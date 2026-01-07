Live Radio
Tuesday’s Scores

The Associated Press

January 7, 2026, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Adair Co. 63, Glasgow 34

Ballard Memorial 40, Mayfield 37

Barren Co. 55, Warren Central 14

Berea 38, Model 23

Bethlehem 66, Campbellsville 24

Boone Co. 59, Shelby Co. 46

Bourbon Co. 54, Sayre (KY) 53

Bracken Co. 72, St. Patrick (KY) 25

Bullitt Central 75, Collins 38

Campbell County (KY) 68, Grant Co. 53

Christian Co. 59, Webster Co. 9

Edmonson Co. 55, Logan Co. 37

Fleming Co. 66, Augusta 40

Franklin Co. 56, Great Crossing 49

Franklin-Simpson 50, South Warren 32

George Rogers Clark 79, Paris (KY) 14

Gleason, Tenn. 38, Fulton 36

Graves Co. 68, Fulton Co. 30

Greenwood 61, Butler Co. 54

Hancock Co. 40, Whitesville Trinity 38

Hart Co. 58, Warren East 49

Hopkins Central 62, Union Co. 31

Joppa, Ill. 54, Fulton 33

Lawrence Co. 60, Perry Co. Central 55

Lewis Co. 56, West Carter 38

Lex. Christian 52, Lou. Christian Academy 44

Lex. Dunbar 50, Anderson Co. 45

Lexington Catholic 54, Estill Co. 42

Lou. Butler 64, Lou. Ballard 54

Lou. Central 70, Lou. Valley 35

Lou. Eastern 51, Lou. Portland Christian 38

Lou. Fern Creek 36, Lou. Brown 35

Lou. Ky. Country Day 44, Henry Co. 28

Lou. Moore 63, Lou. Male 51

Lou. Pleasure Ridge Park 88, Lou. Mercy 77

Lou. Sacred Heart 73, Lou. DuPont Manual 51

Lou. Seneca 43, Lou. Jeffersontown 35

Lou. Waggener 23, Lou. Fairdale 18

Marshall Co. 66, Christian Fellowship 12

McCracken County (Paducah) 73, St. Mary (Paducah) 42

Morgan Co. 65, Fairview 25

Newport Central Catholic 48, Ludlow (KY) 36

North Laurel 77, Clay Co. 55

North Oldham 57, Carroll County (KY) 32

Ohio Co. 60, Muhlenberg County 42

Owensboro 66, Hopkinsville 27

Paintsville 68, Martin County 61

Pineville 69, Jackson Co. 42

Portsmouth, Ohio 46, Ashland Blazer 32

Raceland 61, Menifee Co. 56

Rockcastle County 81, Lincoln Co. 67

Rowan Co. 61, Boyd Co. 52

Russell Co. 60, Casey Co. 38

Ryle 80, Dixie Heights 64

South Oldham 71, Lou. Shawnee 17

Southwestern 56, Wayne Co. 37

Spencer Co. 50, North Bullitt 47

Villa Madonna 0, Bellevue (KY) 0

Western Hills 75, Madison Central 53

Whitefield Academy 50, CEC 39

