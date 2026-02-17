Champions League Glance

All Times EST
Knockout stage – 1st Leg
Home teams listed first
Tuesday, Feb. 17
Galatsaray 5, Juventus 2
Paris Saint-Germain 3, Monaco 2
Real Madrid 1, Benfica 0
Borussia Dortmund 2, Atalanta 0
Wednesday, Feb. 18
Qarabağ vs. Newcastle, 12:45 p.m.
Olympiacos vs. Bayer Leverkusen, 3 p.m.
Bodø/Glimt vs. Inter Milan, 3 p.m.
Club Brugge vs. Atlético Madrid, 3 p.m.
Knockout stage – 2nd Leg
Tuesday, Feb. 24
Atlético Madrid vs. Club Brugge, 12:45 p.m.
Bayer Leverkusen vs. Olympiacos, 3 p.m.
Inter Milan vs. Bodø/Glimt, 3 p.m.
Newcastle vs. Qarabağ, 3 p.m.
Wednesday, Feb. 25
Atalanta vs. Borussia Dortmund, 12:45 p.m.
Paris Saint-Germain vs. Monaco, 3 p.m.
Juventus vs. Galatsaray, 3 p.m.
Real Madrid vs. Benfica, 3 p.m.
Round of 16 – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, March 10 and Wednesday, March 11
Knockout Stage winner vs. Barcelona
Knockout Stage winner vs. Chelsea
Knockout Stage winner vs. Liverpool
Knockout Stage winner vs. Tottenham
Knockout Stage winner vs. Sporting Lisbon
Knockout Stage winner vs. Manchester City
Knockout Stage winner vs. Arsenal
Knockout Stage winner vs. Bayern Munich
Round of 16 – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, March 17 and Wednesday, March 18
Barcelona vs. Knockout Stage winner
Chelsea vs. Knockout Stage winner
Liverpool vs. Knockout Stage winner
Tottenham vs. Knockout Stage winner
Sporting Lisbon vs. Knockout Stage winner
Manchester City vs. Knockout Stage winner
Arsenal vs. Knockout Stage winner
Bayern Munich vs. Knockout Stage winner
Quarterfinals – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 7 and Wednesday, April 8
Round of 16 winners
Quarterfinals – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 14 and Wednesday, April 15
Round of 16 winners
Semifinals – 1st Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, April 28 and Wednesday, April 28
Quarterfinals winners
Semifinals – 2nd Leg
Matchups/Times TBD
Tuesday, May 5 and Wednesday, May 6
Quarterfinals winners
Final
Saturday, May 30A
t Budapest, Hungary
Semifinal winners, noon
_____
