Tuesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Adair Co. 63, Glasgow 34
Ballard Memorial 40, Mayfield 37
Barren Co. 55, Warren Central 14
Berea 38, Model 23
Bethlehem 66, Campbellsville 24
Boone Co. 59, Shelby Co. 46
Bourbon Co. 54, Sayre (KY) 53
Bracken Co. 72, St. Patrick (KY) 25
Bullitt Central 75, Collins 38
Campbell County (KY) 68, Grant Co. 53
Christian Co. 59, Webster Co. 9
Edmonson Co. 55, Logan Co. 37
Fleming Co. 66, Augusta 40
Franklin Co. 56, Great Crossing 49
Franklin-Simpson 50, South Warren 32
George Rogers Clark 79, Paris (KY) 14
Gleason, Tenn. 38, Fulton 36
Graves Co. 68, Fulton Co. 30
Greenwood 61, Butler Co. 54
Hancock Co. 40, Whitesville Trinity 38
Hart Co. 58, Warren East 49
Hopkins Central 62, Union Co. 31
Joppa, Ill. 54, Fulton 33
Lawrence Co. 60, Perry Co. Central 55
Lewis Co. 56, West Carter 38
Lex. Christian 52, Lou. Christian Academy 44
Lex. Dunbar 50, Anderson Co. 45
Lexington Catholic 54, Estill Co. 42
Lou. Butler 64, Lou. Ballard 54
Lou. Central 70, Lou. Valley 35
Lou. Eastern 51, Lou. Portland Christian 38
Lou. Fern Creek 36, Lou. Brown 35
Lou. Ky. Country Day 44, Henry Co. 28
Lou. Moore 63, Lou. Male 51
Lou. Pleasure Ridge Park 88, Lou. Mercy 77
Lou. Sacred Heart 73, Lou. DuPont Manual 51
Lou. Seneca 43, Lou. Jeffersontown 35
Lou. Waggener 23, Lou. Fairdale 18
Marshall Co. 66, Christian Fellowship 12
McCracken County (Paducah) 73, St. Mary (Paducah) 42
Morgan Co. 65, Fairview 25
Newport Central Catholic 48, Ludlow (KY) 36
North Laurel 77, Clay Co. 55
North Oldham 57, Carroll County (KY) 32
Ohio Co. 60, Muhlenberg County 42
Owensboro 66, Hopkinsville 27
Paintsville 68, Martin County 61
Pineville 69, Jackson Co. 42
Portsmouth, Ohio 46, Ashland Blazer 32
Raceland 61, Menifee Co. 56
Rockcastle County 81, Lincoln Co. 67
Rowan Co. 61, Boyd Co. 52
Russell Co. 60, Casey Co. 38
Ryle 80, Dixie Heights 64
South Oldham 71, Lou. Shawnee 17
Southwestern 56, Wayne Co. 37
Spencer Co. 50, North Bullitt 47
Villa Madonna 0, Bellevue (KY) 0
Western Hills 75, Madison Central 53
Whitefield Academy 50, CEC 39
