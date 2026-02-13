Live Radio
Home » Sports » AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

AT&T Pebble Beach Pro-Am Scores

The Associated Press

February 13, 2026, 7:07 PM

Friday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,989 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,071 yards; Par 72

Purse: $20 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses.

Akshay Bhatia 65a-64b—129
Ryo Hisatsune 62a-67b—129
Sam Burns 63a-67b—130
Rickie Fowler 66a-64b—130
Jacob Bridgeman 67a-65b—132
Min Woo Lee 67b-65a—132
Sepp Straka 66a-66b—132
Tom Hoge 65a-68b—133
Jake Knapp 66b-67a—133
Keegan Bradley 63b-71a—134
Matt Fitzpatrick 66b-68a—134
Hideki Matsuyama 67a-67b—134
Patrick Rodgers 64b-70a—134
Xander Schauffele 69b-65a—134
Jordan Spieth 66b-68a—134
Nick Taylor 65b-69a—134
Bud Cauley 68a-67b—135
Tommy Fleetwood 67b-68a—135
Chris Gotterup 64a-71b—135
Russell Henley 66a-69b—135
Rory McIlroy 68b-67a—135
Harris English 73b-63a—136
Tony Finau 64b-72a—136
Ryan Fox 72b-64a—136
Max Greyserman 68a-68b—136
Shane Lowry 67a-69b—136
Patrick Cantlay 66a-71b—137
Pierceson Coody 69a-68b—137
Brian Harman 68a-69b—137
Mackenzie Hughes 66b-71a—137
Max McGreevy 69a-68b—137
Collin Morikawa 69b-68a—137
Alex Smalley 68a-69b—137
Jason Day 70b-68a—138
Nicolas Echavarria 69b-69a—138
Ben Griffin 70a-68b—138
Michael Kim 68a-70b—138
Chris Kirk 69b-69a—138
Alex Noren 68b-70a—138
J.T. Poston 67a-71b—138
Scottie Scheffler 72a-66b—138
Sami Valimaki 67b-71a—138
Cameron Young 68b-70a—138
Wyndham Clark 69a-70b—139
Harry Hall 68b-71a—139
Viktor Hovland 70a-69b—139
Kurt Kitayama 72a-67b—139
Robert MacIntyre 71b-68a—139
Denny McCarthy 68a-71b—139
Maverick McNealy 67a-72b—139
Justin Rose 69b-70a—139
Steven Fisk 70b-70a—140
Ryan Gerard 72b-68a—140
Emiliano Grillo 69a-71b—140
Rico Hoey 74b-66a—140
Andrew Novak 65a-75b—140
Taylor Pendrith 71b-69a—140
Sahith Theegala 71a-69b—140
Lucas Glover 73b-68a—141
Billy Horschel 69a-72b—141
Si Woo Kim 67a-74b—141
Keith Mitchell 74b-67a—141
Marco Penge 73b-68a—141
Sam Stevens 69b-72a—141
Kevin Yu 71a-70b—141
Garrick Higgo 71b-71a—142
Stephan Jaeger 69a-74b—143
J.J. Spaun 70a-73b—143
Ludvig Aberg 75b-69a—144
Matthew McCarty 75b-69a—144
Aldrich Potgieter 74a-70b—144
Adam Schenk 72a-72b—144
Corey Conners 70a-75b—145
Joe Highsmith 74a-71b—145
Michael Thorbjornsen 68b-77a—145
Brian Campbell 78b-68a—146
Matti Schmid 72a-74b—146
Daniel Berger 73b-74a—147
Aaron Rai 77b-70a—147
Jhonattan Vegas 72b-76a—148

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up