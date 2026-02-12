Canada 5, Finland 0
First Period_1. Canada, Jennifer Gardiner (Julia Gosling and Kristin O’Neill), 15:12.
Second Period_2. Canada, Daryl Watts (Sarah Fillier and Sophie Jaques), 31:38. 3. Canada, Kristin O’Neill (Ella Shelton and Julia Gosling), 33:40.
Third Period_4. Canada, Emily Clark (Blayre Turnbull and Laura Stacey), 41:22. 5. Canada, Emily Clark (Laura Stacey), 53:29.
Shots on Goal_Canada 9-11-3_23. Finland 4-6-7_17.
Goalies_Canada, Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer. Finland, Sanni Ahola, Anni Keisala.
Referees_Kelly Cooke, United States. Melissa Doyle, United States. Kristyna Hajkova, Czech Republic. Jessica Lundgren, Sweden.
_____
