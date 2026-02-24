Live Radio
Champions League Glance

The Associated Press

February 24, 2026, 5:12 PM

All Times EST

Knockout stage – 1st Leg

Home teams listed first

Tuesday, Feb. 17

Galatsaray 5, Juventus 2

Paris Saint-Germain 3, Monaco 2

Real Madrid 1, Benfica 0

Borussia Dortmund 2, Atalanta 0

Wednesday, Feb. 18

Newcastle 6, Qarabağ 1

Bayer Leverkusen 2, Olympiacos 0

Bodø/Glimt 3, Inter Milan 1

Club Brugge 3, Atlético Madrid 3

Knockout stage – 2nd Leg

Tuesday, Feb. 24

Atlético Madrid 4, Club Brugge 1

Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0

Bodø/Glimt 2, Inter Milan 1

Newcastle 3, Qarabağ 2

Wednesday, Feb. 25

Atalanta vs. Borussia Dortmund, 12:45 p.m.

Paris Saint-Germain vs. Monaco, 3 p.m.

Juventus vs. Galatsaray, 3 p.m.

Real Madrid vs. Benfica, 3 p.m.

Round of 16 – 1st Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, March 10 and Wednesday, March 11

Knockout Stage winner vs. Barcelona

Knockout Stage winner vs. Chelsea

Knockout Stage winner vs. Liverpool

Knockout Stage winner vs. Tottenham

Knockout Stage winner vs. Sporting Lisbon

Knockout Stage winner vs. Manchester City

Knockout Stage winner vs. Arsenal

Knockout Stage winner vs. Bayern Munich

Round of 16 – 2nd Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, March 17 and Wednesday, March 18

Barcelona vs. Knockout Stage winner

Chelsea vs. Knockout Stage winner

Liverpool vs. Knockout Stage winner

Tottenham vs. Knockout Stage winner

Sporting Lisbon vs. Knockout Stage winner

Manchester City vs. Knockout Stage winner

Arsenal vs. Knockout Stage winner

Bayern Munich vs. Knockout Stage winner

Quarterfinals – 1st Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 7 and Wednesday, April 8

Round of 16 winners

Quarterfinals – 2nd Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 14 and Wednesday, April 15

Round of 16 winners

Semifinals – 1st Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, April 28 and Wednesday, April 28

Quarterfinals winners

Semifinals – 2nd Leg

Matchups/Times TBD

Tuesday, May 5 and Wednesday, May 6

Quarterfinals winners

Final

Saturday, May 30A

t Budapest, Hungary

Semifinal winners, noon

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

