The American Express Par Scores

Friday
La Quinta, Calif.
a-La Quinta Country Club (Host Course)
7,060 yards; Par 72
b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course
7,147 yards; Par 72
c-Pete Dye Stadium Course
7,210 yards; Par 72
Purse: $9.2 million
Second Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Blades Brown
|67a-60b—127
|-17
|Scottie Scheffler
|63a-64b—127
|-17
|Si Woo Kim
|63b-65c—128
|-16
|Seonghyeon Kim
|63a-66b—129
|-15
|Matthew McCarty
|63a-66b—129
|-15
|Jacob Bridgeman
|64b-66c—130
|-14
|Wyndham Clark
|66b-64c—130
|-14
|Eric Cole
|64b-66c—130
|-14
|Nicolas Echavarria
|67a-63b—130
|-14
|Rickie Fowler
|67a-63b—130
|-14
|Nick Taylor
|65a-65b—130
|-14
|Patrick Cantlay
|63b-68c—131
|-13
|Ben Griffin
|63b-68c—131
|-13
|Russell Henley
|65a-66b—131
|-13
|Austin Smotherman
|66c-65a—131
|-13
|Sam Stevens
|64a-67b—131
|-13
|Michael Thorbjornsen
|66a-65b—131
|-13
|Sam Burns
|65a-67b—132
|-12
|Harris English
|65a-67b—132
|-12
|Max Greyserman
|67a-65b—132
|-12
|Tom Hoge
|64b-68c—132
|-12
|Keith Mitchell
|68a-64b—132
|-12
|Andrew Novak
|64a-68b—132
|-12
|Andrew Putnam
|72c-60a—132
|-12
|Karl Vilips
|67a-65b—132
|-12
|Bud Cauley
|67a-66b—133
|-11
|David Ford
|67a-66b—133
|-11
|Ryo Hisatsune
|68c-65a—133
|-11
|Rasmus Hojgaard
|68b-65c—133
|-11
|Billy Horschel
|64b-69c—133
|-11
|John Keefer
|68a-65b—133
|-11
|Min Woo Lee
|62b-71c—133
|-11
|David Lipsky
|68b-65c—133
|-11
|J.T. Poston
|66c-67a—133
|-11
|Daniel Berger
|68a-66b—134
|-10
|Pierceson Coody
|62b-72c—134
|-10
|Jason Day
|63c-71a—134
|-10
|Jason Dufner
|69c-65a—134
|-10
|Matt Kuchar
|66a-68b—134
|-10
|Max McGreevy
|66a-68b—134
|-10
|Mac Meissner
|70c-64a—134
|-10
|Matthieu Pavon
|64b-70c—134
|-10
|Chandler Phillips
|66b-68c—134
|-10
|Sam Ryder
|68b-66c—134
|-10
|Adam Scott
|65b-69c—134
|-10
|Jordan L. Smith
|64b-70c—134
|-10
|Erik Van Rooyen
|67a-67b—134
|-10
|Ludvig Aberg
|68a-67b—135
|-9
|Zachary Bauchou
|65b-70c—135
|-9
|Christiaan Bezuidenhout
|68b-67c—135
|-9
|Davis Chatfield
|65b-70c—135
|-9
|Joel Dahmen
|69c-66a—135
|-9
|Max Homa
|66c-69a—135
|-9
|Hao-Tong Li
|68a-67b—135
|-9
|Robert MacIntyre
|63b-72c—135
|-9
|Taylor Pendrith
|67a-68b—135
|-9
|Seamus Power
|67c-68a—135
|-9
|Justin Rose
|72a-63b—135
|-9
|Sahith Theegala
|71c-64a—135
|-9
|Gary Woodland
|66c-69a—135
|-9
|Will Zalatoris
|65a-70b—135
|-9
|Rafael Campos
|66b-70c—136
|-8
|Zecheng Dou
|66c-70a—136
|-8
|Adrien Dumont De Chassart
|71c-65a—136
|-8
|A.J. Ewart
|71c-65a—136
|-8
|Tony Finau
|68a-68b—136
|-8
|Matt Fitzpatrick
|69b-67c—136
|-8
|Ryan Gerard
|70c-66a—136
|-8
|Doug Ghim
|68b-68c—136
|-8
|Beau Hossler
|65c-71a—136
|-8
|Chan Kim
|69c-67a—136
|-8
|Patton Kizzire
|69c-67a—136
|-8
|Seung-taek Lee
|68a-68b—136
|-8
|Peter Malnati
|66a-70b—136
|-8
|William Mouw
|66a-70b—136
|-8
|Keita Nakajima
|65a-71b—136
|-8
|Matti Schmid
|67b-69c—136
|-8
|Matt Wallace
|66b-70c—136
|-8
|Akshay Bhatia
|68a-69b—137
|-7
|Michael Brennan
|71c-66a—137
|-7
|Frankie Capan
|71a-66b—137
|-7
|Brice Garnett
|70a-67b—137
|-7
|Lanto Griffin
|71a-66b—137
|-7
|Stephan Jaeger
|71c-66a—137
|-7
|Takumi Kanaya
|67b-70c—137
|-7
|Denny McCarthy
|67c-70a—137
|-7
|Alex Noren
|68c-69a—137
|-7
|John Parry
|67b-70c—137
|-7
|Davis Riley
|66b-71c—137
|-7
|Patrick Rodgers
|70c-67a—137
|-7
|Adrien Saddier
|68a-69b—137
|-7
|Alex Smalley
|67a-70b—137
|-7
|Jackson Suber
|66a-71b—137
|-7
|Davis Thompson
|69c-68a—137
|-7
|Kris Ventura
|70c-67a—137
|-7
|Camilo Villegas
|69a-68b—137
|-7
|Kevin Yu
|66a-71b—137
|-7
|Chandler Blanchet
|69a-69b—138
|-6
|Daniel Brown
|67b-71c—138
|-6
|Patrick Fishburn
|68a-70b—138
|-6
|Harry Hall
|72c-66a—138
|-6
|Zach Johnson
|67a-71b—138
|-6
|Tom Kim
|72c-66a—138
|-6
|Chris Kirk
|69b-69c—138
|-6
|Hank Lebioda
|68b-70c—138
|-6
|Taylor Moore
|70c-68a—138
|-6
|Isaiah Salinda
|68b-70c—138
|-6
|Gordon Sargent
|69a-69b—138
|-6
|Brandt Snedeker
|71c-67a—138
|-6
|Kevin Streelman
|67a-71b—138
|-6
|Sudarshan Yellamaraju
|70b-68c—138
|-6
|Carson Young
|69c-69a—138
|-6
|Harry Higgs
|66b-73c—139
|-5
|Michael Kim
|71c-68a—139
|-5
|Sami Valimaki
|69b-70c—139
|-5
|Dylan Wu
|66b-73c—139
|-5
|Austin Eckroat
|66b-74c—140
|-4
|Steven Fisk
|68b-72c—140
|-4
|Emilio Gonzalez
|68b-72c—140
|-4
|Brian Harman
|73c-67a—140
|-4
|Jeffrey Kang
|73c-67a—140
|-4
|Kurt Kitayama
|71c-69a—140
|-4
|Chad Ramey
|67b-73c—140
|-4
|Kevin Roy
|72c-68a—140
|-4
|Vince Whaley
|63b-77c—140
|-4
|Ricky Castillo
|68b-73c—141
|-3
|Joe Highsmith
|70c-71a—141
|-3
|Kensei Hirata
|69b-72c—141
|-3
|Lee Hodges
|70c-71a—141
|-3
|Marcelo Rozo
|71c-70a—141
|-3
|Neal Shipley
|72c-69a—141
|-3
|Danny Walker
|72c-69a—141
|-3
|Adam Long
|73a-69b—142
|-2
|Aldrich Potgieter
|73c-69a—142
|-2
|Jesper Svensson
|72b-70c—142
|-2
|Jhonattan Vegas
|70b-72c—142
|-2
|Michael Block
|73c-70a—143
|-1
|Emiliano Grillo
|67b-76c—143
|-1
|John VanDerLaan
|74c-69a—143
|-1
|Brian Campbell
|74c-70a—144
|E
|Cameron Davis
|70a-74b—144
|E
|Mark Hubbard
|66b-78c—144
|E
|Mackenzie Hughes
|72b-72c—144
|E
|Christo Lamprecht
|77a-67b—144
|E
|Adam Svensson
|74c-70a—144
|E
|Adam Schenk
|75b-70c—145
|+1
|Charley Hoffman
|72c-74a—146
|+2
|Justin Lower
|71b-75c—146
|+2
|Sepp Straka
|72a-74b—146
|+2
|Alejandro Tosti
|78c-68a—146
|+2
|Jimmy Stanger
|77c-70a—147
|+3
|Andrew Landry
|71b-77c—148
|+4
|Pontus Nyholm
|78c-70a—148
|+4
|Nick Dunlap
|77c-74a—151
|+7
|Rico Hoey
|77c-WD
|Luke Clanton
|70a-WD
