Canada 5, Czech Republic 0
First Period_1. Canada, Macklin Celebrini (Cale Makar and Connor McDavid), 19:54. Penalties_Lukas Sedlak, Czech Republic (holding), 2:05. Nick Suzuki, Canada (tripping), 7:44.
Second Period_2. Canada, Mark Stone (Mitch Marner and Sidney Crosby), 26:40. 3. Canada, Bo Horvat (Brad Marchand and Thomas Harley), 37:26. Penalties_Michal Kempny, Czech Republic (slashing), 37:26.
Third Period_4. Canada, Nathan MacKinnon (Connor McDavid and Sidney Crosby), 47:42. 5. Canada, Nick Suzuki (Connor McDavid and Thomas Harley), 53:22. Penalties_Dominik Kubalik, Czech Republic (interference), 47:29.
Shots on Goal_Czech Republic 11-11-4_26. Canada 11-12-13_36.
Goalies_Czech Republic, Lukas Dostal, Daniel Vladar. Canada, Jordan Binnington, Logan Thompson.
Referees_Mikael Holm, Sweden. Wes McCauley, Canada. Nick Briganti, United States. Scott Cherrey, Canada.
