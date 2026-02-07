Canada 4, Switzerland 0
First Period_No scoring. Penalties_Alina Marti, Switzerland (illegal hit), 19:01. Lara Stalder, Switzerland (roughing), 19:10. Daryl Watts, Canada (roughing), 19:10.
Second Period_1. Canada, Natalie Spooner (Marie-Philip Poulin and Sarah Fillier), 27:02. Penalties_Alina Muller, Switzerland (illegal hit), 26:43.
Third Period_2. Canada, Sarah Fillier (Renata Fast and Daryl Watts), 44:03. 3. Canada, Julia Gosling (Erin Ambrose and Claire Thompson), 53:36. 4. Canada, Daryl Watts (Sarah Nurse and Claire Thompson), 56:44. Penalties_Ivana Wey, Switzerland (boarding), 41:41. Ivana Wey, Switzerland (boarding), 43:58. Blayre Turnbull, Canada (interference), 47:12. Nicole Vallario, Switzerland (tripping), 52:10.
Shots on Goal_Switzerland 2-1-3_6. Canada 17-13-25_55.
Goalies_Switzerland, Saskia Maurer, Monja Wagner. Canada, Emerance Maschmeyer, Kayle Osborne.
Referees_Kelly Cooke, United States, Julia Kainberger, Austria, Sarah Buckner, United States, Tiina Saarimaki, Finland.
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.