Women’s College Basketball Scores

Friday, Jan. 23
EAST
Drexel 49, Stony Brook 41
Towson 58, Hofstra 55
William & Mary 63, Northeastern 50
SOUTH
Appalachian State 68, Louisiana 48
Campbell 58, Hampton 43
Charleston 71, UNC Wilmington 37
Charleston Southern 77, Presbyterian 73
Delaware 66, Western Kentucky 55
Elon 67, North Carolina A&T 60
High Point 73, Gardner-Webb 44
Longwood 74, USC Upstate 50
Marshall 82, Louisiana-Monroe 75
Memphis 52, UTSA 40
Middle Tennessee 63, Liberty 54
Radford 64, UNC Asheville 52
MIDWEST
Bradley 79, Valparaiso 39
Drake 97, Evansville 82
Northern Iowa 89, Murray State 74
Western Illinois 72, Southern Indiana 62
SOUTHWEST
Tulsa 57, North Texas 53
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.