Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

January 3, 2026, 4:30 PM

Saturday, Jan. 3

EAST

Albany 74, UMass Lowell 62

American 53, Boston University 45

Army 81, Colgate 49

Binghamton 75, NJIT 71

Bryant 82, Maine 73

Coppin State 60, Delaware State 59

Cornell 67, Columbia 60

Fairfield 98, Niagara 42

Harvard 72, Dartmouth 47

Holy Cross 66, Navy 55

La Salle 66, George Washington 52

Lafayette 63, Loyola (MD) 52

Lehigh 74, Bucknell 43

Marist 62, Manhattan 57

Maryland-Eastern Shore 68, Morgan State 61

Merrimack 67, Saint Peter’s 59

Princeton 74, Penn 68

Quinnipiac 68, Rider 56

Sacred Heart 77, Canisius 61

Saint Joseph’s 78, Fordham 49

Siena 94, Iona 80

UConn 84, Seton Hall 48

Vermont 72, New Hampshire 56

SOUTH

Alcorn State 49, Jackson State 45

Arkansas State 89, Louisiana-Monroe 71

Austin Peay 80, North Florida 55

Bethune-Cookman 57, Florida A&M 56

Charleston Southern 63, Radford 59

East Carolina 74, Memphis 65

Eastern Kentucky 103, Queens 49

Florida Gulf Coast 64, Central Arkansas 51

Furman 106, Bob Jones 21

Howard 68, South Carolina State 64

Jacksonville 72, Lipscomb 59

James Madison 87, Texas State 52

Longwood 89, Presbyterian 56

Marshall 53, Appalachian State 48

McNeese 65, Lamar 57

Norfolk State 68, North Carolina Central 48

Northwestern State 50, Nicholls State 46

Old Dominion 73, Georgia State 68

Rice 83, Florida Atlantic 75

Stephen F. Austin 87, Southeastern Louisiana 72

Stetson 76, North Alabama 59

Tennessee-Martin 58, Eastern Illinois 51

UNC Greensboro 94, Livingstone 39

West Georgia 106, Bellarmine 65

Winthrop 59, UNC Asheville 55

MIDWEST

Central Michigan 68, Bowling Green 56

Davidson 71, Saint Louis 55

Dayton 68, Duquesne 61

Lindenwood 75, Southern Indiana 65

Miami (OH) 63, Toledo 55

Morehead State 54, SIU Edwardsville 49

Ohio 73, Akron 56

Western Illinois 58, Southeast Missouri State 51

Western Michigan 83, Buffalo 65

SOUTHWEST

Incarnate Word 56, Houston Christian 52

Little Rock 76, Tennessee State 39

FAR WEST

North Dakota State 81, Denver 44

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

