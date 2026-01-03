Women’s College Basketball Scores

Saturday, Jan. 3
EAST
Albany 74, UMass Lowell 62
American 53, Boston University 45
Army 81, Colgate 49
Binghamton 75, NJIT 71
Bryant 82, Maine 73
Coppin State 60, Delaware State 59
Cornell 67, Columbia 60
Fairfield 98, Niagara 42
Harvard 72, Dartmouth 47
Holy Cross 66, Navy 55
La Salle 66, George Washington 52
Lafayette 63, Loyola (MD) 52
Lehigh 74, Bucknell 43
Marist 62, Manhattan 57
Maryland-Eastern Shore 68, Morgan State 61
Merrimack 67, Saint Peter’s 59
Princeton 74, Penn 68
Quinnipiac 68, Rider 56
Sacred Heart 77, Canisius 61
Saint Joseph’s 78, Fordham 49
Siena 94, Iona 80
UConn 84, Seton Hall 48
Vermont 72, New Hampshire 56
SOUTH
Alcorn State 49, Jackson State 45
Arkansas State 89, Louisiana-Monroe 71
Austin Peay 80, North Florida 55
Bethune-Cookman 57, Florida A&M 56
Charleston Southern 63, Radford 59
East Carolina 74, Memphis 65
Eastern Kentucky 103, Queens 49
Florida Gulf Coast 64, Central Arkansas 51
Furman 106, Bob Jones 21
Howard 68, South Carolina State 64
Jacksonville 72, Lipscomb 59
James Madison 87, Texas State 52
Longwood 89, Presbyterian 56
Marshall 53, Appalachian State 48
McNeese 65, Lamar 57
Norfolk State 68, North Carolina Central 48
Northwestern State 50, Nicholls State 46
Old Dominion 73, Georgia State 68
Rice 83, Florida Atlantic 75
Stephen F. Austin 87, Southeastern Louisiana 72
Stetson 76, North Alabama 59
Tennessee-Martin 58, Eastern Illinois 51
UNC Greensboro 94, Livingstone 39
West Georgia 106, Bellarmine 65
Winthrop 59, UNC Asheville 55
MIDWEST
Central Michigan 68, Bowling Green 56
Davidson 71, Saint Louis 55
Dayton 68, Duquesne 61
Lindenwood 75, Southern Indiana 65
Miami (OH) 63, Toledo 55
Morehead State 54, SIU Edwardsville 49
Ohio 73, Akron 56
Western Illinois 58, Southeast Missouri State 51
Western Michigan 83, Buffalo 65
SOUTHWEST
Incarnate Word 56, Houston Christian 52
Little Rock 76, Tennessee State 39
FAR WEST
North Dakota State 81, Denver 44
___
