johnson
|34-38—72
|E
|Soren Kjeldsen
|36-36—72
|E
|Billy Mayfair
|37-35—72
|E
|Woody Austin
|36-37—73
|+1
|Mark Hensby
|37-36—73
|+1
|John Huston
|36-37—73
|+1
|Brandt Jobe
|35-38—73
|+1
|Jerry Kelly
|37-36—73
|+1
|Davis Love III
|37-36—73
|+1
|Olin Browne
|36-38—74
|+2
|Chris DiMarco
|34-40—74
|+2
|Lee Janzen
|35-39—74
|+2
|Tag Ridings
|35-39—74
|+2
|Jason Caron
|39-36—75
|+3
|Greg Chalmers
|37-38—75
|+3
|Fred Funk
|40-35—75
|+3
|Corey Pavin
|39-36—75
|+3
|Tom Lehman
|36-40—76
|+4
|Timothy O’Neal
|37-39—76
|+4
|Billy Andrade
|37-40—77
|+5
|Thomas Bjorn
|40-37—77
|+5
|Kirk Triplett
|38-39—77
|+5
|Ken Duke
|40-38—78
|+6
|Brendan Jones
|41-37—78
|+6
|John Rollins
|39-39—78
|+6
|Steve Pate
|38-41—79
|+7
|Mario Tiziani
|41-38—79
|+7
|Randy Leen
|40-40—80
|+8
|Jesper Parnevik
|45-44—89
|+17
