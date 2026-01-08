Women’s College Basketball Scores

Thursday, Jan. 8
EAST
Binghamton 71, Vermont 67
Bryant 80, UMass Lowell 38
Fairfield 84, Saint Peter’s 62
Iona 77, Niagara 49
LIU 86, Mercyhurst 81
Le Moyne 48, New Haven 40
Louisiana Tech 65, Delaware 50
Maine 58, UMBC 43
Manhattan 69, Canisius 43
Maryland 88, Rutgers 41
Merrimack 59, Marist 57, OT
Michigan 105, Penn State 65
NJIT 69, New Hampshire 62
Quinnipiac 70, Mount St Marys 44
Rider 61, Siena 59
Robert Morris 74, Purdue Fort Wayne 64
Seton Hall 58, Providence 48
St. Francis (PA) 75, Wagner 67
Stonehill 71, Central Connecticut 53
Villanova 67, Xavier 50
Virginia Tech 77, Syracuse 57
SOUTH
Alabama 64, Kentucky 51
Alabama A&M 69, Jackson State 59
Alcorn State 49, Alabama State 40
Arkansas State 107, South Alabama 67
Chattanooga 61, Wofford 42
Clemson 75, North Carolina State 65
Eastern Kentucky 80, North Alabama 78
Florida A&M 59, Grambling State 55
Florida Gulf Coast 58, Austin Peay 54
Furman 72, East Tennessee State 70
Howard 73, Delaware State 63
Jacksonville 91, Queens 40
Jacksonville State 70, Florida International 67
LSU 80, Georgia 59
Lipscomb 67, Stetson 53
Louisiana-Monroe 61, Louisiana 51
Louisville 77, Miami (FL) 68
Maryland-Eastern Shore 63, Norfolk State 60
McNeese 62, Nicholls State 51
Mercer 84, Western Carolina 75
Middle Tennessee 86, UTEP 43
Morehead State 67, Tennessee-Martin 49
Morgan State 64, North Carolina Central 63
New Mexico State 70, Western Kentucky 67
New Orleans 64, Southeastern Louisiana 63
Sam Houston 59, Liberty 53
South Carolina State 58, Coppin State 47
Southern University 61, Bethune-Cookman 50
Tennessee 90, Mississippi State 80
Texas A&M 74, Florida 66
UNC Greensboro 73, Samford 64
UT Rio Grande Valley 61, Northwestern State 55
Vanderbilt 99, Missouri 68
Virginia 61, Georgia Tech 59
West Georgia 76, North Florida 61
MIDWEST
Bradley 80, Valparaiso 44
Eastern Illinois 75, Tennessee Tech 74
Evansville 75, Southern Illinois 70
Fairleigh Dickinson 91, Chicago State 64
Green Bay 78, Oakland 63
Illinois State 75, UIC 61
Little Rock 48, SIU Edwardsville 45
Marquette 67, Creighton 49
Milwaukee 74, Detroit Mercy 61
Minnesota 79, Northwestern 47
Missouri State 67, Kennesaw State 61
Nebraska 78, Indiana 73
North Dakota 75, Omaha 54
North Dakota State 77, Kansas City 54
Northern Kentucky 61, Youngstown State 49
Notre Dame 94, Boston College 60
Oral Roberts 83, South Dakota 61
Purdue 75, Wisconsin 67
Southern Indiana 77, Southeast Missouri State 46
St. Thomas 74, Denver 65, OT
Western Illinois 76, Tennessee State 59
SOUTHWEST
Abilene Christian 64, Tarleton State 59
Arkansas-Pine Bluff 53, Prairie View A&M 49
Baylor 56, Colorado 52
Central Arkansas 85, Bellarmine 29
East Texas A&M 65, Texas A&M-CC 60
Lamar 66, Houston Christian 54
Ole Miss 74, Oklahoma 69
South Carolina 93, Arkansas 58
Stephen F. Austin 75, Incarnate Word 63
Texas 97, Auburn 36
Texas Southern 72, Mississippi Valley State 62
FAR WEST
Duke 78, California 74
Northern Arizona 71, Weber State 58
Southern Utah 76, Utah Valley 68
