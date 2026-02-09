Canada 5, Czech Republic 1 First Period_1. Canada, Kristin O’Neill (Renata Fast), 5:44. 2. Canada, Sarah Fillier (Daryl Watts and…

Canada 5, Czech Republic 1

First Period_1. Canada, Kristin O’Neill (Renata Fast), 5:44. 2. Canada, Sarah Fillier (Daryl Watts and Sarah Nurse), 13:12. 3. Canada, Laura Stacey (Emma Maltais and Ella Shelton), 13:51. 4. Canada, Julia Gosling (Brianne Jenner and Erin Ambrose), 18:57. Penalties_Laura Stacey, Canada (tripping), 2:33. Renata Fast, Canada (illegal hit), 3:30. Kristyna Kaltounkova, Czechia (illegal hit), 8:52. Barbora Jurickova, Czechia (boarding), 17:25. Kristyna Kaltounkova, Czechia (illegal hit), 18:27.

Second Period_5. Canada, Julia Gosling (Brianne Jenner and Claire Thompson), 20:17. Penalties_Claire Thompson, Canada (cross-checking), 27:47. Katerina Mrazova, Czechia (illegal hit), 32:06.

Third Period_6. Czechia, Natalie Mlynkova (Tereza Vanisova and Kristyna Kaltounkova), 48:38. Penalties_Claire Thompson, Canada (hooking), 46:42. Tereza Pistekova, Czechia (roughing), 49:17. Sarah Nurse, Canada (holding), 49:17.

Shots on Goal_Canada 17-13-4_34. Czech Republic 5-5-5_19.

Goalies_Canada Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer. Czech Republic_Michaela Hesova, Julie Pejsova.

Referees_Elizabeth Mantha, Canada. Amanda Tassoni, United States. Sarah Buckner, United States. Kirsten Welsh, Canada.

