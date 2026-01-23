Women’s College Basketball Scores

Live Radio
The Associated Press

January 23, 2026, 10:00 PM

Friday, Jan. 23

EAST

Drexel 49, Stony Brook 41

Towson 58, Hofstra 55

William & Mary 63, Northeastern 50

SOUTH

Appalachian State 68, Louisiana 48

Campbell 58, Hampton 43

Charleston 71, UNC Wilmington 37

Charleston Southern 77, Presbyterian 73

Delaware 66, Western Kentucky 55

Elon 67, North Carolina A&T 60

High Point 73, Gardner-Webb 44

Longwood 74, USC Upstate 50

Marshall 82, Louisiana-Monroe 75

Memphis 52, UTSA 40

Middle Tennessee 63, Liberty 54

Radford 64, UNC Asheville 52

MIDWEST

Bradley 79, Valparaiso 39

Drake 97, Evansville 82

Northern Iowa 89, Murray State 74

Western Illinois 72, Southern Indiana 62

SOUTHWEST

Tulsa 57, North Texas 53

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

