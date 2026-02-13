CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|Michigan Tech
|15
|5
|3
|0
|47
|76
|50
|20
|10
|3
|St. Thomas (Minn.)
|15
|5
|2
|0
|47
|83
|55
|18
|9
|3
|Bowling Green
|13
|5
|3
|0
|43
|68
|46
|16
|7
|6
|Augustana
|12
|8
|3
|0
|42
|61
|44
|18
|10
|3
|Minnesota St. (Mankato)
|12
|6
|3
|0
|40
|60
|45
|16
|8
|5
|Bemidji St.
|9
|11
|3
|0
|30
|63
|65
|11
|17
|4
|Lake Superior St.
|6
|14
|1
|0
|21
|37
|64
|9
|18
|2
|Ferris St.
|4
|18
|1
|0
|15
|57
|96
|5
|25
|1
|N. Michigan
|3
|17
|1
|0
|12
|35
|75
|3
|25
|1
Friday’s Games
Michigan Tech 2, Lake Superior St. 2, 2OT
N. Michigan 4, Ferris St. 4, 2OT
Bowling Green 1, Augustana Vikings 0
Minnesota St. (Mankato) 1, Bemidji St. 0
Saturday’s Games
Michigan Tech at Lake Superior St., 6:07 p.m.
N. Michigan at Ferris St., 6:07 p.m.
Bemidji St. at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
Bowling Green at Augustana Vikings, 8:07 p.m.
Friday, Feb. 20
Lake Superior St. at N. Michigan, 7:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.
Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Saturday, Feb. 21
Lake Superior St. at N. Michigan, 6:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at Bowling Green, 7:07 p.m.
Augustana Vikings at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Thursday, Feb. 26
Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.
Friday, Feb. 27
Bowling Green at Michigan Tech, 7:07 p.m.
Ferris St. at Lake Superior St., 7:07 p.m.
N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 8:07 p.m.
Saturday, Feb. 28
Bowling Green at Michigan Tech, 6:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Bemidji St., 7:07 p.m.
N. Michigan at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
