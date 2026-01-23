Live Radio
The American Express Par Scores

The Associated Press

January 23, 2026, 7:29 PM

Friday

La Quinta, Calif.

a-La Quinta Country Club (Host Course)

7,060 yards; Par 72

b-PGA WEST Nicklaus Tournament Course

7,147 yards; Par 72

c-Pete Dye Stadium Course

7,210 yards; Par 72

Purse: $9.2 million

Second Round

Note: Tournament is played on three courses.

Blades Brown 67a-60b—127 -17
Scottie Scheffler 63a-64b—127 -17
Si Woo Kim 63b-65c—128 -16
Seonghyeon Kim 63a-66b—129 -15
Matthew McCarty 63a-66b—129 -15
Jacob Bridgeman 64b-66c—130 -14
Wyndham Clark 66b-64c—130 -14
Eric Cole 64b-66c—130 -14
Nicolas Echavarria 67a-63b—130 -14
Rickie Fowler 67a-63b—130 -14
Nick Taylor 65a-65b—130 -14
Patrick Cantlay 63b-68c—131 -13
Ben Griffin 63b-68c—131 -13
Russell Henley 65a-66b—131 -13
Austin Smotherman 66c-65a—131 -13
Sam Stevens 64a-67b—131 -13
Michael Thorbjornsen 66a-65b—131 -13
Sam Burns 65a-67b—132 -12
Harris English 65a-67b—132 -12
Max Greyserman 67a-65b—132 -12
Tom Hoge 64b-68c—132 -12
Keith Mitchell 68a-64b—132 -12
Andrew Novak 64a-68b—132 -12
Andrew Putnam 72c-60a—132 -12
Karl Vilips 67a-65b—132 -12
Bud Cauley 67a-66b—133 -11
David Ford 67a-66b—133 -11
Ryo Hisatsune 68c-65a—133 -11
Rasmus Hojgaard 68b-65c—133 -11
Billy Horschel 64b-69c—133 -11
John Keefer 68a-65b—133 -11
Min Woo Lee 62b-71c—133 -11
David Lipsky 68b-65c—133 -11
J.T. Poston 66c-67a—133 -11
Daniel Berger 68a-66b—134 -10
Pierceson Coody 62b-72c—134 -10
Jason Day 63c-71a—134 -10
Jason Dufner 69c-65a—134 -10
Matt Kuchar 66a-68b—134 -10
Max McGreevy 66a-68b—134 -10
Mac Meissner 70c-64a—134 -10
Matthieu Pavon 64b-70c—134 -10
Chandler Phillips 66b-68c—134 -10
Sam Ryder 68b-66c—134 -10
Adam Scott 65b-69c—134 -10
Jordan L. Smith 64b-70c—134 -10
Erik Van Rooyen 67a-67b—134 -10
Ludvig Aberg 68a-67b—135 -9
Zachary Bauchou 65b-70c—135 -9
Christiaan Bezuidenhout 68b-67c—135 -9
Davis Chatfield 65b-70c—135 -9
Joel Dahmen 69c-66a—135 -9
Max Homa 66c-69a—135 -9
Hao-Tong Li 68a-67b—135 -9
Robert MacIntyre 63b-72c—135 -9
Taylor Pendrith 67a-68b—135 -9
Seamus Power 67c-68a—135 -9
Justin Rose 72a-63b—135 -9
Sahith Theegala 71c-64a—135 -9
Gary Woodland 66c-69a—135 -9
Will Zalatoris 65a-70b—135 -9
Rafael Campos 66b-70c—136 -8
Zecheng Dou 66c-70a—136 -8
Adrien Dumont De Chassart 71c-65a—136 -8
A.J. Ewart 71c-65a—136 -8
Tony Finau 68a-68b—136 -8
Matt Fitzpatrick 69b-67c—136 -8
Ryan Gerard 70c-66a—136 -8
Doug Ghim 68b-68c—136 -8
Beau Hossler 65c-71a—136 -8
Chan Kim 69c-67a—136 -8
Patton Kizzire 69c-67a—136 -8
Seung-taek Lee 68a-68b—136 -8
Peter Malnati 66a-70b—136 -8
William Mouw 66a-70b—136 -8
Keita Nakajima 65a-71b—136 -8
Matti Schmid 67b-69c—136 -8
Matt Wallace 66b-70c—136 -8
Akshay Bhatia 68a-69b—137 -7
Michael Brennan 71c-66a—137 -7
Frankie Capan 71a-66b—137 -7
Brice Garnett 70a-67b—137 -7
Lanto Griffin 71a-66b—137 -7
Stephan Jaeger 71c-66a—137 -7
Takumi Kanaya 67b-70c—137 -7
Denny McCarthy 67c-70a—137 -7
Alex Noren 68c-69a—137 -7
John Parry 67b-70c—137 -7
Davis Riley 66b-71c—137 -7
Patrick Rodgers 70c-67a—137 -7
Adrien Saddier 68a-69b—137 -7
Alex Smalley 67a-70b—137 -7
Jackson Suber 66a-71b—137 -7
Davis Thompson 69c-68a—137 -7
Kris Ventura 70c-67a—137 -7
Camilo Villegas 69a-68b—137 -7
Kevin Yu 66a-71b—137 -7
Chandler Blanchet 69a-69b—138 -6
Daniel Brown 67b-71c—138 -6
Patrick Fishburn 68a-70b—138 -6
Harry Hall 72c-66a—138 -6
Zach Johnson 67a-71b—138 -6
Tom Kim 72c-66a—138 -6
Chris Kirk 69b-69c—138 -6
Hank Lebioda 68b-70c—138 -6
Taylor Moore 70c-68a—138 -6
Isaiah Salinda 68b-70c—138 -6
Gordon Sargent 69a-69b—138 -6
Brandt Snedeker 71c-67a—138 -6
Kevin Streelman 67a-71b—138 -6
Sudarshan Yellamaraju 70b-68c—138 -6
Carson Young 69c-69a—138 -6
Harry Higgs 66b-73c—139 -5
Michael Kim 71c-68a—139 -5
Sami Valimaki 69b-70c—139 -5
Dylan Wu 66b-73c—139 -5
Austin Eckroat 66b-74c—140 -4
Steven Fisk 68b-72c—140 -4
Emilio Gonzalez 68b-72c—140 -4
Brian Harman 73c-67a—140 -4
Jeffrey Kang 73c-67a—140 -4
Kurt Kitayama 71c-69a—140 -4
Chad Ramey 67b-73c—140 -4
Kevin Roy 72c-68a—140 -4
Vince Whaley 63b-77c—140 -4
Ricky Castillo 68b-73c—141 -3
Joe Highsmith 70c-71a—141 -3
Kensei Hirata 69b-72c—141 -3
Lee Hodges 70c-71a—141 -3
Marcelo Rozo 71c-70a—141 -3
Neal Shipley 72c-69a—141 -3
Danny Walker 72c-69a—141 -3
Adam Long 73a-69b—142 -2
Aldrich Potgieter 73c-69a—142 -2
Jesper Svensson 72b-70c—142 -2
Jhonattan Vegas 70b-72c—142 -2
Michael Block 73c-70a—143 -1
Emiliano Grillo 67b-76c—143 -1
John VanDerLaan 74c-69a—143 -1
Brian Campbell 74c-70a—144 E
Cameron Davis 70a-74b—144 E
Mark Hubbard 66b-78c—144 E
Mackenzie Hughes 72b-72c—144 E
Christo Lamprecht 77a-67b—144 E
Adam Svensson 74c-70a—144 E
Adam Schenk 75b-70c—145 +1
Charley Hoffman 72c-74a—146 +2
Justin Lower 71b-75c—146 +2
Sepp Straka 72a-74b—146 +2
Alejandro Tosti 78c-68a—146 +2
Jimmy Stanger 77c-70a—147 +3
Andrew Landry 71b-77c—148 +4
Pontus Nyholm 78c-70a—148 +4
Nick Dunlap 77c-74a—151 +7
Rico Hoey 77c-WD
Luke Clanton 70a-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

