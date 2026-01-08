Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 8, 2026, 10:30 PM

Thursday, Jan. 8

EAST

Binghamton 71, Vermont 67

Bryant 80, UMass Lowell 38

Fairfield 84, Saint Peter’s 62

Iona 77, Niagara 49

LIU 86, Mercyhurst 81

Le Moyne 48, New Haven 40

Louisiana Tech 65, Delaware 50

Maine 58, UMBC 43

Manhattan 69, Canisius 43

Maryland 88, Rutgers 41

Merrimack 59, Marist 57, OT

Michigan 105, Penn State 65

NJIT 69, New Hampshire 62

Quinnipiac 70, Mount St Marys 44

Rider 61, Siena 59

Robert Morris 74, Purdue Fort Wayne 64

Seton Hall 58, Providence 48

St. Francis (PA) 75, Wagner 67

Stonehill 71, Central Connecticut 53

Villanova 67, Xavier 50

Virginia Tech 77, Syracuse 57

SOUTH

Alabama 64, Kentucky 51

Alabama A&M 69, Jackson State 59

Alcorn State 49, Alabama State 40

Arkansas State 107, South Alabama 67

Chattanooga 61, Wofford 42

Clemson 75, North Carolina State 65

Eastern Kentucky 80, North Alabama 78

Florida A&M 59, Grambling State 55

Florida Gulf Coast 58, Austin Peay 54

Furman 72, East Tennessee State 70

Howard 73, Delaware State 63

Jacksonville 91, Queens 40

Jacksonville State 70, Florida International 67

LSU 80, Georgia 59

Lipscomb 67, Stetson 53

Louisiana-Monroe 61, Louisiana 51

Louisville 77, Miami (FL) 68

Maryland-Eastern Shore 63, Norfolk State 60

McNeese 62, Nicholls State 51

Mercer 84, Western Carolina 75

Middle Tennessee 86, UTEP 43

Morehead State 67, Tennessee-Martin 49

Morgan State 64, North Carolina Central 63

New Mexico State 70, Western Kentucky 67

New Orleans 64, Southeastern Louisiana 63

Sam Houston 59, Liberty 53

South Carolina State 58, Coppin State 47

Southern University 61, Bethune-Cookman 50

Tennessee 90, Mississippi State 80

Texas A&M 74, Florida 66

UNC Greensboro 73, Samford 64

UT Rio Grande Valley 61, Northwestern State 55

Vanderbilt 99, Missouri 68

Virginia 61, Georgia Tech 59

West Georgia 76, North Florida 61

MIDWEST

Bradley 80, Valparaiso 44

Eastern Illinois 75, Tennessee Tech 74

Evansville 75, Southern Illinois 70

Fairleigh Dickinson 91, Chicago State 64

Green Bay 78, Oakland 63

Illinois State 75, UIC 61

Little Rock 48, SIU Edwardsville 45

Marquette 67, Creighton 49

Milwaukee 74, Detroit Mercy 61

Minnesota 79, Northwestern 47

Missouri State 67, Kennesaw State 61

Nebraska 78, Indiana 73

North Dakota 75, Omaha 54

North Dakota State 77, Kansas City 54

Northern Kentucky 61, Youngstown State 49

Notre Dame 94, Boston College 60

Oral Roberts 83, South Dakota 61

Purdue 75, Wisconsin 67

Southern Indiana 77, Southeast Missouri State 46

St. Thomas 74, Denver 65, OT

Western Illinois 76, Tennessee State 59

SOUTHWEST

Abilene Christian 64, Tarleton State 59

Arkansas-Pine Bluff 53, Prairie View A&M 49

Baylor 56, Colorado 52

Central Arkansas 85, Bellarmine 29

East Texas A&M 65, Texas A&M-CC 60

Lamar 66, Houston Christian 54

Ole Miss 74, Oklahoma 69

South Carolina 93, Arkansas 58

Stephen F. Austin 75, Incarnate Word 63

Texas 97, Auburn 36

Texas Southern 72, Mississippi Valley State 62

FAR WEST

Duke 78, California 74

Northern Arizona 71, Weber State 58

Southern Utah 76, Utah Valley 68

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

