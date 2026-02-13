Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

February 13, 2026, 11:39 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Michigan Tech 15 5 3 0 47 76 50 20 10 3
St. Thomas (Minn.) 15 5 2 0 47 83 55 18 9 3
Bowling Green 13 5 3 0 43 68 46 16 7 6
Augustana 12 8 3 0 42 61 44 18 10 3
Minnesota St. (Mankato) 12 6 3 0 40 60 45 16 8 5
Bemidji St. 9 11 3 0 30 63 65 11 17 4
Lake Superior St. 6 14 1 0 21 37 64 9 18 2
Ferris St. 4 18 1 0 15 57 96 5 25 1
N. Michigan 3 17 1 0 12 35 75 3 25 1

Friday’s Games

Michigan Tech 2, Lake Superior St. 2, 2OT

N. Michigan 4, Ferris St. 4, 2OT

Bowling Green 1, Augustana Vikings 0

Minnesota St. (Mankato) 1, Bemidji St. 0

Saturday’s Games

Michigan Tech at Lake Superior St., 6:07 p.m.

N. Michigan at Ferris St., 6:07 p.m.

Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Friday, Feb. 20

Lake Superior St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 21

Lake Superior St. at N. Michigan, 6:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Thursday, Feb. 26

Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Friday, Feb. 27

Bowling Green at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Feb. 28

Bowling Green at Michigan Tech, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

