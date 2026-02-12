Live Radio
AT&T Pebble Beach Pro-Am Par Scores

The Associated Press

February 12, 2026, 7:13 PM

Thursday

Pebble Beach, Calif.

a-Pebble Beach Golf Links (Host Course)

6,989 yards; Par 72

b-Spyglass Hill Golf Course

7,071 yards; Par 72

Purse: $20 million

First Round

Note: Tournament is played on two courses.

Ryo Hisatsune 30a-32a—62 -10
Keegan Bradley 31b-32b—63 -9
Sam Burns 34a-29a—63 -9
Tony Finau 31b-33b—64 -8
Chris Gotterup 31a-33a—64 -8
Patrick Rodgers 33b-31b—64 -8
Akshay Bhatia 31a-34a—65 -7
Tom Hoge 33a-32a—65 -7
Andrew Novak 31a-34a—65 -7
Nick Taylor 34b-31b—65 -7
Patrick Cantlay 33a-33a—66 -6
Matt Fitzpatrick 33b-33b—66 -6
Rickie Fowler 33a-33a—66 -6
Russell Henley 33a-33a—66 -6
Mackenzie Hughes 34b-32b—66 -6
Jake Knapp 32b-34b—66 -6
Jordan Spieth 35b-31b—66 -6
Sepp Straka 34a-32a—66 -6
Jacob Bridgeman 33a-34a—67 -5
Tommy Fleetwood 35b-32b—67 -5
Si Woo Kim 31a-36a—67 -5
Min Woo Lee 34b-33b—67 -5
Shane Lowry 34a-33a—67 -5
Hideki Matsuyama 32a-35a—67 -5
Maverick McNealy 32a-35a—67 -5
J.T. Poston 35a-32a—67 -5
Sami Valimaki 33b-34b—67 -5
Bud Cauley 32a-36a—68 -4
Max Greyserman 34a-34a—68 -4
Harry Hall 34b-34b—68 -4
Brian Harman 36a-32a—68 -4
Michael Kim 34a-34a—68 -4
Denny McCarthy 32a-36a—68 -4
Rory McIlroy 37b-31b—68 -4
Alex Noren 31b-37b—68 -4
Alex Smalley 35a-33a—68 -4
Michael Thorbjornsen 35b-33b—68 -4
Cameron Young 33b-35b—68 -4
Wyndham Clark 33a-36a—69 -3
Pierceson Coody 38a-31a—69 -3
Nicolas Echavarria 35b-34b—69 -3
Emiliano Grillo 35a-34a—69 -3
Billy Horschel 33a-36a—69 -3
Stephan Jaeger 34a-35a—69 -3
Chris Kirk 35b-34b—69 -3
Max McGreevy 35a-34a—69 -3
Collin Morikawa 34b-35b—69 -3
Justin Rose 33b-36b—69 -3
Xander Schauffele 35b-34b—69 -3
Sam Stevens 35b-34b—69 -3
Corey Conners 35a-35a—70 -2
Jason Day 36b-34b—70 -2
Steven Fisk 35b-35b—70 -2
Ben Griffin 32a-38a—70 -2
Viktor Hovland 38a-32a—70 -2
J.J. Spaun 37a-33a—70 -2
Garrick Higgo 36b-35b—71 -1
Robert MacIntyre 33b-38b—71 -1
Taylor Pendrith 36b-35b—71 -1
Sahith Theegala 37a-34a—71 -1
Kevin Yu 35a-36a—71 -1
Ryan Fox 35b-37b—72 E
Ryan Gerard 36b-36b—72 E
Kurt Kitayama 35a-37a—72 E
Scottie Scheffler 35a-37a—72 E
Adam Schenk 33a-39a—72 E
Matti Schmid 37a-35a—72 E
Jhonattan Vegas 38b-34b—72 E
Daniel Berger 36b-37b—73 +1
Harris English 38b-35b—73 +1
Lucas Glover 34b-39b—73 +1
Marco Penge 39b-34b—73 +1
Joe Highsmith 38a-36a—74 +2
Rico Hoey 38b-36b—74 +2
Keith Mitchell 35b-39b—74 +2
Aldrich Potgieter 37a-37a—74 +2
Ludvig Aberg 37b-38b—75 +3
Matthew McCarty 37b-38b—75 +3
Aaron Rai 41b-36b—77 +5
Brian Campbell 42b-36b—78 +6

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
