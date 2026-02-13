Canada 5, Switzerland 1 First Period_1. Canada, Connor McDavid (Nathan MacKinnon and Cale Makar), 5:45. 2. Canada, Thomas Harley (Connor…

First Period_1. Canada, Connor McDavid (Nathan MacKinnon and Cale Makar), 5:45. 2. Canada, Thomas Harley (Connor McDavid and Tom Wilson), 10:54. 3. Switzerland, Pius Suter (Sven Andrighetto and Dean Kukan), 12:42. Penalties_Dean Kukan, Switzerland (tripping), 5:25. Bo Horvat, Canada (high sticking), 10:58.

Second Period_4. Canada, Macklin Celebrini (Nathan MacKinnon), 24:14. Penalties— Shea Theodore, Canada (tripping), 21:22. Michael Fora, Switzerland (high sticking), 25:59. Nino Niederreiter, Switzerland (elbowing), 35:19.

Third Period_5. Canada, Sidney Crosby (Mitch Marner and Cale Makar), 47:28. 6. Canada, Nathan MacKinnon (Connor McDavid and Macklin Celebrini), 53:03. Penalties_Macklin Celebrini, Canada (tripping), 50:47.

Shots on Goal_Canada 13-14-12_39. Switzerland 10-6-9_25.

Goalies_Canada, Darcy Kuemper, Logan Thompson. Switzerland, Akira Schmid, Leonardo Genoni.

Referees_Jan Hribik, Czech Republic, Dan O’Rouke, Canada, Albert Ankerstjerne, Denmark, David Brisebois, Canada.

